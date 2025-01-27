«Брызги ржавчины»: почему власти Зеленоградска третий год судятся из-за пирса

Пирс на променаде в Зеленоградске — одна из знаковых достопримечательностей города. В последнее время берегозащитное сооружение выделяется еще и ржавыми подтеками на основаниях и пятнами на новых ограждениях, установленных буквально пару лет назад. Откуда взялась ржавчина и почему судебные разбирательства вокруг пирса продолжаются несколько лет, разбирался «Новый Калининград».

В Арбитражном суде Калининградской области почти два с половиной года рассматривается дело о взаимных претензиях между администрацией Зеленоградского округа и калининградской компанией «СК МД». Речь идёт о новом ограждении, которое было установлено на пирсе Зеленоградска в 2022 году. Власти Зеленоградска предъявили подрядчику претензии, что тот использовал не ту сталь, в итоге на ней стали появляться ржавые пятна. Подрядчик в ответ предъявил заключение экспертов, в котором сказано, что со сталью всё в порядке, а пятна на новое ограждение переносятся морскими брызгами с ржавого основания пирса.

Пирс на променаде Зеленоградска был открыт в 2013 году, его длина — 150 метров, ширина — 3 метра. Заканчивается берегозащитное сооружение смотровой площадкой. Глубина моря в районе площадки — 5 метров.

Торги на выполнение работ по объекту: «Ремонт ограждения с установкой распашных ворот входной группы на пирсе в Зеленоградске» местные власти провели в ноябре 2021 года. Контракт по начальной цене в 12,978 млн рублей получил единственный участник открытого аукциона — калининградская компания ООО «СК МД». Подрядчику необходимо было установить светопрозрачные ограждения вдоль пирса (смотровая площадка была переделана ранее другим подрядчиком) и распашные ворота на входе.

Местные власти рассчитывали «убить одним выстрелом» сразу несколько зайцев. По их мнению, стеклянное ограждение выглядит эстетичнее деревянного, которое было на пирсе. Кроме того, с такого ограждения гораздо труднее прыгать летом в воду — на тонком триплексе, в отличие от деревянных перил, устоять практически невозможно. Ворота же, по мнению администрации, повышали безопасность людей — их планировалось закрывать на время штормов, чтобы ограничить доступ к пирсу и предотвратить возможные несчастные случаи (осенью 2019 года с нижнего яруса пирса волной смыло гражданина Латвии, который в итоге погиб).

Как отмечалось в техзадании, на пирсе необходимо было установить «стойки в комплекте с креплением из нержавеющей стали типа aisi 316, стеклодержатель из нержавеющей стали типа aisi 316, поручень из нержавеющей стали типа aisi 316 (сатин), стекло—триплекс высокопрочный, прозрачный, 6.6.2».

Подрядчик завершил работы довольно быстро — уже весной 2022 года обновленный пирс открылся для посетителей. Но местные власти отказались оплатить работы. В администрации Зеленоградска «Новому Калининграду» сообщили, что, когда работы еще велись, на ограждениях заметили ржавые пятна и заподозрили, что подрядчик использовал не ту сталь — менее дорогую нержавейку, которая якобы, в отличие от заявленной в техзадании, подвержена влиянию агрессивной морской среды.

Подрядчик подал в суд на администрацию, администрация подала в суд на подрядчика, начались долгие судебные тяжбы.

Руководитель зеленоградской «Службы заказчика» Оксана Иванкина в разговоре с «Новым Калининградом» уточнила, что пятна ржавчины обнаружили уже после того, как работы были завершены и велась приёмка объекта. По её словам, после этого администрация в начале июля 2022 года заказали экспертизу в ООО «Бюро судебной экспертизы и оценки», которая показала, что при проведении работ использовалась не та сталь, что была указана в техзадании.

Выдержка из исследования приведена в решении областного Арбитражного суда: «Согласно заключению ООО „Бюро судебной экспертизы и оценки“ от 26 июля 2022 года, вместо ограждения из нержавеющей стали AISI 316 (по ГОСТУ 03X17H14M3, 10X17H13M2T) предусмотренного техническим заданием, подрядчик установил ограждения из нержавеющей стали марки 12Х18Н9 (по ГОСТУ AISI 304); на ограждении имеются следы местного коррозийного разрушения (пятна ржавчины); дефекты являются существенными».

Подрядчик представил суду альтернативную экспертизу, которую провела другая организация — ООО «Декорум». В выводах экспертов утверждалось, что «марка стали AISI 316 (по стандарту США) соответствует марке стали 08X17H13M2 (по стандарту Российской Федерации), а марка AISI 304 — марке 08X18H10».

«В техническом задании требование к ограждению указано „сталь типа AISI 316“, что предполагает использование стали из группы стали со сходными характеристиками; цифра 3 в обозначении нержавеющей стали указывает на принадлежность стали к аустенитному классу, которые характеризуются повышенной устойчивостью к воздействию коррозии, — говорилось в заключении экспертизы, представленной подрядчиком. — Фактически примененная сталь для изготовления и монтажа ограждения при исполнении контракта AISI 304 по своим физическим свойствам, таким как прочность, упругость, твердость, стойкость к коррозии, соотносится по типу со сталью AISI 316».

