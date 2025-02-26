Мост, радиоактивные удобрения, мечты о телефоне: чем жила область в 1990 году

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил регион 35 лет назад. На очереди — первая неделя марта.

Как и сейчас, в то время довольно остро стоял «квартирный вопрос». Жилье тогда можно было получить бесплатно, но удача чаще улыбалась не тем, кто в нём по-настоящему нуждался, а разного рода «руководящим работникам», у которых и так хватало «квадратных метров». Об этом — интервью с начальником отдела общего надзора областной прокуратуры Инной Андреевой, которое было опубликовано в номере «Калининградской правды» за 2 марта. Называется материал «Незаслуженное новоселье».

Вид на улицу генерал-лейтенанта Озерова. Фото: Государственный архив Калининградской области, А.Бахтин



В беседе с корреспондентом газеты сотрудник прокуратуры рассказала, что сплошь и рядом человек «при должности», получив служебную квартиру, продолжает ей пользоваться даже после увольнения. Попытки выселения часто терпят неудачу, потому что истек срок давности. Горькая ирония здесь, как отметила Инна Андреева, состоит в том, что «для очереди на получения жилья „срока давности“ нет — можно ожидать новоселья и 10, и 15, а то и все 20 лет. А вот для тех, кто пользуясь служебным положением, связями, так сказать, успешно утрясает свои жилищные дела, такой в законе есть срок».

Вопрос этот, по ее словам, принципиальный. «Жилой фонд, в конце концов, у нас один, и если кто-то незаконно владеет служебной квартирой, то нужно выделять еще одну служебную квартиру, выделять из того же единого фонда, опять-таки за счет очереди», — пояснила она. «Народ утрачивает веру в перестройку не только потому, что колбасы нет, к этому факту мы давно привыкли, а потому, главным образом, что для многих незыблем остался принцип чинопочитания и вседозволенности, потому что депутатский корпус местных Советов так и не обрел реальных прав, так и не научился контролировать свои исполнительные органы, свой аппарат, — пишет газета. — Ведь смеху подобно: общественные комиссии по распределению жилья у нас возглавляли ... те, кого самих нужно контролировать».

Многим из тех, кто дождался своей очереди на квартиру, приходилось тут же занимать новую — на установку телефона. В материале под названием «Вечером и всегда», опубликованном в номере «Калининградки» за 4 марта, откровенно говорится, что шансы на удачу здесь не слишком велики. «Почти ежедневно в почте редакции есть письма, в которых задается один и тот же вопрос: „Когда же, наконец, в моей квартире будет установлен телефон?“ — говорится в материале. — Заметим, что чаще всего пишут калининградцы, ибо эта проблема острее всего стоит в областном центре. В настоящее время здесь имеется 34 тысячи квартирных телефонов, а очередников — 53,7 тысячи человек».

Начальник городской телефонной сети В. Н. Данилов, комментируя ситуацию, подтвердил: ситуация сложная. «В ряде микрорайонов города, к примеру в Южном, приходится по три-четыре телефона на сто семей», — сообщил он. Чтобы снизить остроту проблемы, применяются разного рода нетрадиционные методы. В частности, установка так называемых вечерних телефонов, которые днем работают на предприятиях, а с вечера и до утра — в квартирах. Но основные надежды на решение проблемы Данилов связывал со строительством новых автоматических телефонных станций (АТС).

Как бы то ни было, многим калининградцам ждать свое очереди пришлось еще довольно долго. Автору этих строк, например, стационарный телефон установили лишь в 1999 году, когда такой вид коммуникаций уже стал терять актуальность в связи с бурным развитием сотовой связи.

