Иномарки, котлеты для бедных и полет на Марс: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать подшивки калининградских газет за 1990 год. На очереди вторая неделя февраля. Началась она довольно бодро. 11 февраля в «Калининградской правде» вышла статья «Пальто в застрявшем лифте», рассказывающая о полудетективной истории, приключившейся в универмаге «Спутник».

Суть в том, что там, как тогда говорили, «выбросили» импортные женские пальто. И только продавцы начали сбывать товар, в магазин нагрянули сотрудники ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — прим. «Нового Калининграда») и народный контроль.

Тут же выяснилось, что для реализации поступило 153 пальто, продано было 85. Где остальные? В течение трех часов проверяющие искали пропавший дефицитный товар и нашли его в сломанном лифте. «Кто упрятал туда заморскую одежду? Кто остановил лифт между этажами? Увы, это так и осталось тайной, покрытой торговым мраком», — говорится в материале.

Еще о более неприятной ситуации рассказывается в статье «Как взрослые „пошутили с детьми“», которая вышла в том же номере «Калининградки». Члены клуба юных моряков при калининградском Дворце пионеров долгое время пытались закрепить за клубом спасательный катер «Стремительный» и добились своего — необходимые разрешения были получены.

«Сколько радости было у детей, когда в сентябре прошлого года был торжественно поднят государственный флаг на учебно-тренировочном судне юных моряков!» — пишет руководитель клуба В. Чернявский. Но потом радость сменилась недоумением. Главный спонсор «Стремительного» — «Рефтрансфлот» — запретил судну выходить море. Согласно изданному приказу, оно должно навечно встать у стенки.

И это не всё. Чернявский продолжает: «Содержание „Стремительного“ в свое время взяли на себя семь предприятий, предварительно обсудив этот вопрос в трудовых коллективах. Соответствующий договор был закреплен решением горисполкома. Однако ни одно из семи предприятий не перечислило „Рефтрансфлоту“ положенные взносы за содержание „Стремительного“. Более того, три организации — Морской торговый порт (начальник А. Е. Михайлов), „Запрыбпромразведка“ (начальник В .К. Офицеров) и „Калининградрыбпром“ (генеральный директор В. А. Цуранов) категорически отказались от перечисления средств». В общем, не повезло юным морякам.

Зато удача улыбнулась тем, кто постарше. В маленькой заметке «Маяка» под названием «Заодно и отоварились» рассказывается, как плавбаза «Ленинский путь» зашла в западногерманский порт Бремерхафен из-за неожиданной поломки. Однако одной починкой котла и модернизацией опреснительной установки дело не ограничилось.

Фото: Государственный архив Калининградской области



«Те, у кого было достаточно валюты (а таких оказалось сорок человек), приобрели легковые автомашины различных марок. Многие из этих легковушек бегают сейчас по улицам Калининграда», — сообщается в публикации. При этом неизвестный автор (заметка не подписана) добавляет: «Хорошо, что наши моряки без очереди купили машины. И одновременно грустно. Почему они не могут сделать это в родном городе, за наши деньги? Наконец, купить новые, а не подержанные автомобили? Конечно, кто-то предпочитает пусть подержанную, но „БМВ“. А кому-то хочется хоть „Запорожец“, лишь бы новый. Увы, выбора, у нас пока нет. Так что морякам еще везет...»

Но, как обычно бывает в жизни, у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий: кто-то не может выбрать, какую машину купить, а кому-то не на что купить еды. Очень горький осадок оставила публикация «Наша боль, наша „Совесть“» в «Калининградском комсомольце» за 10 февраля. Речь в ней идет о создании благотворительного фонда «Совесть» — хозрасчетной некоммерческой организации кооператоров. Возглавил её руководитель кооперативной фирмы «Комфорт» Владимир Фурутин.

«Когда я изучал собесовские (собес — учреждение социального обеспечения — прим. „Нового Калининграда“) списки, ком стоял в горле, — признался он журналисту Анастасии Кондратьевой. — Нищие, не будем избегать этого слова. Они живут за чертой бедности. Ими никто не занимается. Считается, что старикам ничего уже не нужно. 1917 рождения, 1903... Вдова с десятью детьми из Октябрьского района получает 12 руб. 50 коп. У бабушки 87 лет из поселка Дубовая Роща Нестеровского района пенсия 8 руб. 69 коп. в месяц. Бедствуют инвалиды — мать и сын. У нас в области 2,5 тысячи людей нищенствуют, из них 1600 как-то помогают собесы, „Милосердие“, 900 человек вообще лишены какого бы то ни было внимания. И это официальные данные. Боюсь, на самом деле бедствующих гораздо больше».

