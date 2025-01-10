«Русский» немец: против меня возбудили дело из-за второго гражданства

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ против 39-летнего гражданина Германии, который также имеет паспорт гражданина РФ. Мужчина рассказал «Новому Калининграду», что живёт в Калининграде почти четыре года.

Сергей (имя изменено) переехал из Германии с семьей — женой и тремя детьми — после обострения ситуации, связанной с сирийскими беженцами. «Я родился и вырос в Астраханской области, моя мама была этническая немка (бабушка и дедушка — немцы), и в 2004 году мы с ней и сестрой переехали в Германию, тогда мне было 19 лет, — рассказал Сергей. — Конечно, я все эти годы часто ездил на родину, потому что у меня в Астраханской области оставались отец, бабушка с дедушкой. В 2007 году я женился в России на россиянке, первая дочка родилась на территории России, мы потом уже с ней уехали в Германию, там родились сын и ещё одна дочка. В России я менял внутренний паспорт, заграничный паспорт, все органы были в курсе, что я также являюсь гражданином Германии. Там, когда в посольство едешь, невозможно от кого-то скрыть, что у тебя два гражданства или еще что-то».

В Германии Сергей работал много лет водителем грузовика, затем рабочим на сталелитейном предприятии и в компании по производству оборудования. В Калининград семья решила переехать в 2021 году. «В Германии тогда началась история с беженцами... И из-за всей этой политики, настроений я предложил семье попробовать съездить в Калининград. Мы в апреле приехали на три-четыре дня, нам понравилось — здесь очень похоже на Европу, — рассказал мужчина. — Мы продали в Германии дом, живём сейчас за счёт этих денег. Но я продолжаю регулярно ездить туда, потому что там осталась больная мама на инсулине (она не захотела уезжать) и сестра. Других вариантов ездить оперативно в Германию, кроме как с паспортом гражданина этой страны, сейчас нет».

По его словам, во время переезда в Калининградскую область старшей дочери было 16 лет, сыну 14, младшая ходила в садик. «Сразу у нас не получилось переселиться, потому что мы ждали сдачу квартиры. Прописались здесь (у меня временная регистрация). У старших детей уже было российской гражданство, мы в Калининградской области оформили гражданство младшей дочке — заполняли всегда все анкеты, в миграционной службе запросы делали по поводу нас. То есть мы никогда не скрывали, что являемся также гражданами Германии». Старшая дочь и средний сын Сергея учатся в Калининграде колледже, младшая ходит в школу.

«У нас в собственности маленькая квартира, в которой сейчас живёт старшая. И в один прекрасный момент к дочке приходит участковый и начинает задавать вопросы. Я думал, что молодежь погуляла, просто участковый пришел познакомиться, пытался дозвониться в дежурную часть, участковому, чтобы узнать, что произошло. Но потом позвонил следователь и говорит, что против меня возбуждают уголовное дело из-за того, что я не подал уведомление о наличии у меня второго гражданства. Я сходил к нему, написал объяснительную. Документов мне на руки не выдали. В итоге следователь позвонил 28 декабря и сказал, что решение о возбуждении против меня дела принято, — рассказал мужчина. — После этого, конечно же, вся семья немедленно подала уведомления... Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но ведь есть административное наказание, а уголовное — это если гражданин уклонялся или еще что-то там. Но я ведь ни от кого не бегал, мы живём тут уже почти четыре года. Уголовная судимость — это очень серьезно, она может в итоге отразиться на детях».

Сергей отметил, что хотел бы рассказать об этой ситуации всем, кто приезжает в Калининград, имея два гражданства: «Мы просто не знали об этом требовании. Когда пересекаешь границу, никто ни о чем не говорит, к сожалению. Поэтому хочу всех предупредить, что такая вероятность возможна — против вас могут возбудить дело, даже если вы тут давно уже живёте».

Отметим, что закон, обязывающий жителей России уведомлять миграционную службу о наличии второго гражданства или вида на жительство в другой стране, вступил в силу в 2014 году. Тогда же в УК РФ появилась статья 330.2 «Неисполнение лицом установленной законодательством РФ обязанности по подаче в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве». Санкция по данной статье — штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.