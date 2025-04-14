Фонтан для огнеборца: в Калининграде проводили на отдых отличника пожарной службы (фото)

В Калининграде отправили на пенсию огнеборца Романа Анисимова, отдавшего службе в пожарной охране более 25 лет. Согласно традиции, сотрудники исторической пожарной части № 1, расположенной на улице 1812 года (тут работали ещё кёнигсбергские борцы с огнём), устроили Роману импровизированный фонтан из брандспойтов, который символизирует смывание сажи и копоти, накопившиеся за годы службы.

«Роман начинал простым огнеборцем в пожарной части № 1, прошёл все этапы карьерного роста, дослужившись до заместителя начальника службы пожаротушения — начальника дежурной смены СПТ. Там, где он начал службу, там его и проводили, — рассказали „Новому Калининграду“ в пресс-службе регионального управления МЧС России. — Он отмечен ведомственными наградами, в частности, медалью МЧС России „За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации“, нагрудным знаком „Отличный пожарный“».

Жителям улицы 1812 года Роман Анисимов должен быть хорошо знаком, так как именно его портрет украшает фасад дома перед пожарной частью.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»