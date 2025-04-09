Восстановление собора и «Лакомка» с горчинкой: чем жил Калининград 35 лет назад

Такой вид на Кафедральный собор открывался с Московского проспекта около 1990 года. Из «Путешествие в Кёнигсберг. Поиск следов на пути из Литвы в северную часть Восточной Пруссии», 1990. ГАКО. Научно-справочная библиотека

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя апреля.

По-прежнему в центре общественной дискуссии был вопрос о партийных привилегиях. Мы уже рассказывали, что в феврале 1990 года в «Калининградской правде» вышла статья, где обком партии, органом которого была газета, заверил, что «все так называемые привилегии некоторых категорий партийных и советских работников полностью упразднены». Многих тогда эта новость обрадовала. Еще бы — восстановлена социальная справедливость! А то нехорошо получается: одни часами в очередях за самым необходимым стоят, а другие спокойно отовариваются в спецмагазинах. В номере «Калининградки» за 14 апреля тема получила неожиданное продолжение.

Калининград, проспект Мира, фото из архива Альберта Зайцева



В своем письме в редакцию ветеран вооруженных сил и член КПСС с 1960 года Н. Николаев писал: «Недавно я узнал, что завуалированные привилегии все же сохранены. Речь идет о магазине № 33 „Продукты“ на улице Житомирской, 22, а вернее, о тех, кто в нём отоваривается. Согласно постановлению Калининградского горисполкома, в этом магазине обслуживают участников войны, ставших инвалидами первой и второй групп в результате общего заболевания, многодетные семьи, пенсионеров общесоюзного и республиканского значения и ветеранов партии. Льготы первым трем категориям обслуживающихся в магазине № 33 сомнений не вызывают. Хочу сказать о двух последних. Всем известно, кто становится пенсионерами союзного и республиканского значения: это, прежде всего, партийные и советские работники, руководители предприятий. Они и до пенсии не стояли ни в одной очереди, и, уйдя в отставку, обеспечили себе спокойную жизнь».

Рядом с этим — другое письмо, которое написала персональный пенсионер М. Антипова. Суть его в том, что раньше она, как ветеран партии, отоваривалась рядом с домом — в магазине № 46 на ул. Леонова, а теперь её прикрепили к упомянутому уже магазину на Житомирской. «Я одинокая, инвалид первой группы, нуждаюсь в уходе, — пишет она. — Ездить на городском транспорте не могу. Помощи мне по линии собеса никто не оказывает. Теперь я лишилась возможности купить себя по соседству с домом что-нибудь поесть». М. Антипова уточняет, что ей 80 лет и что она, приехав в Калининград в 1946 году по командировке Министерства просвещения, всю жизнь работала в народном образовании. «Как член КПСС я надеялась, что не доживу до тех обид в адрес коммунистов, которые почувствовала на себе», — посетовала она.

В общем, кто здесь прав, судите сами. Но складывается впечатление, что целились в разного рода приспособленцев, а попали в одинокого и больного человека...

Работницы Калининградской кондитерской фабрики за изготовлением мармелада. 1978 г. Автор: Е.Чепинога, ГАКО

Тем временем в Калининграде на Советском проспекте открылся фирменный магазин-пекарня Калининградской кондитерской фабрики «Лакомка». Казалось бы, радостное событие. Но газета «Маяк» рассказала о нём без восторгов. В материале под заголовком «„Лакомка“ с горчинкой» в первых же строках отмечается, что ассортимент для фирменного магазина бедноват. «Чувствуется, что он работает не в полную нагрузку. От магазина-пекарни можно ждать большего», — приводятся слова покупателя — матроса А. Т. Смирнова.

Впрочем, «горчинка» заключается не в этом. Главная проблема в том, что увидел корреспондент В. Павлов в дегустационном зале, куда он, несмотря на запреты работников магазина, все-таки проник. «Красочно убранные зал, сервированные столы, за стойкой — самовары, на витрине — дефицитные конфеты, зефир в шоколаде, — сообщает он. — Для кого всё это? Л. А. Коновалова (директор кондитерской фабрики. — прим. „Нового Калининграда“) пояснила, что фабрика планирует заключить договор с турбюро. Экскурсанты будут сначала осматривать фабрику, а потом поедут сюда, в дегустационный зал. У меня, коренного калининградца, эта идея не вызвала радости. Можно ли хвастаться тем, чего нет на прилавках? Может, лучше было бы сделать вместо показного дегустационного зала обычное кафе, где с чашкой чая или кофе калининградцы могли бы отведать дефицитных конфет?»

В апреле 1990 года в Калининграде было внедрено любопытное изобретение. Об этом небольшая заметка «Вагон, полный... воды» в «Калининградской правде» за 14 апреля. Вот что рассказывает журналист Ю. Ветров: «Горожане привыкли видеть на улицах города моечные машины спецавтохозяйства. Летом они смывают с асфальта пыль и грязь. А вот как быть с трамвайными путями? Ведь рельсовый электротранспорт поднимает пыли не меньше, чем автомобили. Эту задачу решила группа рационализаторов службы пути трамвайного депо — местные умельцы А. М. Сапунов, Г. М. Макаров и А. М. Макаров. Они разработали и изготовили гидросистему. На платформе пассажирского вагона установили ёмкость для воды. Для обеспечения надежной защиты электродвигателей трамвая брандспойты вынесли на прицепную тележку. Вся система управляется из кабины водителя. Вагон-гидроочиститель сейчас регулярно работает на трамвайных путях города. Ночью смывает грязь с полотна, а днем вымывает пыль из желобов рельсов».

