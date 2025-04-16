«Это не такси»: как чиновники с горожанами на троллейбусе № 2 ездили

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Корреспондент «Нового Калининграда», чиновники и представители общественности во вторник утром вместе прокатились на троллейбусе № 2. Идея поездки возникла спонтанно в ходе прошедшего 14 апреля заседания Общественного совета при администрации города. Калининградцы попросили сотрудников мэрии лично проехаться на новом троллейбусе, желательно в час пик, чтобы понять, хорошо или плохо, что отменили автобус № 33, который с 2023 года соединял Сельму и кардиоцентр в пос. Родники.

«Принято! — сказал на это первый замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков. — Завтра с утра мы готовы проехать на троллейбусе-„двойке“ вместе со всеми желающими».

Представители общественности договорились встретиться с чиновниками во вторник в 7.30 утра на остановке у кардиоцентра. Однако Игорь Шлыков не пришел. «У меня оперативное совещание, — сообщил в последний момент первый замглавы администрации, — но с вами поедут наши сотрудники: начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич и и.о. директора „Центра организации движения и пассажирских перевозок“ (ЦОДИПП) Константин Папшев». Словом, те, кто непосредственно в мэрии отвечает за пассажирские перевозки. Горожан представляли член Общественного совета и доверенное лицо губернатора Оксана Прищепова, водитель отмененной 75-й маршрутки Сергей Афанасьев и корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Саяпина.

Пока ждали чиновников на конечной остановке у кардиоцентра, рассуждали с Сергеем Афанасьевым, почему в Родники пустили только троллейбус. Ведь случись какое-то серьезное ДТП, и «рогатые» встанут до его ликвидации, так как не смогут объехать аварию в силу своей громоздкости.

Троллейбусы мимо нас, к слову, проезжали на кольцо каждые 15 минут. В один из них мы впятером и садимся в 8.37. «Не поздновато для эксперимента? — спрашиваю у Александра Химича. «Нет, пиковое время еще не прошло», — говорит он, и надо сказать, что поездка это в итоге доказала.

Представитель общественности Оксана Прищепова, и.о. директора ЦОДИПП Константин Папшев и начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Александр Химич



Вместе с нами у кардиоцентра в салон сели шестеро пассажиров. «Сейчас много народу зайдут на остановке „Калининградская“, она ближе всех к поселку Родники, — поясняет сотрудник мэрии. — Но так как это уже Гурьевский район, то остановку там строил минтранс. Правда, два года пришлось этого добиваться — было много согласований». Также, по его словам, удалось добиться того, чтобы с жителей Родников не брали двойную оплату — им разрешили бесплатно проезжать от кольца одну остановку до своих домов. А все дело в том, что поселок расположен через дорогу от кардиоцентра и пересекать ее легче и быстрее не по построенному крытому переходу, а объехав дорожную развязку на троллейбусе. «Люди так и делают. Приезжают на кольцо к кардиоцентру, а когда троллейбус начинает новый рейс, едут первую остановку без оплаты».

На «Калининградской» наш троллейбус начал активно заполняться новыми пассажирами, их зашло семеро. Следующая остановка под названием «Родники» оказалась пустой, но она находится напротив перехода к кардиоцентру, и здесь останавливается областной автобус.

В посёлке Прибрежное (здесь на пути троллейбуса две остановки с одноименным названием), подсели всего двое пассажиров. Но в поле поблизости строится большой жилой комплекс, так что спустя время его жители, вероятнее всего, также будут пользоваться этими остановками.

Надо отметить, что новенький троллейбус идёт с приличной скоростью. «У него мощность выше, чем у автобуса. И скорость он развивает быстрей. Так что сегодня нельзя сказать, мол, троллейбусы тянутся как черепахи. Если есть возможность, они идут на такой же скорости, что и автобусы», — говорит Химич.

Тем временем мы подъезжаем к первой так называемой точке напряжения — ул. Флотской. В салон входят десять человек. На Кутаисской — еще пятеро. К ОКБ «Факел» в «двойке» уже 60 человек. И мне, пассажиру с большим стажем, кажется, что места в салоне не хватает. Тесно. Входящие вынуждены настойчиво двигать стоящих у дверей... «В салоне сейчас 61 человек, — ведут подсчет работники мэрии. — А вместимость салона „Синары“ — 91 пассажир. Конечно, троллейбус — это не такси. Особенно в час пик. Место в салоне еще есть, однако люди не идут в проходы, а предпочитают скапливаться около выходов. Если совершить поездку немного позже, то в салоне будет свободно».





Остановки в троллейбусе на русском и английском объявляет приятный женский голос. «Его создал искусственный интеллект, — поясняет Константин Папшев. — Выбрали приятный голос. Кстати, сейчас в ряде других маршрутов уже начали внедрять рассказ о героях Великой Отечественной войны. Сделали все максимально деликатно и дозированно выбирали информацию для подачи».

