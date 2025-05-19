«Детей из чайников поливают»: почему жители новостроек сидят без горячей воды

Несколько калининградских управляющих компаний заявили о проблемах с водой, из-за которых придется устанавливать дополнительное оборудование. Пока же жители жалуются на то, что из кранов вместо горячей идёт холодная вода. «Новый Калининград» разбирался в проблеме.

В редакцию обратились жители ул. Батальной, 98. «Мы живем в новой многоэтажке 2021 года постройки, — рассказывает один из них, Влад Черных. — Но два последних года испытаем проблемы с водоснабжением. В ноябре 2023-го напор в кранах стал очень слабым независимо от времени суток, но после основательной прочистки все нормализовалось. С октября 2024-го вновь возникли проблемы — мы не можем нормально помыться. Вода идет хоть и хорошим напором, но еле теплая».

Журналисты шли на встречу с жителями одного большого дома на 500 квартир, а ждали нас в итоге проживающие и в двух соседних — Батальной, 100, и Кошевого, 30. А это еще 1000 квартир! «У нас та же проблема, — рассказала жительница Батальной, 100, Олеся. — Открываешь кран с горячей водой, а течет ...ледяная. В общем чате домов появилось сообщение, что к нам придут журналисты, и ровно в 11.00 из крана пошла не горячая, но хоть теплая вода. Мы в такие совпадения не верим».

«Зачем, по-вашему, управляющей компании такие проблемы? — спрашиваю жителей. — Вы же наверняка на них жалуетесь в контролирующие органы». «Да, мы уже продолжительное время массово пишем и застройщику, и в Роспотребнадзор, и в минконтроля, губернатору и даже президенту, — говорит жительница дома № 98 Ирина. — Я, к примеру, уже многократно обращалась в министерство контроля, но все заканчивается тем, что это министерство выдает предписание управляющей компании, та проводит чистку водонагревательного оборудования. На какое-то время ситуация нормализуется, а потом возвращается на круги своя. Я, к примеру, весь день нахожусь дома и могу ловить моменты, когда вдруг появляется горячая вода. А кто после работы в 19.00 возвращается, для них воды горячей нет совсем. Помыться в 21-м веке нечем! У нас проживает немало многодетных семей, которые, купив в квартиру в новостройке за немалые деньги, сегодня просто мучаются. Детей из чайников поливают. Элементарно помыться не можем».

Причем, по словам жителей, ситуация с водой может быть разной в соседних подъездах одного дома. «Мы живем в доме № 100, — говорит Светлана. — Я — в первом подъезде, сын — во втором. И вчера он со своей семьей ко мне приходил мыться. Что происходит?» «При этом батареи у нас были горячие, туда поступал кипяток, — вступает в разговор Влад из дома № 98. — А из крана все равно шла холодная или еле теплая. В УК, когда мы обратили внимание на это несоответствие, нас огорошили. Сказали, мол, подождите полгода — и в батареях...тоже не будет горячей воды, они готовятся к худшему! Вот прям так мне и сказали».

Почему сотрудники управляющей компании готовятся к худшему, мы решили выяснить в самой УК «Престиж». «А вот посмотрите, — показывает нам директор Игорь Фаминых на ведро, стоящее в углу у стола секретаря, — это то, что мы сегодня с утра вытащили из наших труб». В ведре какая-то влажная труха бежевого цвета. «Я такие ведра ношу уже во все инстанции, но пока ситуацию решить не получается», — говорит директор.

По словам Фаминых, первые «звонки» начались в конце осени 2023 г. «И связаны они были с падением проектных температур горячего водоснабжения (ГВС) на двух котельных и теплопунктах по ул. Батальной. Принимая во внимание, что плановое обслуживание водогрейного оборудования производилось по графику силами той организации, что проектировала и поставляла в дом оборудование, причину выявили довольно быстро — чрезмерное количество накипи, налета и отложений на оборудовании и сетях после нагрева водопроводной воды», — пояснил директор. После этого, по словам Фаминых, компания привлекла к внеплановой чистке котельных и теплопунктов специализированную организацию, а также сама дополнительно почистила сети и поэтажные фильтры: «Эти мероприятия на короткое время дали нужный результат, но, как выяснилось позже, ситуация с накипью не разовая, а на постоянной основе. Мы вынуждены по сей день регулярно останавливать котельные, мыть водогрейное оборудование всеми доступными способами, „раскоксовывать“ сети в доме, чистить фильтры перед квартирами на этажах. В 2024 году пришлось увеличить штат сотрудников, так как чистки этажных фильтров стали ежедневными...»

При том, говорит Фаминых, все эти меры не дают стопроцентного и долгосрочного результата. Сети снова забиваются, а загрязненное накипью оборудование не выходит на проектные величины. То есть у жителей так и нет нормальной горячей воды.

