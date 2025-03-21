Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС

Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС Снова тепло: в Калининграде торжественно запустили новую РТС

В пятницу, 21 марта, в Калининграде прошла торжественная церемония открытия РТС «Западная». Стоимость объекта составила более 400 млн рублей. Как сообщила глава городской администрации Елена Дятлова, «теперь для более чем 5 тыс. жителей микрорайона бывшего ЦБЗ-2 обеспечена бесперебойная и качественная постановка коммунальных ресурсов». Ранее же, как минимум трижды в год, из-за различных аварий потребители котельной «Цепрусс» оставались без отопления и горячей воды на сроки, превышающие 4 часа.

Отмечается, что в ближайшее время тепло и горячую воду в домах местных жителей будут обеспечивать одновременно 2 источника, а примерно через 1,5 месяца РТС «Западная» выйдет на полную мощность. Вывод РТС «Цепрусс» из эксплуатации позволит муниципальному предприятию сократить расходы на неэффективное и устаревшее производство, а деньги, которые раньше тратились на устранение коммунальных аварий, будут направлены на замену ветхих участков теплосетей, сообщает глава администрации.

Как прошло открытие — в фоторепортаже Юлии Власовой.


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Текст: Оксана Майтакова

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