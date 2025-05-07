50-й рейс «Курчатова» и магия «Макдоналдса»: чем жил Калининград в 1990 году

Продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — третья неделя мая.

Иногда, читая прессу 35-летней давности, ловишь себя на мысли, что она рассказывает не столько про вчерашний, сколько про сегодняшний день. Вот, например, опубликованное в номере «Калининградской правды» за 17 мая письмо читательницы Н. Кокаревой из Гурьевска: «Хотелось бы, чтобы „Книга жалоб и предложений“ была не только в магазинах, но и в наших больницах. Больные должны иметь возможность высказать свои предложения, поблагодарить медицинский персонал или написать, что им не нравится в работе врачей, сестер и санитарок».

Кокарева отмечает, что «среди медиков есть такие, к которым испытываешь благодарность всю жизнь», но «немало и таких, кто никак не понимает, что медицинские учреждения и их персонал существуют для больных, а не наоборот». В письме не уточняется, что послужило поводом для этой реплики, но об этом довольно несложно догадаться. Кто из нас не сталкивался с бездушием, формализмом, а иногда и с откровенным цинизмом людей, от которых инстинктивно ждешь помощи или как минимум понимания? Идут года, появляются новые технологии, внедряются электронные способы записи на приём, но по-прежнему главным в медицине остаётся человеческий фактор. Все мы хотим, чтобы нас лечили не просто хорошие врачи, но и добрые, отзывчивые люди.

Мини-рынок у «Ромашки», 1996 год. Автор: А.П. Бахтин. ГАКО.



Как и сейчас, людей тогда волновал рост цен в магазинах и на рынках. «Когда у нас в начале года ввели талоны на мясо, мы восприняли это с удовлетворением, — признались авторы коллективного письма в „Калининградскую правду“, которое было опубликовано 24 мая. — Хоть килограмм в месяц по госцене получишь. С марта талоны лежат, мяса нет. А с нашей зарплатой, пенсией на рынок за мясом не поедешь, цены там кусаются. Еще недавно хоть куры были в продаже, теперь их и в помине нет. Обидно за нашу орденоносную область». Письмо пришло в редакцию из Светлого.

В областном центре, насколько можно судить по опубликованной рядом реплике читательницы С. Степанухи, дела обстояли не лучше. «Хочу задать отцам нашего города такой вопрос: что, Калининград уже перешел на рыночные отношения? — пишет она. — Пришла с базара расстроенная — килограмм мяса стоит 13 рублей. Ведь сравнительно недавно цена того же килограмма на колхозном рынке не превышала четырех рублей. Как остановить гонку цен?» Обратила читательница внимание и на подорожание другого важного продукта: «Раньше малообеспеченные калининградцы могли покупать яйца по 80 копеек за десяток. Сейчас те же яйца продаются по 1р. 20 коп. И никого, кроме покупателей, похоже это не волнует. Куда же мы идем?» Не правда ли, весьма современно звучит этот крик души?

Проблема квартирных краж тоже, похоже, из разряда вечных. Но после прочтения посвящённой этой теме статьи в «Маяке», стало ясно, насколько всё же сильно изменилась за 35 лет наша жизнь. И главным образом — мы сами. В материале под названием «Подальше от беды» сотрудники УВД настоятельно рекомендуют: «Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощитке, в почтовом ящике или других условных местах. Преступники очень часто этим пользуются». Кому сейчас придёт в голову прятать ключи под ковриком? Это ведь азбука, которая сегодня известна даже детям. Жестокие уроки жизни ни для кого не прошли даром.

В морском порту. Слева — рыбацкий траулер, справа — научно-исследовательское судно «Академик Курчатов». Калининград. 1980 г. Автор: Ю. Махановский. ГАКО.

Заметка в «Калининградке» за 15 мая под названием «В „юбилейный“ рейс» тоже вызывает сложные чувства. Она о том, что ветеран научно-исследовательского флота НИС «Академик Курчатов» отправился в пятидесятый по счету рейс. Сообщается, что «участникам экспедиции Института океанологии АН СССР, возглавляемой доктором физико-математических наук В.Т. Пакой, предстоит три месяца работать в Балтийском море и Центральной Атлантике». Самому «Академику Курчатову» после этого рейса жить и работать суждено было недолго. В 1991 году его перестанут использовать как научное судно, пепепрофилировав в пассажирское. Потом «Курчатов» совсем одряхлел и перестал быть нужным даже в этом качестве. История легендарного научного судна закончилась в 2001 году, когда он после трехлетнего простоя, был с разгона посажен на мель в районе индийского города Мумбаи и разрезан на металлолом. Вадим Тимофеевич Пака погиб в конце декабря 2024 года на пожаре в своей квартире. Ему было 88 лет.

В 1990 году начался новый и, как можно предположить, довольно счастливый этап в жизни Калининградского областного историко-художественного музея, который, переехав в здание бывшей Штадтхалле, стал потихоньку обживать его. Впрочем, не всё шло гладко. Об этом свидетельствует материал «Новоселье откладывается», опубликованный в номере «Калининградской правды» за 18 мая.

