Дым ЦБЗ, дикий рынок и янтарная комната: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы газет «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец» и «Маяк» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил 35 лет назад регион. На очереди — последняя неделя февраля.

Насколько можно судить по публикациям, по-прежнему на повестке дня весьма остро стояла проблема дефицита. Причем не только в нашей области, но и по всей стране. 28 февраля на первой странице «Калининградской правды» было опубликовано обращение президиума Федерации обществ потребителей СССР к Верховному Совету и правительству Союза ССР под названием «Прекратить „закрытую торговлю!“».

В публикации отмечается, что положение на потребительском рынке страны продолжает неуклонно ухудшаться, «дефицитными стали даже товары первой необходимости». Ситуация усугубляется тем, что «свободная торговля решительно вытесняется распределением под видом „выездных“, „заказных“, „льготных“ и иных закрытых распродаж». Члены президиума Федерации обществ потребителей высказали убеждение, что «разобщение народа по категориям, определяющим доступ к дефицитным товарам, ведёт к росту социальной напряженности, позволяет манипулировать настроениями трудовых коллективов». По мнению авторов обращения, страна вступила в «полосу межрегиональных карточных войн, осложняющих и без того раскаленную социальную обстановку».

Что же предлагается взамен «закрытой торговли»? Разбронировать государственные резервы, выделить дополнительные средства для закупки самых необходимых товаров за рубежом и, конечно, развивать коммерческий рынок.

Площадь Победы, фото их архива Альберта Зайцева

Пока «наверху» думали, как это всё устроить, рынок начал развиваться самостоятельно. Правда, далеко не всем это пришлось по душе. В статье под названием «Кто правит бал на „автобарахолке“», которая вышла в номере «Калининградской правды» за 27 февраля, рассказывается о буднях рынка автозапчастей на улице Емельянова. «„Кусаются“ здесь цены, нещадно бьют по карману, — пишет сотрудник областного отдела ГАИ А. Лебедев. — Например, за передние крылья для „Жигулей“ „пятерки“ просят 400 рублей, такая же цена и за лобовое стекло. Да что там, за резинку, которая стоит 20 копеек, требуют в 20 раз больше. И берут. А что делать?».

Автор считает такую ситуацию нетерпимой. Торговцы, по его мнению, просто наживаются на трудностях, дефицит для них «что манна с неба». «Редкий выходной не посещают автобарахолку сотрудники милиции, ГАИ, — пишет он. — Не обходится без ЧП, без свертывания торговли иных чрезмерно предприимчивых ловкачей, если они, преступая границы дозволенного, идут на обман. Хозяина здесь, конечно же, нет — „рыночная“ экономика. Только такой ли уродливой, теневой, как сейчас, она должна быть?»

Еще в январе «Калининградская правда» предупредила об обострившемся бумажном дефиците, грозящем сокращением тиражей газет. А 23 февраля опубликовала письма читателей с предложениями решения этой проблемы. «Каждая советская семья ежедневно получает несколько центральных и местных газет и журналы, — высказал уверенность В. Норкин из Светлого. — И многие потом просто не знают, как от них избавиться. Так почему же в Калининградской области ни один целлюлозно-бумажный комбинат не наладит переработку вторсырья?»

ЦБК и ЦБЗ-2 тогда действительно работали, но в прессе они чаще упоминались преимущественно в связи с ухудшающейся экологической обстановкой. Об этом, например, материал «Митинговали портовики», опубликованный в том же номере «Калининградки».

«За последнее время много сигналов поступило в комитет по охране природы от жителей города о ночных выбросах вредных отходов на ЦБК и ЦБЗ-2, — говорится в статье. — Трудовые коллективы не хотят теперь даже мириться с таким соседом. И это естественно — почему они должны дышать ядовитым воздухом?» Особенно яростно против выбросов выступили докеры морского рыбного порта. Они написали гневное письмо в санэпидемстанцию и горисполком. В итоге состоялась встреча портовиков с главным инженером ЦБЗ-2 Борисом Овчинниковым, которая впрочем, насколько можно судить по публикации, серьезных результатов не принесла. Овчинников заверил, что ЦБЗ −2 не отравляет воздух, а главный санитарный врач Калининграда Татьяна Груничева, сообщив, что в санитарно-защитной зоне предприятия зафиксировано двух-трехкратное превышение допустимых концентраций вредных веществ, «заострила внимание на необходимости организации стационарного поста наблюдения непосредственно в рыбном порту».

Рынок. Фото из архива Альберта Зайцева

С молоком в 1990 году в Калининграде особых проблем вроде бы не было. Продавалось оно свободно. Но случались и неприятности. Об одной из них рассказывается в статье «Горькое молоко», которая была опубликована в номере «Калининградской правды» за 27 февраля. «Горькое» — не метафора. В продажу действительно поступило молоко, которое невозможно было пить. Оказывается, привезли его с Кировского сырзавода (возможно, речь шла о предприятии в поселке Тургенево Полесского района. — прим. «Нового Калининграда»), где нечаянно посолили. Как потом выяснилось, солевой раствор попал в продукт через трещины в пластинах охладителя. А в Калининграде молоко никто не удосужился попробовать, прежде чем отправить на полки магазинов.