Мечтали тогда не только о домашнем телефоне, но и о новом мосте через Преголю. В «Калининградке» за 2 марта опубликовано письмо читательницы Р. Литвяковой, в котором она пишет: «Берега Преголи примерно в двухстах метрах от Кафедрального собора когда-то соединял мост. Его довольно крепкие, как мне кажется, опоры стоят и по сей день. Никакой пользы они не приносят. А восстанови этот мост — жители улицы Октябрьской и набережной Карбышева могли бы ходить напрямую на другой берег реки, где в районе улицы Эпроновской и Ленинского проспекта расположены магазины, аптеки, школа, детские сады...» Речь, видимо, шла об сохранившихся опорах разрушенного во время войны Императорского моста. В 2005 году на них был построен новый мост. Он получил название «Юбилейный», потому что его открытие было приурочено к 750-летнему юбилею нашего города.

Комиссионный магазин на 9 Апреля. Фото: Государственный архив Калининградской области, А. Бахтин



Экономические проблемы, между тем, продолжали нарастать. В магазинах стало сложно купить даже самое необходимое. Об одном неприятном случае ветеран войны и труда Ф. Шегольков написал в редакцию «Калининградки». История эта была опубликована в номере за 2 марта под названием «Даже шнур не продали». В конце января живущий на улице Яблочной в Калининграде пенсионер зашел в магазин «Маяк» купить шнур для электробритвы. В продаже он имелся и стоил 80 копеек. Но продать его Щеголькову отказались, поскольку он забыл дома паспорт.

«Мне пришлось предъявить удостоверение участника Великой Отечественной войны. Однако кассир на этот документ не обратила никакого внимания, — говорится в письме. — Страшно подумать, до какой жизни мы дожили. Мне не продали копеечную вещь. В тот день одному мужчине не отпустили в том же „Маяке“ помазок для бритья. Куда же мы придем, если так дальше будут работать магазины?»

«Калининградский комсомолец» в материале «Поля под радием» сообщил шокирующую новость: «Зеленые» Гвардейского района (комитет по охране природы) произвели замеры фонового излучения на складах местного объединения «Агропромхимия» и обнаружили превышение естественного фона в 10 раз! На следующее утро с плановой проверкой в Гвардейск приехали специалисты-радиологи областной санэпидемстанции, и на них ушатом холодной воды выплеснули эту новость. Новые замеры подтвердили предварительные результаты.

«Огромные, по тонне, полиэтиленовые упаковки, сваленные под открытым небом, излучали 120-170 микрорентген в час», — пишет журналист Раиса Минакова. Медики забили тревогу, проинформировали руководителей облисполкома. На ноги был поставлен областной комитет по охране природы. Во все сельские районы полетела команда «отбой»: фосфорные удобрения впредь до особых распоряжений не вывозить. Спасибо, что предупредили, но что делать тем, кто поторопился не упустить теплые деньки? В хозяйствах Неманского, Озерского, Правдинского, Черняховского районов на поля уже высыпано 1210 тонн муки...

Журналист выяснил, что фонили закупленные в Сирии удобрения, которые раньше никто не додумался проверить на радиоактивность. Минакова дозвонилась до председателя Славского районного объединения «Агропромхимии» А.И. Левченко, который заверил её, что волноваться особо не о чем. «Я сам лично разгружал первый вагон, — сообщил он. — Четыре часа. И ничего. Чувствую себя нормально. Особых причин для беспокойства нет. Вот и В. И. Панасин, директор областной станции химизации, прислал нам письмо, успокоил людей — разрешается работать, соблюдая меры предосторожности, в спецодежде и в масках».

В целом материал оставляет горький осадок. Вопросов у журналиста и, соответственно, у читателей — масса: кто понесет ответственность за случившееся? Где окажут помощь тем, кто получил высокую дозу радиации? Каким образом утилизировать зараженные удобрения? Что делать с урожаем? Но однозначных ответов на них от чиновников, к сожалению, получить не удалось.