Довелось нам по пути встретить контролера. И здесь директор «ЦОДИПП», в чьем ведении в том числе и транспортные карты «Волна Балтики», можно сказать, провел нам с Оксаной Прищеповой мастер-класс. У меня, к примеру, есть транспортная карта, чтобы платить за поездки не 33 рубля, а 28. И я умею пользоваться «Личным кабинетом» «Волны Балтики». В общем, не совсем профан в этом деле. Но все же не поняла, почему подошедшему контролеру Константин Папшев протянул смартфон, на экране которого был указан QR-код, а секундомер отсчитывал обратное время.

«Сегодня билет в общественном транспорте можно оплатить разными способами: через валидатор банковской картой или транспортной, наличными у водителя, через телеграмм-бот „Волны Балтики“, а также смартфоном через qr — коды, что наклеены в салоне. Для этого нужно скачать мобильное приложение „Волна Балтики“, через него навести камеру телефона на код и перейти в мобильное приложение своего банка. Электронный билет в виде QR-кода я и показываю контролеру», — поясняет Папшев. «А что за обратный отсчет на экране?» — спрашиваю. «Это защита от того, чтобы с билета не сделали скрин и не передали другому», — отвечает директор «ЦОДПП».

По его словам, разработка разных способов оплаты проезда имеет под собой цель со временем уйти не только от бумажных билетов, но даже от пластика. «То есть все будет через цифру, — поясняет Папшев. — Когда-то пожилые люди предъявляли в автобусе пенсионное удостоверение, а к нему паспорт. Сейчас они все ходят с пластиковыми карточками. Следующим этапом все документы могут быть в смартфоне».

В ходе ликбеза к нам с вопросами подтягиваются заинтересовавшиеся пассажиры: «А через QR-код можно купить билет по 28 рублей?» «Нет, это только с помощью транспортной карты». «А кэшбэк копится?» «Нет. Но его можно накопить, оплачивая билеты банковской картой, если ваш банк дает такую возможность. Например, выбрав категорию „Транспорт“. У ряда банков по ней кэшбек до 10% доходит».

Мы меж тем доехали до спорткомплекса «Юность», где из салона вышли сразу 10 человек и стало ощутимо свободнее. На Гвардейский проспект мы прибываем к 09.24, то есть спустя 46 минут. И... немного застреваем в пробке. «Здесь светофор и короткий левый поворот», — поясняет Химич. «Это пробка небольшая, — оценивает ее водитель Сергей Афанасьев. — Приличная обычно начинается еще на Московском, перед поворотом на Гвардейский проспект». Константин Папшев подсчитывает, что в итоге до Театральной, где выходит большинство пассажиров, мы доезжаем за 55 минут. «А 33-й доезжал сюда на 2 минуты раньше», — утверждает он.





В салоне еще есть люди, что ехали вместе с нами на протяжении всего Моспроспекта. Потому выясняю у них, какой маршрут лучше — 33-й автобус или троллейбус-«двойка». «Подошел бы вперед 28-й (он идет с Левитана на Флотскую и далее по Моспроспекту, через Центральный рынок на Ломоносова), сел бы в него, — отвечает мужчина. — Мне кажется, там свободнее, мест больше. Там есть куда сесть».

«Я пользуюсь исключительно „двойкой“, но теперь, с отменой 33-го, всегда нахожусь в толкучке, — говорит нам женщина. — Я езжу с ул. Миклухо-Маклая до Театральной с 8 до 9.30 и с 18.00 до 19.00 и всегда теперь мучаюсь. Салон переполнен. Потому что в новом троллейбусе ездят те, кто и прежде „двойкой“ пользовался, и пассажиры 33-го. Уже были дни, когда не смогла зайти в переполненный троллейбус, пришлось ждать следующего. До 1 апреля такого со мной не случалось».

Александр Химич и Константин Папшев слушают пассажирку. С ними мы в практически пустом салоне проезжаем по Леонова, сворачиваем по Советскому проспекту и забираемся по мосту на Сельму. Вся поездка «от кольца до кольца», растянувшаяся на 33 остановки, занимает у нас 1 час 20 минут — ровно по графику. С нами на конечной выходят чуть больше 20 человек.

По словам директора «ЦОДИПП», поездки сотрудников мэрии на «двойке» продолжатся. «Сейчас наша задача сократить интервал между троллейбусами в часы пик на загруженном участке — от Флотской до площади Победы, — говорит Константин Папшев. — Понятно, что добавить троллейбусов мы не сможем — их 15, три из них обязаны по контракту стоять в резерве. Поэтому мы увеличим количество транспорта на этом участке, усилив его автобусами большого класса маршрутом под номером „2А“. Они будут через каждые 7 минут отправляться с Флотской и ходить до Театральной по „малому кольцу“ в часы пик. Точных дат пока не скажу, но предполагаю, что начнет ходить от Флотской до центра и обратно со следующего понедельника».

«Новый Калининград» будет следить за ходом транспортного эксперимента властей. Напомним также, что до конца апреля администрация Калининграда на своей странице «ВКонтакте» предлагает горожанам самим определить маршрут троллейбуса № 2 при его выходе с СК «Янтарный». На выбор предлагается 3 направления:

— по Советскому пр-ту;

— по Комсомольской / Леонова;

— по Комсомольской / Леонова с заездом на Красную при движении в центр. Для участия в голосовании нужно пройти по ссылке.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»