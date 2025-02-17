Счёт на секунды: как в МЧС отрабатывают навыки спасения на воде в зимний период (фото) (видео)

Прогулка по Нижнему озеру в минувшие выходные стала по-настоящему зрелищной для многих калининградцев. С 15 по 17 февраля там проходили совместные занятия личного состава пожарно-спасательных частей по отработке навыков спасения людей на водных объектах в зимнее время года. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Холод, воду и лёд прошли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также ПСЧ-1 и ПСЧ-3. «Были отработаны способы самоспасения со льда, помощь человеку, провалившемуся под лёд, транспортировка пострадавшего после извлечения из воды, а также оказание первой помощи при утоплении и гипотермии», — уточнили в МЧС.

При тренировке были отработаны различные способы спасения, в том числе с помощью спинального щита, лестницы-палки, концов Александрова и другого оборудования.

Случайные зрители занятий воочию убедились в том, насколько хрупок лёд при слабых морозах и сколько усилий может потребоваться, чтобы спасти пренебрегающих нормами безопасности.

Текст и фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»