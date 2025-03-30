ЖКХ, автобусы и Дома культуры: как губернатор с жителями Полесска встречался

28 марта губернатор Алексей Беспрозванных провёл пятое выездное заседание правительства Калининградской области. В этот раз власти региона побывали в Полесском муниципальном округе, где также прошла уже традиционная встреча с населением. В актовом зале Полесской школы собрались жители не только города, но и близлежащих посёлков. За диалогом граждан и власти наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Проблемы ЖКХ

Микрофон взял мужчина, представляющий интересы семьи участника СВО из посёлка Григорьевка. Он рассказал, что его подопечные живут в доме 1812 года постройки, и в нём течёт крыша. На ремонт сделали смету, однако на этом работы остановились. Мужчина также пояснил, что жильё находится на балансе муниципалитета. Глава администрации Константин Перов пояснил, что знает о проблеме, в том числе — и о фундаменте дома, который «нецелесообразно ремонтировать».

Губернатора ответ явно не устроил. Беспрозванных пояснил, что для таких случаев есть Совет по СВО, куда входят все главы районных администраций, и если возникают какие-либо проблемы подобного характера, их нужно поднимать там. «Вопрос целесообразности или нецелесообразности — это вопрос, как говорится, что делать дальше: жить или не жить, — начал глава региона. — Я сам лично тоже выезжал, смотрел условия, в которых живут наши участники СВО: именно старый фонд. Понятно, что он требует ремонта. Где-то мы можем это сделать за счёт бюджета, и мы это будем делать». Он поручил Перову лично выехать в этот дом, сделать несколько фотографий и прислать их, чтобы потом власти могли найти решение проблемы на Совете по СВО.

Жительница Полесска рассказала, что живёт в доме своего отца-участника штурма Кёнигсберга. У жилья есть проблемы с крышей и канализацией, а подвал и придомовую территорию постоянно затапливает. Эти проблемы долго не решаются, и женщина предположила, что, возможно, на это нет средств. Она рассказала, что является медиком, который «лечил накроманов», а ее дочь работает врачом в Советска. Ей выделили служебное жильё: немецкий фонд без отопления.

Перов пояснил, что к нему с этим никто не обращался. Губернатор отметил, что проблема имеет частный характер, и уличил главу администрации в нечастых встречах с населением. Решение вопроса обратившейся женщины он поручил Перову, минсоцполитики и минздраву.

«Вы нам, пожалуйста, объясните насчёт переселения из аварийного жилья. Что для этого делается? В Полесске у нас ничего не делается. Я живу доме № 3 по Калининградской улице, которая как бельмо в городе стоит, скоро развалится и придавит кого-нибудь на трассе», — продолжил тему ЖКХ представившийся Олегом мужчина.

Профильный министр Сергей Черномаз с присущим ему весельем обратился к залу: «Добрый день! 10 домов стоит в программе [переселения], признанных аварийными с 2017 по 2019 год, в Полесске: это улицы Заводская, Березовая, Майская, Новая Деревня, Гвардейская, Калининградская, дом 3, Светлая, дом 5, Больничная, дом 2, Советская, дом 2 и Большаковская, дом 33. Год построек — от 1964 до 1945. Мы начинаем их расселять со второго полугодия 2025 года». Он также отметил, что власти сейчас раздумывают над привлечением застройщиков в муниципалитет, так как в Полесском округе новое жильё давно не возводится.

Завершил тему ЖКХ Юрий Гаврилович, представившийся «патриотом города Полесска». Он рассказал о недостроенном здании на улице Пионерской, из-за которого у него «как хозяйственника плачет сердце». «Бьются стёкла, пакеты уже воруют, упал там запор, вроде бы поставили уже. Сделайте его и распределяйте тех, у кого плохое жилье», — эмоционально отреагировал пенсионер. Глава администрации разъяснил губернатору, что дом возводили с нарушениями технологий строительства, и единственное, что с ним можно сделать, — только снести. Сейчас объект принадлежит региональному Фонду развития территорий (ФРТ). Прежний хозяин стройки, по словам Перова, «умер в тюрьме». Цена, по которой ФРТ хочет его реализовать, удивила губернатора. Глава региона заявил, что никогда бы «не купил дом за 80 млн рублей, если его нельзя достроить», и поручил рассмотреть возможность сноса постройки. Он также анонсировал программу благоустройства по всей Калининградской области в честь 80-летия региона. О ней Беспрозванных обещал рассказать уже после празднования Дня победы.

