КПСС и «обкомовские» дачи: о чем писали калининградские газеты 35 лет назад

Продолжаем погружение в 1990 год, изучая газетные подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и газеты «Маяк». На очереди — первая неделя февраля.

Температура воздуха, как можно судить по опубликованным на страницах газеты прогнозам погоды, стала в эти дни повышаться, снег таял, а вместе с ним и ... КПСС. Об этом сообщала передовица «Калининградской правды» за 1 февраля. В статье говорилось, что «нарастает тревожная тенденция к добровольному выходу из партии и сдаче партийных документов. Если в 1987 году таких фактов было 20, в 1988 году 154, то в истекшем (1989-м году. — прим. „Нового Калининграда“) с партией разорвало отношения уже 908 человек».

Автор публикации писал, что часто среди причин выхода из КПСС называется «утрата ею авторитета», при этом высказывается надежда, что на самом деле это касается не партии в целом, а конкретной первичной организации. Вывод: партийным работникам нужно «проявлять взвешенность и внимательность». Собственно, этот призыв и был вынесен в заголовок.

Фото: Государственный архив Калининградской области

Партийная тема продолжалась и на следующей странице этого номера газеты. В статье «Снять транспарант или „отменить“ лозунг» поднималась проблема городской наглядной агитации. Автор публикации Е. Кривошеев с подачи приславших в редакцию письма читателей задался вопросом: «Зачем нужны многочисленные „доски почета“ и разного рода лозунги и транспаранты на улицах города?», «так ли уж необходимы сотни раз тиражированные заклинания типа „Решения ... в жизнь!“» — писал он. Но тут же в следующем абзаце, словно испугавшись своей смелости, добавлял: «И всё же, не упрощаем ли мы ситуацию: занимаясь „очисткой“ зданий от средств наглядной агитации, убирая кумач с наших улиц и площадей? Ведь лозунги, концентрированно передающие смысл, цели стоящих задач, всё равно останутся хотя бы в смысле ориентиров. „Вся власть Советам!“ — много лет призыву, а ведь и теперь он с нами, снова зовет к делу, действию, реальному полновластию народных избранников!»

В этом же материале приводилось мнение читателя Г. М. Иванова, полагающего, что лозунг «Народ и партия едины» потерял актуальность, поскольку «верхи» не способны возглавить демократические преобразования. Журналист с такой постановкой вопроса не согласился. По его мнению, именно партия «возглавляет движение за обновление нашей жизни».

Не оставил он без ответа и реплику читателя Г.С. Трифонова, написавшего, что «партия олицетворяет лишь элиту и коррупцию, именно она привела страну к застою». Однако ответ оказался несколько витиеватым: «Партия — часть общества, и, видимо, надо еще глубоко осмыслить (это полезно со всех точек зрения, и как взгляд в прошлое, и как определение путей выхода из положения, в котором мы оказались), в какой мере процессы общественной жизни захватили саму партию, а в какой — негативные явления в партии сказались на обществе». Иными словами, не партия такая, жизнь — такая.

Солнечные часы в Светлогорске. Фото из архива Ларисы Новиковой

В те дни в местной прессе активно обсуждалось ЧП, которое случилось в Светлогорске накануне Нового года. Несколько семей, потерявших надежду получить жилье в порядке очереди, заняли пустующие особняки, которые использовались под служебные дачи (тогда в народе их называли «обкомовскими»). В номере «Калининградки» за 6 февраля вышел материал «Светлогорск: как развиваются события» с комментариями заместителя председателя облисполкома Владимира Торопова. По его словам, лишь несколько дач были закреплены за конкретными людьми, большинство же использовались как пансионаты и базы отдыха предприятий.

На что журналист Тамара Замятина возразила: «Если предприятия содержат свои пансионаты за счет средств трудовых коллективов, то названные вами дачи из партийного бюджета или средств облисполкома не финансировались. Они содержались на средства объединения жилищно-коммунального хозяйства, то есть на деньги квартиросъемщиков — мои в том числе». Торопов ответил, что те, кто арендовал дачи, платил за это немалые деньги, но при этом вынужден был признать: доходы не покрывали расходов. Он также отметил, что особняки постепенно передаются Светлогорском горисполкому.

Эта же проблема нашла свое отражение и «Калининградском комсомольце», где под рубрикой «Учиться демократии» вышел материал «Чёрный кот раздора». «Много лет прекрасные дачи на взморье вызывали раздражение коренных горожан, живущих в ветхих не ремонтирующихся домах, — писала журналист Анастасия Кондратьева. — Двухэтажные особняки, на содержание которых тратилось ежегодно 50 000 рублей, пустовали по 8–11 месяцев в году. Четыре дачи руководителей области прятались за глухим забором, куда нельзя было пройти постороннему».