«Без малого десять лет на берегу Нижнего пруда отстраивается новое здание историко-художественного музея, — пишет журналист Н. Перова. — В старом здании на улице Горького (сейчас там Детская школа искусств имени Фридерика Шопена — прим. „Нового Калининграда“) пакуют чемоданы, с начала текущего года его постоянные экспозиции, по существу, свернуты, и на входных дверях вывешена табличка: „Музей закрыт в связи с переездом“. На дворе май, музейные работники отмечают Международный день музеев, а праздничного настроения у них, как видно, нет. Новоселье откладывается».

В беседе с корреспондентом газеты директор музея Елена Пенкина призналась, что учреждение культуры живёт в новом здании без «прописки», просто не может принять его на свой баланс «из-за вопиющих недоделок». «Здание не сдано под ключ заказчику строительства — горжилуправлению, — продолжила директор. — Для подразделения генподрядчика — филиала кооператива „ЖАК“ — работы там осталось от силы на месяц. Но до сих пор не функционирует вентиляция, нет отопления, постоянной электроэнергии, здание не оборудовано пожарной сигнализацией (чувствительные датчики — страшный дефицит). И как следствие — уже разбиты двенадцать двойных оконных стекол, протекают веранды, кое-где на стенах завёлся грибок, затоплен теплопункт, выстроенный ещё пять лет назад. Короче говоря, субподрядчики строительства — калининградские РСУ-7,9,11 — попросту пренебрегают своими обязанностями. Если мы сегодня примем музей с такими недоделками, промучаемся за этим не один год». Однако через некоторое время всё как-то утряслось. На сайте КОИХМ говорится, что открытие новой экспозиции состоялось 14 сентября 1991 года. Надо полагать, к этому времени недоделки — если не все, то многие — были устранены.

А над зоопарком в те майские дни 35 лет назад повис... смог. На это обратил внимание один из читателей «Калининградского комсомольца» и попросил сотрудников газеты выяснить, «что там сжигают». Заместитель директора зоопарка по хозяйственной части Людмила Князева, комментируя ситуацию, сообщила, что на территории учреждения работает 14 кочегарок, с помощью которых отапливаются помещения для зверей — ночи в мае ещё холодные. «Котелки домашние, неприспособленные. Вот от них-то много дыма, — добавила она. — Мы и сами задыхаемся. Зоопарк расположен в низине, с двух сторон транспортное движение с выхлопными газами, а вентиляции никакой. Верно заметили жители — над зверями навис смог». Сейчас в зоопарке, как пояснила его пресс-секретарь Екатерина Михайлова, угольных котельных нет. Есть теплоцентраль и отопление электричеством. Так что животные, насколько можно судить, от дыма больше не страдают. Да и сотрудники тоже.

В январе 1990 года в Москве открылся первый в СССР «Макдоналдс». Корреспондент «Калининградского комсомольца» Е. Яковлева посетила его и поделилась впечатлениями с читателями. «А там... Что же там? Да ничего особенного, — писала она. — Обычная булка, обычная котлета, обычная картошка, обычный сыр и мороженое. И всё наше, советское. Но почему у всего этого совершенно иной неведомый вкус, почему картошка хрустит, хлеб тает во рту, а от запаха мяса кружится голова? Почему всё так красиво, весело, нарядно? Почему улыбаются продавцы и в эйфории пребывают покупатели? Тайна? Загадка?»

Корреспондент отмечает, что высокие цены совершенно никого не смущают: «Люди, не видевшие, не знавшие, что может быть такое обслуживание (быстрое, изумительно вкусное, восхитительно вежливое и комфортное: столики и стойки, коляски для детей, даже приспособление для пеленания младенцев), готовы платить, сколько потребуется...» Отметим, что в Калининграде «Макдоналдс» открылся в ноябре 2010 года в ТРЦ «Европа».

Ул. Фрунзе. 1990-е гг. Автор: А.П. Бахтин. ГАКО



Переходим к новостям культуры. Калининград в те дни ждал приезда Жанны Агузаровой. 16 мая «Калининградская правда» разместила небольшой анонс концерта в спорткомплексе «Юность», а через два дня вышла заметка под названием «Экстравагантная Жанна». «Несколько лет Иванна Андерс (сценический псевдоним Жанны Агузаровой) и компания существовали как любительский ансамбль, хотя давно были лидерами Московской рок-лаборатории, снимались в популярных телепрограммах, стали лауреатами крупных фестивалей „Рок-панорама“ и др.» — писала корреспондент Т. Иванова. В заметке также сообщается, что Жанна Агузарова, собрав новый коллектив, представит калининградским зрителям новую программу, в которой «будут выступать популярные московские группы «Полли» и «Аспирантура».

В рубрике «Объявление и реклама» «Калининградской правды» привлекла внимание плашка с информацией о том, что «Молодежный центр» при Ленинградском райкоме ВЛКСМ принимает заказы на обшивку дверей. И это, если вдуматься, очень символично. Комсомол доживал последние дни, но при этом для комсомольского бизнеса открывались очень широкие возможности, можно сказать — распахивались двери. Почему бы их и не обшить, как тогда было принято, дерматином?

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области