Транспорт для доступности медицины и образования

Наталья из посёлка Сосновка пояснила, что её проблема заключается в автобусе № 345 из Калининграда в Большаково, который ходит редко. Между транспортом интервал составляет четыре часа — это пять автобусов в день. Она сравнила доступность Полесского округа с Мамоновским, куда транспорт, по её словам, ходит 19 раз за день, а расстояние между муниципалитетами одинаковое. При этом не все в округе живут рядом с дорогой: иногда бывает так, что до остановки нужно идти полчаса.

«Автобус первый в 06:00 утра идёт, в 05:00 выезжает из Большаково. Константин Иванович, зайдите в автобус, посмотрите. Это же в нечеловеческих условиях люди едут: битком набитый автобус. А это наши дети, которые хотят получить образование. Просьба: можно хотя бы вернуться к доковидному расписанию? Для пожилых это — доступность медицины, а для молодёжи — образования», — рассказала она. Перов рассказал, что маршрут обслуживает частный перевозчик, однако муниципальные власти не обращались к нему по этой проблеме.

Другая жительница Сосновки рассказала, что работает педагогом, и обещанный ещё летом муниципальный транспорт до Полесска запустили в середине октября, а не с 1 сентября: полтора месяца осени она добиралась до работы на молоковозах «Залесского фермера». Учёба в организации начинается в 09:00, а студенты по этому маршруту № 7 приезжают к половине восьмого, потому что перенести транспорт на позднее время ей отказывали. То же самое касается и пациентов больницы в Полесске. Но это не все «прелести» недоступности местных посёлков: «Мне перевозчик сказал, что автобус на 15.30, который везёт из Полесска до Залесья, с 1 апреля хотят отменить: всё тот же маршрут № 7».

Перов пояснил, что после реорганизации муниципального предприятия ни одного маршрута не было отменено. 25 школьных автобусов ходят всегда вовремя. Беспрозванных отметил, что «вовремя» — это понятие для каждого своё и поручил главе администрации разобраться с расписанием транспорта, чтобы сделать его удобнее для населения. «Когда предприятие выиграло аукцион по оказанию муниципальной услуги, они перевозили пассажиров в течение двух месяцев бесплатно, чтобы уточнить все маршруты и время, которое было бы удобным для пассажиров. Почему сейчас у предприятия сложилась какая-то проблема, мы обязательно разберёмся», — принял к сведению Константин Перов.

Микрофон взяла жительница Черняховска, работающая в Полесске. Она ездит в город вместе со студентами с пересадкой в Гвардейске. Это первая проблема, которую озвучила женщина. Кроме того, чтобы из Полесска ей доехать до родственницы в Маломожайское под Неманом, нужно совершить три пересадки: в Большаково, Советске, Немане и только потом доехать до пункта назначения. Путь домой — в обратном порядке. Губернатор обратился к залу, чтобы выяснить востребованность перевозок из Полесска в Неманский район, однако большинство ответило: Советск и Черняховск. «Давайте мы посмотрим. Я не обещаю сейчас, что сделаем прямой транспорт, потому что если там два-три человека, то это нереально. Поэтому давайте посмотрим, еще раз проанализируем и примем решения», — не дал точного ответа губернатор.

«Ещё такой вопрос, — обратилась уже другая жительница Полесского округа. — Маршрутка № 245, которая ходит в Калининград, очень часто проезжает мимо школьников, потому что они пользуются льготными транспортными картами „Волна“. Можно это как-то урегулировать или что-то сделать, потому что водители просто пролетают мимо, потому что дети не платят наличными». Женщина рассказала, что это происходит во всех посёлках, которые находятся на маршруте. Беспрозванных удивился такой ситуации, а Перов рассказал, что впервые слышит об этом, хотя сразу определил компанию-перевозчика. «Константин Иванович, вы тогда разберитесь. Нужна будет моя помощь, обращайтесь», — наказал губернатор.

