Получилось как всегда: калининградцы жалуются на проблемы с «Волной Балтики»

Система пополнения транспортных карт «Волна Балтики» поменялась с 11 марта. До этого карту можно было пополнить через банковские приложения на смартфоне, с 11 марта — только по специальной ссылке. Причина — смена системы обработки платежей. «Верните все обратно!», «Зачем усложнили пополнение баланса?» — подобные воззвания сейчас адресуют жители Калининграда в адрес администрации города. Журналисты «Нового Калининграда» на себе испытали нововведения, призванные облегчить жизнь.

«Отныне пополнение транспортной карты осуществляется через Систему быстрых платежей любого банка, а не только Сбера. Без комиссии, деньги поступают на счёт мгновенно», — пояснила администрация на своей страничке «ВКонтакте». И, можно сказать, поломала жителям Калининграда предыдущую, уже привычную и отработанную систему.

Раньше, напомним, пользователи единых транспортных карт заходили в свое онлайн-приложение Сбербанка, находили уже заполненные шаблоны (например, «Моя карта», «Карта сына», «Транспортная карта» и т.д.), вносили туда нужную сумму — и всё, дело двух минут. На данный момент в личном кабинете Сбера можно пополнить только областные транспортные карты, городскую же «Волну Балтики» нельзя. Теперь это возможно только «окольным путем». Как сообщает мэрия Калининграда, для пополнения городских транспортных карт нужно зайти на сайт «Волны Балтики» или ссылке oplata.volna39.ru.

Но многие жители города не смогли этого сделать уже в первый день введения новой системы. «Ссылка на сайт с оплатой не загружается!» — жаловались горожане 11 марта. «Пока специалисты затрудняются сказать, почему у вас не получается пройти на страничку с оплатой, — отвечали на это в администрации. — Мы проверили с разных телефонов и ПК, всё работает. Вероятно, что проблема всё-таки с интернетом у вас на телефоне. Должна прогружаться и при 3G. Но на всякий случай попробуйте найти место, где ловит 4G, если будет разница в результатах, то сообщите тогда нам. Проверьте в телефоне все настройки, связанные с интернетом, баланс, лимиты и т. д.»

Спустя еще два дня, в четверг, 13 марта, корреспондент «Нового Калининграда» попыталась пополнить баланс своей транспортной карты прямо в автобусе. Но ссылка на оплату не заработала. Вместо нужного сайта появлялось просто белое поле с названием oplata.volna39.ru. Не помогло и посещение сайта «Волна Балтики» и поиск там ссылки на оплату. Появился тот же белый экран. Так что в автобусе пришлось платить банковской картой — 33 рубля, а не 28, как вышло бы с транспортной картой.





Ссылкой oplata.volna39.ru получилось воспользоваться уже только дома за компьютером. Когда я ввела номер карты, увидела информацию о своей последней поездке и баланс. Далее появился QR-код для оплаты. Но чтобы по нему перейти, нужно было навести на него... экран смартфона. При этом на операцию давалось 10 минут. Словом, в одной руке — мышка от компьютера, во второй — телефон. На смартфоне в Системе быстрых платежей я все равно перехожу в «Сбербанк Онлайн» (можно выбрать и другие банки) и пополняю через него свою транспортную карту.

При этом, даже если у кого-то и работают ссылки перехода на сайт оплаты, теперь всякий раз придется вбивать 12-значный номер своей карты.

В пятницу, 14 марта, на другом смартфоне ссылка на сайт уже работала. Однако версия сайта оказалась не оптимизирована под мобильные устройства. И после того, как мы прошли весь путь пополнения карты до кнопки «оплатить», высветилось сообщение о том, что страницу открыть не удалось. С третьего раза открылось приложение Сбер-онлайн с предложением ввести пароль. И только после этого удалось положить деньги на карту.

В администрации Калининграда не прокомментировали, с чем связаны проблемы у пассажиров.

Как ранее сообщила администрация, оператором новой автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в Калининграде стало ООО «Транском» из Красноярского края, его решения для автомобильного транспорта уже много лет работают в Красноярске, Томске, Кургане, Туле, на Сахалине, для пригородного ЖД транспорта – в сибирских регионах (Кузбасс, Красноярский и Алтайский край, Омская, Новосибирская области).

Среди плюсов для пассажиров были обещаны: установка стационарных терминалов во всём транспорте, а не только в «ГорТрансе»; новые способы оплаты через Систему быстрых платежей; любые льготы можно привязать к своей обычной банковской карте; пополнять льготные карты можно из дома, а не в киосках «Пресса»; возможность онлайн-пополнения транспортных карт без комиссии, отсутствие «стоп-листа».

Для перевозчиков: смогут сэкономить на бумаге для билетов и обслуживании терминальных принтеров; перейти на облачные кассы; в целом экономия на эквайринге составит около 0.5%.

Для администрации города: расширенные возможности аналитики — сколько пассажиров и куда едет, это нужно для удобной корректировки маршрутов; новая система позволит в обозримом будущем вводить пересадочные тарифы; новое программное обеспечение позволит интегрировать его с системой оплаты на муниципальных парковках и с системой оплаты на пригородных поездах.

Текст — Ольга Саяпина, фото автора и Юлии Власовой