«Наша компания не раз обращалась к поставщику ресурса („Водоканалу“) с жалобами на качество воды, — продолжает Фаминых. — По итогу приезжали сотрудники лаборатории предприятия, брали пробы. Не остались в стороне и наши жители. Они также делали запросы в „Водоканал“, в Роспотребнадзор и иные надзорные органы. Полученными ответами делились с нами. Они, как правило, мало отличаются друг друга. Везде „Водоканал“ отвечает, что подаваемый ими ресурс соответствует нормативам. Правда, в последнем ответе нам рекомендовали поставить дополнительное оборудование, чтобы избежать тех последствий, что наблюдаем».

По словам Фаминых, в одном из ответов «Водоканал» дал также и рекомендацию, какое дополнительное оборудование нужно установить в котельной, чтобы снизить образование накипи. «Ситуация сложная, поэтому и застройщик, и организация, обслуживающая котельное оборудование, сейчас ищут решение. Застройщик за свои средства хочет установить дополнительное оборудование в котельной дома № 98 по Батальной, чтобы минимизировать последствия после нагрева холодной воды. Но какой будет результат, сказать сложно, — говорит Фаминых. — Потому что постоянные остановки котельных для глобальных чисток забитых систем рано или поздно приведут к тому, что водогрейное оборудование выйдет из строя раньше положенного, и дом, жители вообще могут оказаться без отопления и горячей воды».

«Новый Калининград» обратился и другие управляющие организации, чтобы выяснить, как обстоят дела у них. Выяснилось, что сразу семь управляющих компаний Калининграда («УК Балтийский дом», «Мой дом», «ЖЭУ — 23», «БалтДомСервис», «УКБР 4», «РСУ-6», «Лучший дом Московского района») в марте подписали обращение по этой же проблеме в адрес и.о. министра регионального контроля (надзора) Калининградской области Дениса Белозерова с просьбой собрать всех за одним столом и помочь разобраться.

Заявление с таким же текстом ушло и прокурору Московского района Марии Чудиновой: «С 2024 г. управляющие организации Калининграда столкнулись с ситуацией, которую своими силами решить нам не удается, — обратился в надзорные органы от нескольких компаний гендиректор УК „Лучший дом в Московском районе“ Владимир Тарасевич. — Повсеместно во всех многоквартирных домах, в которых горячее водоснабжение (ГВС) подается централизованно, из строя выходят теплообменники. В результате УК вынуждены постоянно останавливать подачу ГВС для промывки теплообмеников и менять фильтры, так как жители получают услугу ненадлежащего качества. Вместе с тем промывка и ремонт результата не дают».

В обращении говорится, что, проверив и устранив все возможные причины, управляющие организации пришли в выводу, что проблема — в холодной воде (ХВС), которую «Водоканал» подает для подогрева: «Мы располагаем негласной информацией, что с конца 2024 г. „Водоканал“ использует для очистки воды новые химические реагенты, которые ...при нагревании образуют слизистый осадок. Вторая возможная причина — отсутствие фильтров на водоочистке».

Как следует из обращения компании в прокуратуру и министерство, «„Водоканал“ на контакт с УК для решения проблемы не идет»: «В адрес управляющих организаций предоставляются анализы воды, в которых отклонения не выявлены».

При этом выяснилось, что ситуация касается не самых старых домов Калининграда. «У нас дома относительно новые, им по 12-15 лет. Это, к примеру, ул. Автомобильная, Летний проезд и так далее, — говорит директор „УК Балтийский дом“ Регина Нехвидович. — Я сама много лет назад работала на химводоподготовке Калининградской ТЭЦ и занималась как раз тем, что готовила воду для тепловых сетей. Сейчас, по моему мнению, химсостав воды, которую подают нам для подогрева, изменился. В итоге в наших домах постоянно забиваются теплообменники и при большом водозаборе вода не успевает нагреваться до нормативной температуры. Вместо 60 градусов подается градусов 35-40. И если до осени 2024 г. в течение многих лет мы промывали теплоносители не чаще, чем два раза в год, то теперь вынуждены это делать раз в две недели! Постоянно закупаем реагенты и только и занимаемся тем, что моем-чистим систему водоподогрева. Два теплообменника после многочисленных чисток пришли в негодность, а один такой прибор стоит в районе 150 тысяч рублей. И нам еще повезло, что у компании-поставщика новый теплообменник был в Калининграде. Иначе пришлось бы заказывать в Москве или еще где и ждать, когда доставят. Из-за образующейся накипи в трубах жители дома по адресу Летний проезд, 33, уже какое-то время жили без воды».

Казалось бы, описанное выше — проблема самих УК. Пусть ищут решение, раз взялись управлять домами. Но не тут-то было. Дело в том, что закупка нового водоподогревающего оборудования не входит в «содержание и ремонт жилья», за которое собственники квартир ежемесячно платят УК. Сумму на замену теплообменника нужно собирать самим собственникам дома, но сначала для этого нужно провести общее собрание и проголосовать за это решение. «Да, все верно, — подтверждает Регина Нехвидович. — Мы провели собрание, рассказали жителям о том, какая ситуация сложилась, и они согласились сдать деньги на новый теплообменник, чтобы не жить без горячей воды».