Через месяц в номере «Калининградском комсомольце» за 7 апреля вышла новая статья на эту тему. Называлась она — «Надо успокоить людей». Это довольно большая публикация рассказывает о прошедшем в облисполкоме заседании на эту тему. Журналист призналась, что ничего серьезного от этой встречи не ждала, памятуя о пресловутой чести мундира. Предчувствия её, как говорится, не обманули. После выступления представителей различных ведомств председатель агромромышленного комитета И.П. Шевляков подвел черту: «Завезенная фосмука — не заразна, вынесенная в почву не опасна, оставшуюся — внесем, ввозить впредь в область не будем». В целом же, по словам Минаковой, лейтмотивом совещания была фраза «Надо успокоить людей». И это, насколько можно судить, получилось...

Фото на фоне памятника Германа Клаасса. Из архива Калининградского зоопарка



2 февраля 1990 года в Калининградском зоопарк вернулся созданный в 1913 году скульптором Вальтером Розенбергом памятник основателю и первому директору зоопарка Кёнигсберга Герману Клаассу. Композиция с мальчиком, кормящим львицу и двух львят, исчезла после войны. Обстоятельства чудесного возвращения описаны в статье «Здравствуй, мальчик», опубликованной в «Калининградском комсомольце» за третье марта.

«В середине 80-х Александр Георгиевич Новик (директор парка 40-летия ВЛКСМ, ныне парк „Южный“. — прим. Нового Калининграда») обнаружил в районе улицы Менделеева верхнюю часть памятника. Нижнюю, цокольную часть нашли ребята из культурно-исторического общества «Возрождение» и совместно с Фондом студенческих инициатив КГУ (сегодня БФУ им. Канта. — прим. „Нового Калининграда“) перевезли памятник в зоопарк. Н. Чебуркин. Д. Демиденко, М. Селиверстов, И. Шулькин и др. — вот благодаря кому „половинки» воссоединись“», — писала корреспондент Д. Власова.

Церемония открытия, по ее словам, была скромной и немноголюдной. «Не было помпезных речей, не звучала бравурная музыка, никто картинным жестом не срывал с памятника чехол и не хлопал в ладоши. Постояли, посмотрели, посовещались, Ю. Иванов (Юрий Иванов (1928-1994) — писатель, общественный деятель, председатель Калининградское отделения Советского фонда культуры. — прим. „Нового Калининграда“) сказал ребятам „спасибо“ и возложил цветы на лапу льва. И — разошлись». В 1996 году, к столетнему юбилею зоопарка, художник Игорь Исаев восстановил цоколь в его изначальном виде, изготовив новый медальон с изображением Германа Клаасса.

А еще в те дни для калининградских трамваев закупили ... диктофоны. Эту новость сообщила старейшая газета региона в номере за 7 марта. Называется заметка «Экскурсия в трамвае». «240 штук (диктофонов, — прим. „Нового Калининграда“) поступило в управление электротранспорта. А на кассетные ленты, помимо названий остановок, записываются сведения о памятниках истории и культуры Калининграда, о центрах отдыха, спорта, других достопримечательностях, — говорится в заметке. — Одновременно даются и советы, предупреждения по правилам дорожной безопасности».

Из культурных событий имеет смысл отметить выход на экраны страны и, конечно, Калининграда французской комедии «Налево от лифта» с неподражаемым Пьером Ришаром в главной роли. Вот как об этой картине рассказывает «Калининградская правда» в рубрике «Кинопремьеры недели»: «В фильме „Налево от лифта“ встретились два талантливых мастера кинокомедии. Один из их — режиссер Эдуардо Молинаро, у которого снимались, пожалуй, все крупнейшие современные актёры Франции. Второй — Пьер Ришар, чье участие в картине почти всегда обеспечивает ей стопроцентный успех. Как всегда, его герой — чудак, недотепа, постоянно попадающий в сложные житейские ситуации. И тем не менее — всегда находящий выход. Короче говоря, цепь киноприключений художника Яна — хорошая возможность для зрителя повеселиться, отдохнуть от повседневных забот». Многие тогда с довольствием ей воспользовались.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Калининградского зоопарка