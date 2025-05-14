День города, «Луна-парк» и магазин «Мода»: о чём писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — последняя неделя мая.

День города в Калининграде — праздник с плавающей датой. Впервые его отметили в 1988 году, торжества тогда прошли в конце мая. Почему было выбрано это время — не очень понятно. В интервью председателя Калининградского горисполкома Бориса Фомичева, опубликованного в «Калининградской правде» за 28 мая 1988 года под названием «Начало новой традиции», речь об этом не было. Отмечается лишь, что «идея его (праздника — прим. „Нового Калининграда“) подсказана самими калининградцами». По словам Фомичева, «возрождается инициатива «снизу», полузабытая и полустертая годами «регламентированных инициатив».

В 1990 году День города тоже отмечался в конце мая. Этому событию была посвящена небольшая заметка «Палитра праздника» на третьей странице «Калининградки» за 29 мая. «В минувшие выходные в Калининграде состоялся третий и теперь уже традиционный праздник — День города, — сообщает автор Е.Горенко. — Афиши приглашали горожан на площадь у кинотеатра „Россия“ (сейчас на этом месте торговый центр „Европа“ — прим. „Нового Калининграда“), где развернулось основное действие торжества, на Центральный остров (сегодня остров Канта — прим. „Нового Калининграда“) к Кафедральному собору — там состоялась стилизованное представление на тему старого города, а также в парки, скверы города».

Насколько можно судить, праздник прошел скромно, но душевно. «У портика могилы И. Канта, под стенами Кафедрального собора, где разместился „старый город“, отдавая дань древней истории края, с концертом классической и духовной музыки выступили артисты симфонического оркестра, академической хоровой капеллы, хора мальчиков студии „Янтарная лира“ областного музыкального общества и театра оперетты Дворца культуры рыбаков», — говорится в публикации. А еще «приподнятое настроение калининградцев разделили артисты из Пскова, Омска, а также из Польши и белорусского города Солигорска».

После распада Советского Союза День города в Калининграде то проводился, то нет. В конце 90-х он был совмещен с Днем рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля и пользуется в нашей области особой популярностью. В 2008 году праздник перенесли на сентябрь, после чего отмечали его осенью несколько лет. В 2012-м июль снова был взят за основу. Напомним, что 4 июля 1946 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о переименовании Кёнигсберга в Калининград.

Первый день празднования первого Дня города в 1988 году. Автор: А.П. Бахтин, ГАКО

В одном из предыдущих обзоров мы рассказали об общесоюзных соревнованиях по бегу, которые прошли на калининградских улицах в мае 1990 года. «На Московском проспекте по замкнутому кольцу первенство страны разыграли юниоры (20 км) и девушки (10 км), на Балтийском шоссе за звание чемпионов Советского Союза в марафонском беге спор вели мужчины и женщины. Своих лучших легкоатлетов прислали Москва, Ленинград, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдавия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и 30 областей, краев и автономных республик РСФСР», — рассказывала газета «Маяк» в материале «Желанный миг победы».

Однако праздник спорта, как следует из публикации «Кто привяжет «жучку» в «Калининградской правде», пришелся по душе далеко не всем. В рубрике «Заметки горожанина» Е. Куренной пишет: «Можно бы и гордиться, что такая честь выпала на долю Калининграда, но почему эти легкоатлетические дистанции вынесли на Московский проспект, где и без бегунов тесно и транспорту, и пешеходам. Может, удобней было бы всем, если бы легкоатлеты состязались, скажем, на окружной магистрали».

Впрочем, огорчило Куренного не только это спортивное состязание, но и шествие студентов, которое разрешил исполком горсовета, обязав ГАИ обеспечить безопасность мероприятия. «На бумаге все просто, — пишет он. — А что произошло на деле? Группа студентов кафедры промрыболовства КТИ (сегодня КГТУ — прим. „Нового Калининграда“), облачившись в маскарадные костюмы и превратив грузовик в своеобразную передвижную арену, под транспарантами „Студент, не будь козлом — собирай металлолом“, „Рыбные тефтели — это здоровый образ жизни“ и т. д., на минимальной скорости выкатилась на Ленинской проспект и последовала к эстакадному мосту. Впереди — машина ГАИ, позади машина радиотрансляционной службы, а за ними — эскорт из десятков автобусов, троллейбусов, автомашин». По мнению автора материала, такого рода шествия были бы уместны в каком-нибудь парке культуры и отдыха, на берегу одного из озер. Там оно не вызывало бы раздражения пассажиров общественного транспорта и водителей автомобилей. В конце своей колонки Куренной вспомнил историю о том, как собака его соседа — Жучка — мешала другому соседу поливать огород, и тот, не дождавшись реакции хозяина, сам привязал её в стороне от тропинки. Отсюда и название статьи. В смысле, кто наведет порядок в городе, если власти не реагируют?

Луна-парк» из Чехословакии в Калининграде. 1989 г. Автор съемки: А.П. Бахтин. ГАКО

Но как бы то ни было, людям хотелось праздника. В какой-то мере эту потребность удовлетворял чехословацкий «Луна-парк», который, по данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), впервые стал работать у Дома Советов в сентябре 1989 года. Впрочем, и здесь, как говорится, было всё не слава Богу. Об этом статья в «Маяке» — «Все бы хорошо, но ...» «Второй сезон на Центральной площади города представители „Прага-концерта“ разбивают красочный лагерь, — начинает статью журналист И. Снегова. — До 12 июня ежедневно с 14 до 21 часа, а в выходные и праздничные дни — с 11 утра здесь принимают тысячи гостей». Автор отмечает, что в 1990 году в «Луна-парке» не будет «Американских горок», поскольку «они создавали большой шум, который мешал жителям домов на улице Шевченко».