На последней станице «Калининградской правды» за 19 апреля вышла небольшая заметка краеведа Алексея Губина под названием «О памятнике Юлиусу Руппу». «Хочу раз и навсегда развеять бытующие заблуждение, будто памятник Ю. Руппу возле Кафедрального собора поставлен якобы на месте его захоронения, — писал он. — Нет, памятник в действительности стоит возле дома, где когда-то жил Ю. Рупп. А похоронен он совсем в другом месте — на кладбище Свободной общины возле Королевских ворот». Губин также отмечает, что, судя по старым фотографиям, вид у памятника рядом с Кафедральным собором был несколько иной: камень с изображением Руппа раньше возвышался на постаменте из валунов. «Теперь же валуны куда-то исчезли, а подлинный барельеф заменен на явно непохожий», — писал краевед.

Памятник Руппу, начало1990-х гг. Автор фото: Ю.Махановский, ГАКО.

К слову, с этим барельефом произошла поистине детективная история. Если очень коротко, то ситуация, по данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), такая: памятный знак кёнигсбергскому богослову, общественному и церковному деятелю Юлиусу Руппу (1809–1884) в виде валуна с бронзовым барельефом был установлен 13 августа 1909 года — в день столетия со дня его рождения. И валун, и барельеф пережили войну, объект даже значился в «Списке исторических памятников, находящихся на территории Калининградской области на 1 октября 1955 г.». Правда, называется он там «Могила Руппа». А потом изображение Руппа, которое было, кстати, изготовлено его внучкой — известной художницей Кете Кольвиц, просто исчезло.

В 1979 году на валун был помещен новый барельеф работы московского скульптора Бориса Едунова — автора нескольких калининградских памятников, среди которых легендарная «Мать-Россия». Но, как выяснилось, позже Едунову в качестве образца дали не тот портрет. В итоге он изобразил не Юлиуса Руппа, а его зятя и сподвижника Карла Шмидта. Поэтому-то в своей заметке Алексей Губин и пишет, что «подлинный барельеф заменен на явно непохожий».

Председатель Калининградского отделения Российского фонда культуры писатель Юрий Иванов заказал скульптору Роберту Дербенцеву новый барельеф по «правильному портрету». Работа была выполнена, и памятный знак в новом обличии были представлен 22 апреля 1990 года. Но и это еще не конец истории. Оказалось, что у внучки Кете Кольвиц — Ютты Бонхе — хранилась модель первоначального барельефа. В итоге скульптором Харальдом Хааке была выполнена еще одна копия — теперь уже не по портрету, а по авторской модели. На камне она была установлена летом 1991 года. И сейчас мы видим именно этот вариант.

В номере «Калининградки» за 21 апреля вышел довольно большой материал под названием «Кафедральный собор: перспективы реставрации». Сейчас многим трудно представить Калининград без его, пожалуй, главной достопримечательности. Тогда же, в 1990-м, идея восстановления собора из руин только обсуждалась, и чаша весов в этой дискуссии могла склониться в любую сторону. «Нет-нет, а звучит вопрос: „Не лучше ли поступиться собором, а строить в городе жилье?“ — пишет журналист Н. Перова. — Во всяком случае, его задают читатели газеты, если речь вообще заходит о реставрации памятников на территории области».

Тем не менее в публикации утверждается, что «решение о реставрации собора — факт свершившийся». При этом уточнятся, что «сегодня еще рано говорить о функциональном предназначении восстановленного собора». «Ученым, архитекторам только предстоит разработать концепцию реставрации, ответить на вопрос: в каком виде восстанавливать собор — либо в первоначальном, либо в пределах первозданного контура его фундамента, т. е. в том виде, в котором он находился после последней реставрации 1901–1907 гг.», — пишет журналист. В статье сообщается, что годом ранее (то есть в 1989 году) в горисполкоме состоялось совещание, «где собрались архитекторы, историки, заинтересованные люди, было принято решение об объявлении международного конкурса проектов». Тогда же при горисполкоме была создана инициативная группа, которая наделялась полномочиями собрать все возможные сведения о соборе и разработать положение о конкурсе.

Кафедральный собор. 1989 г. Автор: А.Бахтин, ГАКО



Трудно сказать, чем бы закончилась эта история. Возможно, до сих пор проводились бы заседания, объявлялись конкурсы и создавались координационные советы. Но, к счастью, за дело в 1992 году взялся военный инженер-строитель в отставке Игорь Александрович Одинцов (1937–2020), который, будучи директором предприятия «Кафедральный собор», сумел найти средства и, несмотря на вал критики со всех сторон, поднял один из символов нашего города из руин. Пользуясь случаем, хочется сказать ему за это спасибо.

Из новостей культуры стоит отметить возвращение на экраны Советского Союза знаменитого вестерна «Великолепная семерка» режиссера Джона Стёрджеса. Фильм был снят еще в 1960 году. Удивительно, но примерно тогда же он попал в советских прокат, вызвав всеобщий восторг молодежи. И вот этот опыт решено было повторить. «Наверняка и сейчас, четверть века спустя, захватывающие приключения отважных, благородных и мужественных ковбоев по-прежнему заставят поволноваться, — писала „Калининградка“ в рубрике „Кинопремьеры недели“. — И, конечно, стоит посмотреть, как неподражаемо ловко орудует кольтом всегда невозмутимый и неуязвимый Крис, блистательно сыгранный известным американским актером, выходцем из России Юлом Бринером. Одним словом — вестерн ...»

Текст: Кирилл Синьковский. Фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО), из архива Альберта Зайцева