Уже на вечернем заседании правительства области Беспрозванных поручил региональному мининфраструктуры проработать полученные обращения по общественному транспорту и представить варианты решения проблем.

Культурный вопрос и благоустройство

Взявшая микрофон руководитель клубного формирования Полесского культурно-досугового центра рассказала о местном ДК. Здание еще немецкой постройки, «капиталили» его в середине XX века, а в остальные годы проводили косметический ремонт. Женщина отметила, что со своим ансамблем она много где была в области и видела, в каком состоянии дома культуры находятся в других округах. «Мы хотим, чтобы нас посещали зимой не в шубах и не сидели на жестких сиденьях. Нам обещали новое здание, что-то там говорили, находили какую-то территорию, но воз и ныне там. Либо нам какой-то ремонт сделайте, потому что хочется заниматься в хороших условиях. Во-вторых, кочегарка наша [в доме культуры] — она тоже в таком состоянии плачевном, там постоянно вода. Нам бы вот газ туда провести...», — попросила женщина.

Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак пояснил, что для ДК в Полесске нужно строить новое здание. На этот год выделили средства на ремонт кровли, однако это «косметика в чистом виде». Новое строение должно появиться рядом с судом, так как возле него есть пространство для массовых мероприятий. «В том, который сейчас есть, капитальный ремонт делать большого смысла нет, потому что здание очень стеснённое: всего три кабинета. Развивать там что-то более или менее современное уже очень сложно. Я знаю, там был расчет по поводу большого дома культуры нового, но там проектирование 30 миллионов. Муниципалитет пока решение окончательное ещё не принял», — рассказал Ермак. Он также заявил, что здание нужно перевести на газовое отопление до наступления холодов, так как оно до сих пор «работает на угле».

Беспрозванных, размышляя над строительством нового здания ДК, заявил, что работы займут 2-3 года и это должно стать «перспективой муниципалитета». По его словам, если сразу переходить к этому процессу, то творческим коллективам негде будет заниматься. Лучшим решение было бы и возводить, и «приводить в порядок» нынешний дом культуры. Министр ответил, что в таком случае от муниципалитета нужна смета, которую нужно разработать в течение 2025 года.

Женщина также обратила внимание на старую водонапорную башню, которой больше 100 лет и которая «тоже в плачевном состоянии». Перов в ответ сказал, что власти муниципалитета нашли инвестора из Москвы, однако он «заявил категорически маленькую сумму», из-за чего торги не состоялись. «Ну, тогда есть решение. Музей Мирового океана готов взять эту башню и восстанавливать самостоятельно», — заявив об этом, Ермак сорвал аплодисменты зала.

Микрофон перешёл к депутату Полесского муниципального округа Вере Лапочкиной. Она рассказала, что в её округ входит посёлок Заливино, в нём нет «нормального дома культуры», а сама организация базируется в бывшей школе. В здании нет отопления, оно «частично обрушается». Лапочкина заявила, что власти округа семь лет назад сделали проектную документацию на строительство здания ДК, однако проект «по какой то причине пропал». «Каждый год нам говорят, будет проект, будем делать, будет это, будет то. Дайте нам человека из [правительства] области, который будет курировать, который будет конкретно говорить нам сроки, что, как и куда, потому что мы этого добиться не можем», — была эмоциональна депутат местного совета.

Алексей Беспрозванных и Константин Перов выяснили, что на сегодняшний день проекта нет. Андрей Ермак подключился к обсуждению и рассказал о возможности применения проекта вторичного применения. Сначала министр рассказал о документации, которую разрабатывали для Гвардейска, однако это «дешёвый проект». Второй вариант — проект дома культуры, который разрабатывали для посёлка Люблино.

«Он недорогой, мы его построили с нуля в чистом поле, и мы его можем реализовать в Заливино... Мне коллеги говорят, что Заливино — это поселок, котором живет 800 человек, и туда приезжают 2000 туристов каждый день, которым будет интересен дом культуры... Я пока не знаю, как туристов привлечёт дом культуры, хотя это возможно в зависимости от программ, мероприятий и прочего. Но они говорят, что это не подходит. Если же вы примете такое решение, то окей, берем этот вариант», — разъяснил министр и отметил, что стоимость строительства будет составлять 80 млн рублей.