Но и без них в «Луна-парке», по мнению И. Снеговой, весело. «Карусели и кегельбаны, „комната страха“, детский манеж (карусель для самых маленьких) нравятся горожанам, — продолжает она. — Пусть наивными и совсем не страшными кажутся „ужасы“ аттракциона, а в кегельбане часто выигрываешь всего лишь жевательную резинку, соску-пустышку или пакетик концентрата для газировки, но разве это главное? Посещение „Луна-парка“ создает настроение, это маленький праздник развлечений».

Впрочем, развлечения у всех разные. «Вечером второго мая на площадь пришли молодые люди, устроили здесь дебош, — передает журналист слова директора „Луна-парка“ Алоиза Кучеры. — Они были нетрезвы, шумели и мешали работать». Пришлось чехословацким специалистам вызывать милицию. Чем закончилось дело, в статье не сообщается.

«Калининградка» тоже опубликовала небольшой репортаж из «Луна-парка» под названием «Мелочи, а приятно». «Немало денег оставляют калининградцы в кассах „Луна-парка“, — отмечает автор статьи Л. Сибиров. — Причем вполне охотно оставляют. Хотя, по большому счету, ничем особенным чехословацкие гастролеры не удивили. Но ведь для нас, не избалованных, и такой комплекс развлечений — роскошь. Вспомним парк имени Калинина (сегодня Центральный парк. — прим. „Нового Калининграда“). В будни — благостная тишина, по выходным — хриплая музыка из допотопных динамиков. Громоздкие, неказистые „лодки“-качели — сколько им лет-то уже? Примитивные карусели. Разлаженные, работающие через пень-колоду игровые автоматы. Разве аттракцион „Сюрприз“ способен доставить удовольствие, автодром, да „детская железная дорога“, но и те порядком поднадоели».

В номере за 29 мая обратила на себя внимание маленькая заметка под названием «Порадует модниц». Она о том, что Советская швейная фабрика освоила выпуск новой модели плаща: «она представлена английской фирмой и выполняется из импортной ткани на её же оборудовании и по ее технологии». Что эта за фирма — не уточняется, зато сообщается, что «новинка поступит, прежде всего, в магазин „Мода“ Калининграда, где будет держать экзамен перед покупателями».

Магазин «Мода» был одним из самых, скажем так, продвинутых в Калининграде. Он находился на Ленинском проспекте, 92 на первом этаже здания, смотрящего на тыльную сторону кинотеатра «Октябрь» (ныне «Дом Искусств»). Репортаж об открытии «Моды» можно было прочитать в номере «Маяка» за 21 сентября 1982 года. Называется он — «Где одеться с „иголочки“?» «Еще издали привлекают внимание горожан витрины, украшенные броской рекламой. Когда мы посетили магазин, в нем заканчивались последние приготовления к приему покупателей. — писал журналист В. Смирнов. — Просторный торговый зал чем-то напоминает салон ателье по пошиву одежды. На банкетках застыли манекены, одетые в модные платья. Они отражаются в длинных вертикальных зеркалах. В глубине зала ряд примерочных кабин. Из динамиков льются популярные мелодии». По словам директора магазина Л. С. Ростовской, негромкая музыка должна создавать хорошее настроение у посетителей. «Но в зале в общем будет тихо, — уточнила она. — Избыток шума поглотит специальная плитка, которой отделаны потолки. Наш магазин первый в области, где метод торговли — продажа по образцам».

Через несколько месяцев — 15 января 1983 года — вышел репортаж в «Калининградской правде». В материале «Деловая, повседневная, нарядная..» подводились первые результаты работы фирменного, как подчеркивалось, магазина. Начинался он с реакции покупателей: «Ваш магазин — вне конкурса!», «Ухожу из „Моды“ с чувством благодарности за отличное обслуживание», «Спасибо всем, кто подарил нам такой прекрасный магазин». Эти и сотни других, но не менее восторженных записей заполнили книгу отзывов фирменного магазина «Мода» в первый же месяц его работы». При этом, как отмечает автор Р. Деменчук, на лицах многих посетителей растерянность: «Нет вешалок с рядами одежды, нет никаких секций, отделов. Вроде бы и не магазин, а Дом моделей в миниатюре».

К сожалению, «Мода» давно ушла в историю. Сейчас на ее месте магазин бытовой химии. А Советская швейная фабрика, претерпев ряд метаморфоз, выжила. Теперь это АО «Балтийская линия», там шьют пальто и плащи.

Первый день празднования первого Дня города в 1988 году. Автор: А.П. Бахтин, ГАКО



Из культурных событий хочется отметить прошедший в мае в стенах Дворца культуры рыбаков танцевальный конкурс. Отчет об этом событии вышел в «Маяке» под названием «Ах, Ламбада». «Инициатором конкурса было руководство студии бального танца „Янтарики“ Мира Никитична Москвина, — рассказывает автор публикации. И. Лиди. — За месяц до начала соревнований были известны все его участники. Каждая из тридцати восьми пар подготовила композицию, по-своему трактуя образы героев, а музыкальных вариаций на тему ламбады насчитали тринадцать. Конкурс принес удачу Олесе Пыжик и Алеше Алексееву, победившим в группе участников до 12 лет, Полине Раковой и Денису Сомкину (до 18 лет). Звездами назвали зрители девятилетних Вику Карачун и Максима Тюрина, вручив им приз своих симпатий. Все победители — воспитанники студии ДКР».

Автор также отмечает: «Не секрет, ламбада вызвала ныне огонь критики со стороны старшего поколения. И неприлична она, и не эстетична... Это самые мягкие „обвинения“. Но кто сейчас поверит, что точно так же ругали когда-то венский вальс? Однако ругали!» Тут не поспоришь. Прав Сергей Есенин — «Большое видится на расстоянии».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области