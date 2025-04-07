Уровень жизни «как в столице»: сравниваем цены в Калининграде и Москве

В начале апреля наш корреспондент побывал в Москве и по заданию редакции изучил цены в трёх разных магазинах — «Магнит» (ПАО «Магнит»), «Пятёрочка» и «Перекресток» (входят в Х5 Group). «Новый Калининград» решили сравнить московские цены с калининградскими, выбрав «родственную» двум из них «Пятёрочку».

Мы постарались взять для сравнения или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Объем некоторых продуктов в столичных магазинах больше — молоко и кефир продаются в упаковках объемом 930 мл, сметаны — меньше 300 мл против 315 в Калининграде, хлеб — 350 г против 580.

Анализ показал, что в Москве дороже рис, картофель, огурцы (в некоторых магазинах), дешевле макароны, филе куриное (в одном из магазинов по акции), куриное яйцо и т.п. В целом итоговая стоимость продуктовых корзин не очень отличается от калининградских. Поэтому вполне можно сказать, что в своём стремлении стать лучшим регионом страны Калининградская область находится на тех же позиция, как и Москва, по такому показателю уровня жизни, как цены. Правда, уровень зарплат в регионе за столичными не успевает: по данным Калининградстата, в январе 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников Калининградской области составила 67 316,2 руб., средняя зарплата в Москве в январе 2025 года — 156 251 руб., сообщал Мосстат.

С ценами в калининградских сетях «Спар» и «Виктория» (магазины этой сети также входят в Х5 Group) можно ознакомиться в апрельском обзоре цен на нашем сайте.

Прошлогодний сравнительный анализ цен в магазинах Москвы и Калининграда смотрите по ссылке.

Товар Калининград Москва / торговая сеть, цены в рублях «Пятёрочка»* «Пятёрочка»** «Магнит»*** «Перекресток»**** Хлеб «Дарницкий» 29,99 (580 г) 32,99 (350 г) 39,99 (350 г)

35,99 (350 г) Молоко, 2,5%

53,19 «Залесский фермер» (800 мл) 87,99 «Искренне ваш» (930 мл) 87,99 «Искренне ваш» (по акции) (930 мл) 99,99 «Простоквашино» (930 мл) Кефир, 2,5%

65,99 «Залесский фермер» (800 мл) 84,49 «Станция молочная» (930 мл) 89,99 «Простоквашино» (930 мл, по акции) 98,99 «Простоквашино» (930 мл) Сметана, 15% 83,49 «Залесский фермер» (315 г) 89,99 «Искренне ваш» (300 г)

89,99 «Простоквашино» (по акции) (300 г) 104,99 «Простоквашино» (300 г) Творог, 5%, 200 г 112,99 «Залесский фермер» 109,99 «Простоквашино» 89,99 «Простоквашино» (по акции) 109,99 «Простоквашино» (по акции) Филе куриное, 1 кг 529,99 499,99 339,99 (по акции) 589,99

Фарш, 450 г 199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» 189,99 «Петелино» куриный 209,99 «Петелино» куриный 209,99 «Петелино» куриный Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 299,99 «Гастроном № 1» 149,99 «Гастроном № 1» (по акции) 179,99 «Русь» (по акции) 369,99 «Главпродукт»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 74,99 «Макфа» 55,99 (по акции) 71,99 «Пышечка» (по акции) 75,99 «Макфа» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99 74,99 79,99 (по акции) 93,99 Рис 68,89 94,39 167,59 139,99 Гречка 42,99 32,19 59,99 (по акции) 89,99 Макароны, 450 г 79,99 «Макфа» 63,99 «Макфа»

54,99 «Макфа» (по акции) 64,99 «Макфа» (по акции) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 208,99 АО «Молоко» (Крестьянское) 153,99 «Красная цена» (Крестьянское) 155,59 «Молочные угодья» (Крестьянское) (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Магнит») 199,99 «Авида» (Крестьянское) Масло подсолнечное, 1 л 159,99 «Золотая семечка» 129,99 «Олейна» (по акции) 183,99 «Олейна» 169,99 «Олейна» Сахар, 1 кг 78,49 59,99 63,99 62,99 Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 52,99

63,99 71,59 109,99 Лук репчатый, 1 кг 79,99

61,99 53,99 74,99 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 61,99 39,99 45,99 65,99 Морковь, 1 кг 37,99 26,99 29,99 31,99 Огурцы, 1 кг 199,99 269,99 239,99 (по акции) 199,99 Помидоры, 1 кг 239,99 217,99 229,99 309,99 Лимоны, 1 кг 169,99 196,99 (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Пятёрочка»)

129,99 229,99 Апельсины, 1 кг 99,99 99,99 (по акции) 139,99 119,99 Яблоки «Голден», 1 кг 139,99 129,99 139,99 249,99 (1,5 кг, на развес нет) Бананы, 1 кг 159,99 179,99 169,99 169,99 Общая стоимость корзины 3456,84 3293,23 3316,54 4080,74

Поставщики торговых сетей не всегда совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 апреля 2025 года.

*В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» в Калининграде на ул. Старшины Дадаева, 62, и ул. Куйбышева, 95.

**В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» в Москве на ул. Боровой, 10к1.

***В таблице приведены цены в Москве в магазине «Магнит» на ул. Симоновский Вал, 11/31.

****В таблице приведены цены в Москве в магазинах «Перекресток» в переулке 3-й Крутицкий, д.18.

Текст: Оксана Майтакова, сбор материала для публикации: Василина Дешина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»