Затем с такой же проблемой, но уже в пос. Сосновка, обратилась другой депутат окружного совета: «Дети болтаются по улицам. У меня около 7 посёлков в избирательном округе, ни в одном из них нет никакого учреждения для детей, кроме школы и садика. Полторы тысячи человек в моем округе. У нас люди хотят заниматься в них». Губернатор сказал, что в каждом посёлке власти не смогут построить дом культуры, однако в крупных пунктах такие учреждения должны появиться. Беспрозванных предложил объединить ДК с молодёжными пространствами, так как «все ходят в одно место». Он поручил министру молодёжной политики Анне Мусевич «комплексно подойти к этому вопросу и рассмотреть все доступные варианты».

«Это касается не только Сосновки, это касается и всех остальных посёлков. Поэтому разработайте совместный такой проект: молодёжь вместе с другими участниками культуры. Зачем разделять? Подготовьте типовой и быстровозводимый проект», — резюмировал глава региона.

Вслед за двумя депутатами выступил и третий. Евгений Тихонов рассказал, что Полесский округ не оказался в «Программе конкретных дел» в 2025 году: «Я обращался в отдел ЖКХ министерства, сказали, на этот год ничего не предусмотрено. И эти деньги вроде как перенаправили к депутатам облдумы. Я обращался к Алексею Васильевичу [Мартынцу, депутату Заксобрания от Полесского округа], он мне предложил съездить в министерство ЖКХ и там попытаться этот вопрос решить. Может, можно найти финансирование для продолжения этой программы?».

Беспрозванных рассказал, что в прошлом году эту программу возобновили, и не может «просто дать деньги депутатам из бюджета». Смысл их привлечения к проекту заключался в том, что, по его мнению, парламентарии лучше знают о проблемах муниципалитетов. «Мы прошли первую программу, посмотрели, в целом неплохо получилось. Понятно, что из-за ограниченности средств этой программы ваш объект не попал. Давайте посмотрим, у нас и в этом году программа дальше продолжается, поэтому надо посмотреть, может, в этом году ваш объект попадет», — ответил губернатор.

Тихонов перешёл к программе «Чистое небо». Он попросил главу реализовать её на улице Калининградской в Полесске. Беспрозванных пояснил, что этот проект «чуть-чуть сдвинули». «Просто спрятать провода — это не решение, — начал он. — Это надо будет всё вскрывать, менять коммуникации, полностью делать реконструкцию тротуаров и так далее. Это большой объём средств. Когда просят, допустим, 600 миллионов рублей [на этот проект], и потом я смотрю: в этом же муниципалитете вопросы по водоснабжению, канализации — простые такие бытовые, которые как минимум нужно закрыть, перед тем как думать о „Чистом небе“. Я, если обещаю, делаю, если не смогу сделать, то не обещаю».

Проблемы пенсионеров

Под конец микрофон перешёл к пенсионерам. «Просим вашего содействия в решении вопроса по предоставлению льготы на услугу бани полесским пенсионерам по старости. 300 рублей за посещение слишком разорительно. Эта баня — единственная на весь район общественная», — начал первый. Он отметил, что ранее баня была муниципальной, потом её на 10 лет арендовал предприниматель. Вскоре после этого она перешла «в частные руки на постоянной основе». Константин Перов ответил, что собственник комплекса готов найти компромисс.

«В Полесском районе проживает под тысячу человек, которые больны сахарным диабетом, — последовало другое обращение. — Просим вашей помощи в организации работы «Школы диабета».

«На данный момент „Школа сахарного диабета“ организована в Гурьевском районе. Рассматривается также вопрос возможности приезда сюда. Но в том году нас была практика приезда, но, к сожалению, жители не активно приходили. И первую очередь „Школа сахарного диабета“ организовывается для больных второй категории и инсулинозависимых», — ответил главный врач полесской больницы Игорь Банников. Губернатор поручил рассмотреть возможность организовать выездные мероприятия в округе и составить удобный для населения график.

Как всегда, звучали вопросы о социальных выплатах и газификации. Ответы были практически идентичны тем, которыми власти успокаивали население на прошлых встречах главы региона. Алексей Беспрозванных снова обратил внимание на то, что у граждан есть проблемы с доступом к информации, местным властям нужно чаще встречаться с народом.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград