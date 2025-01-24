Министр здравоохранения РФ: загрузка онкоцентра в Калининграде недостаточна

Загрузка онкологического центра Калининградской области в настоящий момент недостаточна. К такому выводу пришёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после визита в учреждение.

«Мы совместно с Алексеем Сергеевичем [Беспрозванных] сегодня осмотрели [онкоцентр]. Загрузка пока недостаточна. Возможности этого центра значительно больше. Возможность использования этого оборудования позволяет маршрутизировать пациентов не только с уже выявленными злокачественными новообразованиями, но и с рядом других. Поэтому мы сегодня обсуждаем в том числе и расширение возможностей этого центра по дополнительным профилям оказания медицинской помощи, что, на наш взгляд, возможно», — заявил Министр.

В частности, онкоцентр, по словам Михаила Мурашко, будет «чётко взаимодействовать» с расположенным рядом Федеральным центром высоких медицинских технологий, где получают помощь кардиологические больные.

«Это необходимо, поскольку возможности диагностические, лечебные позволят спасти больше жизней пациентов. Мы знаем, что пациенты с онкологическими заболеваниями часто страдают и сердечно-сосудистыми, и рядом других заболеваниях. Эта комбинация двух центров однозначно даст взаимное усиление по качеству ведения пациентов», — отметил Мурашко.

Онкоцентр начал работу 19 августа 2024 года. В конце октября после рабочего выезда в учреждение губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал поручение ускорить работу по повышению эффективности хирургической деятельности в операционных учреждения. В конце ноября глава региона сообщил о том, что «история полного запуска онкоцентра подходит к концу». «Все мои поручения выполнены: операционные запущены, недостающие медикаменты доставлены. <...> Осталось отладить систему маршрутизации, чтобы жители понимали, как пройти здесь лечение», — написал тогда губернатор в своём Telegram-канале.