Бытует мнение, что уж с чем с чем, а с социальной защитой в СССР было всё в порядке, никто не голодал. Но приведенные в статье данные заставляют в этом усомниться. «Что мы будем делать конкретно? — продолжает Фурутин. — Бесполезно помогать этим людям деньгами. Они всё равно ничего не смогут купить на свои 70 рублей. Сейчас я договариваюсь с мясокомбинатом, чтобы нам отпускали мясо по госценам. Нужно немного — по 50-100 килограммов ежедневно на каждый район. Из этого мяса какой-нибудь кооператив делал бы котлеты и бесплатно развозил бы их старикам». К сожалению, бедность «Совесть» победить так и не смогла. Но, как говорится, хотя бы попыталась.

Фото из архива Альберта Зайцева

При всём при этом в начале 90-х люди продолжали смотреть в небо. 11 февраля в «Калининградской правде» вышло любопытное интервью с известным советским планетологом, профессором Института прикладной математики Академии наук СССР Михаилом Маровым. Озаглавлен материал весьма оптимистично: «Мы полетим на Марс потому, что мы — люди». «Лучше всего, если этот грандиозный и весьма дорогой проект станет общим предприятием всего человечества. В противовес недавней, не очень мудрой, как оказалось, состязательности в национальным престиже», — высказал уверенность ученый.

По его мнению, первый экипаж мог бы стартовать к Марсу в 2015 году. Но до этого планета должна быть «тщательно исследована автоматами». На вопрос журналиста о том, не слишком ли дорого обойдется такое путешествие, профессор ответил, что «оппонентам, не видящим в пилотируемой миссии практической пользы, уместно напомнить о конфузе живших пять столетий назад противников финансирования испанским правительством экспедиции Колумба, представлявшегося пустой затеей».

А вот краевед Борис Адамов предложил на страницах «Калининградского комсомольца» читателям оглядеться вокруг. В заметке «Архитектурные чудеса» он высказал мысль о том, что Калининград меняется не в лучшую сторону. «Сейчас ведется строительство вокруг озера Хлебное. По улице Энгельса уже собрали „безликое архитектурное чудо“. Закладывается следующее. Озеро на фоне серых стен. Во что мы превращаем город, в котором живем?» — задается вопросом Адамов.

Не лучше, по его мнению, состоят дела и в центре города: «Это довольно обширный район, и здания здесь должны возводиться по индивидуальным проектам. Но пройдитесь по улице Гаражной. На этой улице в зеленой зоне, недалеко от Северного вокзала, стоит безобразное здание трансформаторной подстанции. А сейчас рядом поднимается еще одна коробка. Как расценить „взлет“ творческой фантазии архитекторов?»

Отдельно Адамов остановился на засилье разного рода палаток. «Около промтоварного магазина № 38 по ул. Горького я насчитал 13 разнокалиберных ларьков. А сколько их понатыкано (иначе не скажешь) на Центральном продовольственном рынке! А на небольшом пятачке Ленинского проспекта, между магазином „Ромашка“ (напротив современной „Плазы“. — прим. „Нового Калининграда“) и аптекой, понаставили десять разностильный и разномастных, но одинаково невыразительных киосков. Не пора ли наконец задуматься о своеобразии города и, как говорится, власть употребить?» — призвал краевед. Сегодня палаток в центре Калининграда вроде поменьше, но споры о благоустройстве города по-прежнему ведутся жаркие.

Строительство Второго эстакадного моста, фото: Государственный архив Калининградской области

На экраны страны в те дни вышел запомнившийся многим фильм польского режиссера Юлиуша Махульского «Дежа вю». «Изящная комедия и изобретательно придуманный детектив органично соединились в этом развлекательном фильме, снятом в стиле „ретро“, — писала в рубрике „Кинопремьеры недели“ „Калининградка“. — Сюжет фильма динамичен, полон неожиданностей и непредвиденных ситуаций, как и полагается настоящей картине о жизни гангстеров. Вместе с популярными польскими актерами Ежи Штуром, Лизой Махульской и Яном Махульским снимались и советские актеры Николай Караченцов, Всеволод Сафонов, Галина Перова».

Примечательно, что фильм шел без маркировки «Детям до шестнадцати», хотя в нем была пара довольно смелых для советских времен сцен. Это кино можно было посмотреть и в новом видеокафе, которое, как сообщала «Калининградская правда» за 10 февраля, открылось в кинотеатре «Победа». «Ежедневно на четырех сеансах здесь демонстрируются фильмы для детей и взрослых. К услугам посетителей — буфет с мороженым, соками, бутербродами. Новое видеокафе рассчитано на 50 мест», — говорится в заметке.

По данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), кинотеатр «Победа» открылся 29 августа 1946 года в здании немецкого кинотеатра «Аполло», став первым советским кинотеатром на этой земле. Работал он довольно долго, закрылся лишь в 2003 году, был приватизирован властями — продан в частные руки. Сейчас на его месте — супермаркет «Спар» и лаунж-кафе.

Кирилл Синьковский, фото ГАКО и из архива Альберта Зайцева