«Черноморская слава», лотерея и «Витязь»: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил регион 35 лет назад. На очереди — вторая неделя мая.

Большое внимание пресса в те дни уделила празднованию 45-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Калининградская правда» в материале под названием «Навечно в памяти» рассказала о встрече ветеранов в сквере у гостиницы «Москва». «Я познакомился с бывшим фронтовым разведчиком Шота Рамазовичем Кварацхелия, — пишет журналист Юрий Шебалкин. — Он закончил войну в этих местах. В 45-м году участвовал в параде на площади Трех Маршалов, как тогда называлась нынешняя площадь Победы. В Калининград после того приехал впервые. И сегодня, перед началом парада, вместе с сотнями бывших фронтовиков-ветеранов стоит бывший разведчик в колонне, которой предстоит открыть торжественное прохождение войск».

Радостная весть пришла в начале мая в Калининград из юго-восточной Атлантики. Едва плавбаза «Черноморская слава» появилась в районе промысла, её сразу же буквально завалили ставридой. Первым под выгрузку рыбы подошёл пионерский СТР-8207 «Макрорус». «Почти весь экипаж плавбазы сгрудился на верхних палубах, чтобы увидеть первую рыбу на борту своего судна. И вот она бурлит в тугом кошельке... Акулы-молот и мако нервно ходят зигзагами вдоль борта. Нет, голубушки, теперь рыба не ваша, а наша», — передавал по радио журналист А. Иволгин.

По данным государственного архива Калининградской области (ГАКО), плавбазу «Черноморская слава» построили на верфях Киля (ФРГ) в 1966 году. Судно было списано и утилизировано в Индии в 1994 году, то есть спустя четыре года после той заметки в «Маяке».

А вот судну «Витязь», которое тоже могли «пустить на иголки», повезло больше. В номере «Калининградки» за 13 мая обратила на себя внимание небольшая статья под названием «Музею — быть». Начинается она так: «Витязь» — легендарный корабль науки... Долгие годы за его судьбу шла нелегкая борьба: быть ли ему в переплавке или стать судном-памятником, судном-музеем. Победили энтузиасты. После долгих мытарств «Витязь» был поставлен на ремонт в доках завода «Янтарь». Идёт сбор экспонатов для будущего Музея Мирового океана на борту судна, определено место его вечной стоянки в центре Калининграда, на Преголе«.

При этом автор — Н. Николаева — отмечает, что многие вопросы оставались до времени открытыми. Например, статус музея, т. е. его принадлежность, подчинённость, источники финансирования. На ремонт судна требовалось более миллиона рублей, а у института АтлантНИРО, который фактически являлся владельцем «Витязя», таких денег не нашлось. Остро стояла проблема и со зданиями на берегу. Хорошо бы их включить в комплекс музея. Но как? «И вот наконец-то принято правительственное постановление о создании Музея мирового океана, — продолжает журналист. — Подписано оно председателем Совета Министров РСФСР А. Власовым. В нём чётко определена принадлежность Музея Мирового океана — Министерству культуры РСФСР. В связи с этим на министерство возлагается обязанность выделить необходимые ассигнования, обеспечить создание экспозиции, музея, принять долевое участие в ремонтных и реставрационных работах. Этим же постановлением Калининградскому облисполкому предписывается передать Академии наук СССР для Музея Мирового океана здания, прилегающие к месту стоянки „Витязя“ в Калининграде».

Стоит отметить, что постановление, о котором идёт речь в статье, датировано 12-м апреля. Именно в этот день музей празднует свой день рождения. Однако «Калининградка» рассказала об этом документе только через месяц. Времена стояли неспешные, газетчики никуда особо не торопились... В конце статьи журналист выразила надежду, что «уже в недалёком будущем, а именно года через два, уникальный музей на борту легендарного судна примет первых посетителей».

Прогноз оказался слишком оптимистичным. По данным ГАКО, буксиры морского торгового порта доставили «Витязь» к его современной стоянке 12 июля 1994 года.

Участники марафона на приз журнала «Спортивная жизнь России» на проспекте Мира. 1973г. Автор: Е. Филипенко, из архива ГАКО

Газета «Маяк» в материале «Желанный миг победы» рассказала о большом празднике бега общесоюзного значения, который пришёл в Калининград. «В течение двух дней на легкоатлетических дистанциях проходили крупнейшие по своей значимости соревнования, — сообщал корреспондент А. Александров. — На Московском проспекте по замкнутому кольцу первенство страны разыграли юниоры (20 км) и девушки (10 км), на Балтийском шоссе за звание чемпионов Советского Союза в марафонском беге спор вели мужчины и женщины. Своих лучших легкоатлетов прислали Москва, Ленинград, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдавия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и 30 областей, краев и автономных республик РСФСР».