При этом экспертная организация подтвердила, что при осмотре ограждения пирса действительно были выявлены следы ржавчины.

«Однако поверхность стального ограждения ровная, без других признаков коррозии в виде шероховатостей и точечных углублений; эксперт пришел к выводу, что налет ржавчины в виде мелких частиц коррозированной стали (брызг) образовался в результате переноса волнами ржавчины от сильно коррозированных стальных конструкций самого пирса, то есть следы коррозии на стальных конструкциях ограждения пирса не связаны с коррозией самого ограждения», — уточнялось в заключении.

Опоры пирса Зеленоградска действительно вот уже несколько лет представляют не самое впечатляющее зрелище — осенью и зимой они покрываются ржавыми подтёками, поэтому каждую весну их красят, чтобы привести в более-менее адекватный вид к началу курортного сезона. И вывод эксперта о том, что пятна ржавчины могли появиться на металлических перилах, потому что их переносят морские брызги, суд посчитал обоснованными. С их учётом в ноябре 2023 года он вынес решение взыскать с администрации Зеленоградска в пользу ООО «СК МД» основной долг в сумме 12,764 млн руб., неустойку в сумме 185,5 тыс. руб., расходы по госпошлине, судебные расходы на проведении экспертизы.

Администрация попыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но проиграла, после чего обратился в Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа. Летом 2024 года судом оба вердикта нижестоящих инстанций были отменены.

«При наличии в материалах дела двух взаимоисключающих заключений экспертов относительно выводов о существенности выявленных недостатков стали в виде коррозии металла судами вопрос о проведении повторной либо дополнительной экспертизы мог быть поставлен по собственной инициативе суда, — отмечалось в постановлении. — В решении суда первой инстанции не указаны причины того, почему судом приняты выводы эксперта ООО „Декорум“ и отклонены выводы эксперта ООО „Бюро судебной экспертизы и оценки“. Заключение ООО „Бюро судебной экспертизы и оценки“ на предмет его допустимости при рассмотрении требований администрации к ООО судами не оценивалось».

Также Арбитражный суд СЗФО обратил внимание на то, что администрация, ссылаясь на применение подрядчиком более дешевого материала, неоднократно обращалась к суду и ООО «СК МД» с требованием предоставить документы, подтверждающие приобретение металла и его стоимость. Но данное требование выполнено не было.

Дело отправили на новое рассмотрение в Арбитражный суд области. В администрации Зеленоградска рассказали, что просили назначить независимую экспертизу в федеральном государственном учреждении, но получили отказ. «До февраля дело приостановлено. Сейчас проводится экспертиза, заявленная подрядчиком. Нас вызывали при заборе образцов, ждем результаты», — рассказала Оксана Иванкина.

Руководитель компании-подрядчика Сергей Вармаховский считает, что правда на его стороне. «Доводы администрации о том, что „ржавчина была заметна сразу же во время начала работ“, не соответствует действительности. По условиям контракта срок для проверки объемов и качества работ составлял 30 дней с даты получения актов выполненных работ. Из чего следует, что заказчик в течение 30 дней проверяет качество и объемы работ, после чего принимает решение, принимать работы или нет. Акты выполненных работ и акт о приемке в эксплуатацию объекта заказчиком и учреждением, осуществляющим строительный контроль на объекте, подписан без замечаний, работы приняты в полном объеме. Что исключает довод администрации».

В связи с тем, что работы в установленный срок оплачены не были, подрядчик обратился в суд. «При рассмотрении дела была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперт пришел к выводу, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика, ржавых пятен на конструкции нет, имеется налет ржавчины. Причинами является перенос брызг от сильно коррозированных (ржавых) опор моста. Следует отметить, что суды первой и второй инстанции признали экспертное заключение обоснованным. В настоящее время судебные тяжбы продолжаются, по делу назначена повторная судебная строительно-техническая экспертиза», — сообщил генеральный директор ООО «СК МД».

В этой истории понятны претензии обеих сторон. Подрядчик закупил материалы, платил зарплату рабочим, но деньги так и не получил. Администрация полагает, что из-за «не той стали» через какое-то время придётся вновь менять ограждение за счёт бюджета. Каждый приводит свои аргументы. Но точку в вопросе, кто на самом деле прав, а кто нет, поставит, скорее всего, даже не суд, а время и море.

Строительство пирса, 2013 год. Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Пирс в Зеленоградске появился вместе с новым променадом, который начали строить в 2009 году. 15 лет назад на строительство променада по Федеральной целевой программе выделялось 242 миллиона рублей — огромные по тем временам деньги. Завершить стройку должны были к 2011 году. Но случилось это лишь летом 2013 года — июльской ночью с него просто убрали строительный забор, огораживающий место работ. Официально в эксплуатацию променад ввели ещё спустя год — в 2014 году.

В пресс-службе правительства рассказывали, что «из-за неправильных управленческих решений по данному объекту» своих постов лишились аж два руководителя «Балтберегозащиты». Министерство строительства Калининградской области судилось с подрядчиком ОАО «Мостострой № 6», пытаясь взыскать с него 105 миллионов рублей за просрочку. Однако в удовлетворении исковых требований было отказано.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»