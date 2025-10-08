Власти назвали размер единого пособия на детей в 2026 году

С 1 января в России планируют проиндексировать единое пособие на детей. Его размер составит в среднем 18,3 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Единое пособие увеличивается ежегодно темпом роста прожиточного минимума с 1 января. На будущий год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребёнка составит 18,3 тыс. рублей», — сказал Котяков.

Он уточнил, что единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для незастрахованных граждан вырастут пропорционально инфляции — с 1 февраля их увеличат на 6,8%.

Единое (или универсальное) пособие на детей и беременных женщин — мера государственной поддержки семей с невысокими доходами. Оно появилось в 2023 году и объединило пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель), ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребёнка до трёх лет, пособие на ребёнка от 3 до 8 лет и ежемесячную выплату на ребёнка от 8 до 17 лет. Оператор пособия — Социальный фонд России.

Этот вид господдержки назначают с учётом комплексной оценки нуждаемости семьи. Учитывают доходы, имущество, а также стремление и возможность членов семьи зарабатывать. Пособие может быть назначено в размере 50%, 70% или 100% прожиточного минимума региона.

28 декабря 2024 года Правительство РФ утвердило новые требования к минимальному доходу граждан, претендующих на единое пособие, и распространило это правило на предыдущий период.

Задним числом: как изменили правила начисления единого пособия на детей