Марафонцы начали свой изнурительный бег на дистанцию 42 км 195 м у драмтеатра. Победителем среди мужчин стал спортсмен из Воронежа Александр Вычужанин с результатом 2 часа 15 минут и 4 секунды. Серебро досталось его земляку Александру Максину, который прибежал к финишу на семь секунд позже. Среди женщин первой стала Р. Бурангулова из Уфы.

Любителей более спокойных развлечений порадовала заметка в «Калининградской правде» за 13 мая под названием «Есть „Петровское“. А где „Портер“ и „Мартовское“?» Она о том, что Советский пивоваренный завод освоил выпуск нового сорта пива — «Петровское». Сообщалось, что у него более высокая плотность, чем у «Жигулевского», а также ярко выраженный вкус и аромат хмеля. Корреспондент К. Юрков отмечает, что лично попробовал новинку, и ему понравилось. Вместе с тем он поинтересовался у главного пивовара производственного объединения ликеро-водочной и пивобезалкогольной промышленности «Калининградское» М. С. Ермолова, куда делись другие, уже успевшие полюбиться жителям области сорта пива — «Портер», «Мартовское», «Рижское». Ответ многих расстроил. Оказывается, раньше темные сорта изготавливались из импортного карамельного солода. Но «в связи с известным указом» (вероятно, имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 года «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения». — прим. «Нового Калининграда») договор о поставках был расторгнут. При этом производства этого компонента в области не налажено. «То же и с ушедшими в прошлое светлыми сортами, — добавил Ермолов. — Нет хорошего ячменя, нет высокосортного солода...»

У киоска «Спортлото». 1970-е гг. Автор: студия «Объектив». ГАКО

Рядом с этой заметкой размещена другая, не менее любопытная — «Кому улыбнулась фортуна». В ней рассказывается о первой городской лотерее. В газету обратились читатели с вопросом: «Правда ли, что самые крупные выигрыши, такие как квартиры, машины и стереосистемы, достались устроителям лотереи и вообще начальникам?» Заместитель председателя Калининградского горисполкома Юрий Гедзенко, к которому журналистка Н. Перова обратилась за комментариями, заверил, что всё это лишь слухи. Все обладатели счастливых билетов, по его словам, известны, но они попросили сохранить их инкогнито, поскольку «время нынче такое».

Однако кое-какую информацию чиновник всё же раскрыл. «Итак, первоначальный взнос и право получить трёхкомнатную кооперативную квартиру выиграла работница школьной столовой из Калининграда,— пишет Перова. — Кстати, она остро нуждается в жилье: её семья из шести человек проживает в коммуналке. Обладателями двухкомнатной квартиры стали молодожёны — студенты КТИ (сегодня КГТУ — прим. „Нового Калининграда“). И, наконец, однокомнатную квартиру выиграла жительница области, которая по существующему положению получит лишь денежную компенсацию (2,5 тыс. рублей) выигрыша, поскольку не имеет калининградской городской прописки». Две машины — «Волга», «Нива» и «Москвич» тоже, по словам Гедзенко, достались не начальству. Равно как и два музыкальных центра «Саньо».

Однако не обошлось без курьёзов и прямо-таки детективных историй. «В квартире совершена кража дамской сумочки, — продолжает автор. — Среди её содержимого оказались и лотерейные билеты, номера которых хозяйка заранее переписала, а, обнаружив пропажу, заявила в милицию. Оперативно было установлено, что украденный билет, на который выпал автомобиль, дважды перепродавался, последний раз за 20 тыс. рублей жителю г. Москвы. Билет конфискован, возвращён владелице, и теперь она получит желанный выигрыш. Деньги, потраченные нерадивым перекупщиком краденого билета, изъяты в пользу государства».

Из культурных событий хочется отметить выход на экраны страны молодёжной драмы режиссёра Михаила Туманишвили «Авария — дочь мента». Анонсируя этот фильм, в рубрике «Кинопремьеры недели» «Калининградская правда» писала: «Как водится в осмелевшем ныне кино, в картине полный набор хорошо проверенных на неискушённом зрителе шокирующих сюжетных элементов: металлисты, рокеры, жестокие драки молодежных группировок...» По мнению автора заметки Т. Корецкой, «получилась занимательная «проблемная» лента, пытающаяся протиснуться где-то между «Маленькой Верой» и «Трагедией в стиле рок». Примечательно, что «звёздочкой», говорящей о том, что фильм «строго для взрослых», картина помечена не была. Может, её просто забыли поставить?

Ведущий рубрики «Свободная зона» в «Калининградском комсомольце» Влад Огородов рассказал о том, что 23-24 апреля в Калининграде гостили московские панки, которые «были без ума от города и наших панков». В заметке отмечается, что москвичам очень нравятся местные группы «Комитет охраны тепла» и «Фронтальная уродливость». При этом о втором коллективе автор никогда не слышал, поэтому попросил читателей поделиться информацией. И действительно, что за команда?

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева