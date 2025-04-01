«Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото)

«Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото) «Плёнки один лишь моток...»: как в Калининграде вспоминали Юрия Селивёрстова (фото)
Все новости по теме: Память

«Слышишь, фотограф, не спи!

Жизнь пролетает мимо,

Жми на затвор, жми —

Мгновения неповторимы...»

Эти слова калининградский поэт Борис Бартфельд посвятил своему другу Юрию Селивёрстову, трагически погибшему в июле 2015 года на Онежском озере.

С момента ухода председателя правления Калининградского союза фотохудожников прошло почти десять лет. Коллеги Юрия, которым удалось сохранить площадку в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу, организовали выставку (0+), посвящённую его последнему 15-летию. По замыслу организаторов, это не просто дань памяти, а диалог с художником, который продолжается через его работы.

«Первая декада 2000-х неразрывно связана с Юрием Селивёрстовым, значимой общественно-культурной фигурой региона, — говорилось в анонсе. — На выставке освещаются основные этапы истории калининградской фотографии 2000/2015: фотоклуб, фотосеминары, фотобиеннале „Фотомания“ и создание арт-пространства „Ворота“. На выставке также представлены фотографии авторства Юрия Селивёрстова и работы, которые современные калининградские фотографы связали с его именем».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

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