«И счастье потребителей, вкусивших продукцию Кировского сырзавода и Калининградского гормолокомбината, что в пластинах применяется раствор обычной поваренной соли, а не что-нибудь пострашнее», — резонно отмечается в статье.

«Калининградский комсомолец» в последнем февральском номере поднял острую проблему распределения путевок за границу через Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник». В статье, которая называется «Почему резерв плачет?», отмечается, что на протяжении многих лет работники аппарата Зеленоградского райкома ВЛКСМ имели преимущества в получении заграничных туристических путевок. Причем некоторые из них пользовались этой льготой чуть ли не ежегодно. А рядовые комсомольцы, которые претендовали на поездки, часто отправлялись в так называемый резерв. «Проблему эту не стоит сводить к банальностям, — считает автор публикации В. Рысскин. — Дескать, путевок мало, на всех всё равно не хватит, кому не досталось, тот и недоволен, и т.д. и т. п. Дело в другом. Может ли называть себя демократической организация, которая распределяет привилегии за закрытыми дверьми, отдавая приоритет аппарату?»

25 февраля «Калининградка» в материале «ЧП в профилактории» сообщила об одной необычной забастовке. Объявлена она была в Лечебно-трудовом профилакторий (ЛТП) № 1, что располагался в Озерках. В советское время в такие учреждения отправляли по решению суда алкоголиков и наркоманов. Считалось, что трудотерапия может избавить их от этих вредных привычек, но сами «пациенты» часто были не в восторге от такого метода лечения.

«Около четырехсот человек не вышли на работу в цеха. Предприятие, выпускающее товары народного потребления, оказалось в сложной ситуации, — писал журналист Юрий Шебалкин. Забастовку (как несколько раз подчеркнул автор — незаконную) возглавил «стачечный комитет», предъявивший ряд требований администрации ЛТП и руководству управления внутренних дел Калининградского облисполкома. Требования касались главным образом организации досуга, улучшения питания, изменения порядка увольнения и встреч с родственниками. После того, как в поселок приехала народный депутат СССР Тамара Полуэктова и «все заинтересованные лица», эти требования были зачитаны одним из членов стачкома «в ультимативной форме».

Шебалкин отмечал, что ЧП произошло не на пустом месте: некоторые недостатки, имеющие место в организации деятельности ЛТП, прибывшие сюда увидели собственными глазами. В общежитиях неуютно, белье до крайности изношено. Изолятор для нарушителей дисциплины замусорен.

«Несмотря на то, что в ЛТП-1 направляются только лица, ранее судимые, думается, порядок и гигиена должны соответствовать тому, что здесь находятся, работают и проводят досуг наши, пусть и не самые достойные, сограждане», — высказал уверенность автор. Впрочем, устраивающие всех решение, по его словам, принято так и не было. К полуночи переговоры были прекращены, в ЛТП прибыло подразделение милиции, которое «без применения насилия восстановило порядок». На следующий день все цеха предприятия заработали вновь.

Бассейн у «Юности». Фото: Государственный архив Калининградской области, автор А.Бахтин.

А в Калининграде тем временем открылся плавательный бассейн у спорткомплекса «Юность», о чем в статье «Долгожданное событие» сообщила старейшая газета региона.

«„Новорожденный“ встречал гостей в полном своем блеске , — писал в опубликованном 27 февраля репортаже Леонид Окунь. — Радовал глаз уютный простор вестибюля, широкие и красиво отделанные лестничные марши. Их мраморные ступени вели в главный зал бассейна. А там с высоты зрительских мест представали взору зеркальная гладь, „расчерченная“ на восемь дорожек, вышки и трамплины для прыжков. Зрелище, несомненно, впечатляло, позволяло наглядно оценить масштабность сооружения, передаваемого в этот день калининградцам».

Из культурных событий хочется отметить выход в свет книги Михаила Воронова и Анатолия Кучумова «Янтарная комната». Краевед Алексей Губин написал хвалебную рецензию, которая вышла 23 февраля в «Калининградской правде». Она так и называется «О Янтарной комнате». «Как и каждому калининградцу, мне очень интересна любая информация о Янтарной комнате, о той самой, поиски которой продолжаются до сих пор», — признался он. — Правда, из книги я узнал, что официально эти поиски прекращены в 1984 году, однако надежда на успех найти пропажу не покидает сердца энтузиастов".

И это чистая правда. 35 лет прошло с тех пор, как были написаны эти строки, а надежда еще теплится.

Текст — Кирилл Синьковский, фото — Государственный архив Калининградской области (ГАКО), из архива Альберта Зайцева