Сообщалось, что светлогорский прокурор дал санкцию на выселение семей Лешиных и Тищенко, самовольно занявших особняк на улице Динамо, 1. А людям, которые въехали в дом на Ленина, 7а, просто отключили всё, что только возможно. «В результате восемь детей, из которых двое грудных, остались без света, воды и тепла».

Тем не менее после этого скандала дачи были переданы горисполкому. Но как их делить? В очереди на улучшение жилищных условий 800 человек. Журналист призывала к спокойствию и здравомыслию. Описывая состоявшийся в Светлогорске митинг, она писала: «Люди ничего не решат топотом и свистом, они никогда не поймут друг друга, пока не обратятся к мудрости стариков, пока не посмотрят в глаза своих детей: что будет с ними, если их родители не захотят повернуться к закону и к своей совести?»

Фото из архива Альберта Зайцева

В первом февральском номере «Калининградской правды» обратила на себя заметка «Унесённые ветром». И это не пересказ знаменитого голливудского шедевра. Это статья о спасении рыбаков. Описываемые события произошли у берегов Африки. Шесть человек из мавританского порта Нуадибу вышли в море. Сначала отказал мотор судна, потом сильный ветер сорвал его с якоря и унес в океан. Находящихся на неуправляемой посудине бедолаг спас экипаж проходившего мимо РТМА «Ай-Петри».

Вот что сообщал автор статьи — первый помощник капитана А. Желябов: «Пять суток находились они (мавританцы. — прим. „Нового Калининграда“) без воды и пищи. Ветер и течение снесли рыбаков на сорок миль от Нуадибу. Казалось, нет надежды на спасение...Однако удалось спасти и людей, и катер. С катером поначалу не знали, как быть. Выход нашли матросы-добытчики Люлькин, А. Фазилов, старший мастер добычи В. Сень, боцман Г. Кравченко. Во главе со старшим помощником капитана В. Людвинским при помощи палубных механизмов они втащили его по кормовому слипу на борт судна».

В воскресенье, 4 февраля, «Калининградская правда» рассказала о знаменательном событии — открытии библиотеки имени Чехова на Московском проспекте. Из материала под названием «С премьерой, „Чеховка“!» можно узнать, что новоселье состоялось в день 130-летия Антона Павловича Чехова и оказалось необычным. Журналист Н. Ланкова писала, что обошлось без длинных пафосных речей, как водилось прежде, а аплодисменты достались участникам концертной программы, коллег «по цеху» культуры пришли поздравить музыканты — преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств города.

Далее в статье приводятся слова директора библиотеки Елены Александронец: «В новом помещении появилась возможность реализовать многие наши планы. Открыт большой отдел искусств со своим читальным залом, фонотекой и аппаратурой для прослушивания грампластинок, магнитофонных записей. Зал массовых мероприятий позволит нам оформить литературно-музыкальную гостиную. Она будет открыта для всех горожан, возможно, станет клубом встреч по интересам».

Но без «ложки дегтя», к сожалению, не обошлось. Елена Александронец показала корреспонденту сырой угол в одном из помещений — нарушена гидроизоляция, что в перспективе может привести к появлению губительного для книг грибка.

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Фото из архива Альберта Зайцева

9, 10 и 11 февраля в кинотеатре «Россия» (сейчас на его месте ТЦ «Европа») прошел «Смех-Парад». В опубликованном в «Калининградке» анонсе сообщается, что перед зрителями «нестройными рядами пройдут обнаглевшие частушечники, жертвы Минздрава, голодные звезды эстрады и известные поп-музыканты». А принимать парад будет ведущий телепередач «Утренняя почта», «Футбольное обозрение», «В субботу вечером», «Голубой огонек» Илья Олейников. Легендарного «Городка» с Юрием Стояновым тогда, надо полагать, не было еще даже в планах.

Конечно, в те дни люди иногда смотрели в небо. И порой замечали там нечто необычное. «Видел ли кто-нибудь у нас в городе НЛО?» — поинтересовался читатель у редакции «Калининградского комсомольца». В рубрике «Дежурный репортёр» ему был дан вполне обстоятельный ответ: «В Калининграде и области есть люди, которые утверждают, что наблюдали подобные чудеса. Недавно группа школьников видела НЛО над Домом пионеров в Октябрьском районе. Маленькая девочка рассказывает, что тарелка пролетела прямо над её домом. Такие факты исследуются учеными-уфологами. Будем ждать их заключения».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архивов Ларисы Новиковой и Альберта Зайцева