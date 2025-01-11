Полный мрак: в СНТ «Золотой петушок» жители 120 домов остались без света

Вдоль Северного обхода в Калининграде располагаются сразу несколько садовых товариществ, одно из них со сказочным названием «Золотой петушок». Однако из сказочного сейчас в этом обществе — только красиво заснеженные деревья, особенно елки. А в остальном — полный мрак в прямом смысле этого слова. В субботу в СНТ по просьбе жителей побывали корреспонденты «Нового Калининграда».

«В среду, 8 января, вечером в обществе отрубилось электричество. Естественно, сразу остановилась работа газовых котлов, насосов. Сидим уже четвёртый день без обогрева, света и воды. А у многих дома дети и пожилые, — рассказывает Виталий Гут, проживающий в обществе уже три года. — В общий чат от имени председателя нам написали, что произошла авария, требуется дорогостоящий ремонт».

За заборами некоторых домов слышно, как работают генераторы. «Когда мы поняли, что председатель СНТ оперативно не решает проблему, то поехали покупать генератор. Дома — годовалый ребёнок, укутали его во все, что можно, — рассказывает ещё одна местная жительница Серафима. — Сейчас каждый день ездим покупать канистру бензина, чтобы отапливаться. Электричество расходуем по минимуму, но все равно в день нагорает на 700-900 рублей».

В субботу, по словам жителей СНТ, электричества не было у жителей порядка 120 домов. Те, у кого нет возможности купить генератор стоимостью 35-50 тыс. руб. (в первую очередь речь о пожилых садоводах, постоянно живущих в обществе), готовят еду на кострах и греются как могут.

Житель СНТ пенсионер Роман Валерьевич Тихонов. Фото: Виталий Гут



«Аварийка от „Янтарьэнерго“ к нам не едет, потому что с ними нет договора у общества, хотя многие садоводы напрямую уже заключили договоры с этим поставщиком электричества, — рассказывают жители. — Председатель сказал скидываться деньгами, чтобы восстановить повреждённое электрооборудование. Люди оперативно собрали около 400 тысяч рублей. Но на данный момент (суббота, обеденное время) пока электричества так и нет. Поэтому решили обратиться к журналистам. Ситуация у нас уже чрезвычайная. Возможно, власти города обратят на это внимание и помогут».

Когда в субботу журналисты «Нового Калининграда» приехали в «Золотой петушок» вызванная председателем СНТ Валерием Агошковым подрядная организация ремонтировала повреждённое оборудование.

По словам самого председателя, в прошлом году неизвестные подожгли в обществе подстанцию. Злоумышленников до сих пор ищет полиция. «Через год, 8 января, загорелся распределительный щит, — рассказал Валерий Агошков. — Мы оперативно все отключили, расчистили от пожарища и заключили договор с подрядной организацией. В причинах нынешнего возгорания будут разбираться дознаватели. Сразу ремонтные работы вести мы не смогли, так как только сейчас собрали необходимую сумму. Администрация Калининграда к этому отношения не имеет, так как подстанция частная».

И все же, думается, властям нужно обратить пристальное внимание на ситуацию с отключением электричества в СНТ «Золотой петушок». На данный момент более сотни домов остаются без тепла, света и воды. А синоптики между тем обещают лишь понижение температуры в следующие дни.

Текст: Ольга Саяпина. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»