По словам директора УК, в «Водоканале» на многочисленные обращения, как и в случае с УК «Престиж», посоветовали поставить на каждый дом дополнительную систему водоочистки, которая раньше не требовалась.

Дело в том, что еще на стадии проектирования любого дома проектная организация обязательно запрашивает техусловия, в том числе у «Водоканала». В условиях предприятие указывает, какое именно оборудование обеспечит подачу в конкретный дом воду в нормативном состоянии. «А теперь нам предлагают закупить, опять же за счет собственников, дополнительное оборудование стоимостью по 70 тысяч, для того чтобы в дом подавалась вода в нормативном состоянии, — говорит директор УК. — При этом у самого „Водоканал“ все соответствует нормативным требованиям!»

Редакция как раз располагает таким ответом, где обратившейся УК поставщик воды предлагает в отопительный период чаще промывать и очищать оборудование системы ГВС в теплопунктах либо рассмотреть варианты специальной обработки воды — умягчать ее на ионных фильтрах, проводить противонакипную обработку кислотами и физическими методами. Далее следует предложение купить в НПО из Башкортостана специальную установку, которая будет предотвращать образование накипи на стенках трубопроводов. В самой же рекламе от НПО написано, что они работают в рамках программы импортозамещения в сложившейся международной ситуации и санкционных ограничений, разработанное ими оборудование для предотвращения накипи в тубах прошло испытания в 2024 г.

Про состав воды в ответе «Водоканала» говорится, что повышение ее жесткости (а отсюда и накипь на стенках труб) носит сезонный характер, но за пределы нормы не выходит. Правда, тогда непонятно, почему в прежние годы с такими критическими ситуациями управляющие компании не сталкивались. Была надежда на реакцию регионального минконтроля после обращений жителей, самих УК и прокуратуры Московского района. Но имеющийся в распоряжении редакции ответ разочаровал. В министерстве ответили, что выдали предписание УК лучше чистить систему для подогрева воды, а все вопросы по ее составу адресовали Роспотребнадзору. Там, в свою очередь, обязали конкретное УК не нарушать права жителей. Как говорится, круг замкнулся.





«Новый Калининград» обратился в ГП КО «Водоканал» и задал поставщику воды интересующие жителей и УК города вопросы. Ответ во многом совпадаем с тем, что госпредприятие посылало управляющим организациям. «Водоснабжение Московского района Калининграда, в том числе многоквартирных домов Nº 98 и Nº 100 по ул. Батальная, осуществляется с Южной водопроводной станции Nº 2, — сообщил в ответе на официальный запрос директор „Водоканала“ Армен Мурадянц. — Источником водоснабжения станции является река Старая Преголя. В среднем в течение года в исходной воде значение показателя „жесткость общая“ колеблется от 4 до 6 градусов жесткости (град. Ж) при установленном нормативе „не более 7“. Как правило, максимальные значения отмечаются в зимний период».

В «Водоканале» также рассказали, что по результатам производственного контроля качества воды в декабре 2024 г. — феврале 2025 г. значение этого показателя фиксировалось в интервале 5,5–6,2 град. Ж. Это на 0,3-0,5 град. Ж превышает уровень многолетних наблюдений в указанный период, но находится в пределах нормативных значений. «В марте-апреле 2025 г. значение показателя „жесткость общая“ в среднем составляло 5,9 град. Ж. Таким образом, повышение жесткости воды, поступающей в распределительную сеть Московского района r. Калининграда, носит сезонный характер и не с использованием технологий водоподготовки реагентов».

На наш вопрос, не менялся ли состав реагентов, там ответили: «Изменения в существующую технологию водоподготовки Южной водопроводной станции Nº 2 не вносились, новые реагенты не применяются. Поставка реагентов на предприятие осуществляется в соответствии с графиком в штатном режиме».

При этом руководство «Водоканала» признает, что с января по апрель 2025 г. получило в свой адрес 12 обращений от управляющих организаций Калининграда по вопросу качества холодной воды и выхода из строя теплообменников для подогрева воды по причине излишнего отложения солей жесткости в многоквартирных жилых домах Московского района. «Центральной лабораторией «Водоканала» был организован отбор проб воды в ближайших к указанным в обращениях адресам точкам распределительной сети с последующим лабораторным контролем, в том числе по показателю «жесткость общая». По результатам лабораторных исследований установлено, что вода в точках отбора Московского района Калининграда соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, — сообщил Мурадянц. — При этом в прошлом году обращений от управляющих организаций по вышеуказанным проблемам в адрес предприятия не поступало».

Также, по словам директора «Водоканала», еще в феврале в Калининграде была организована встреча представителей УК, «Калининградтеплости» и самого поставщика холодной воды. «По ее результатам специалисты нашего предприятия рекомендовали увеличить частоту промывки и очистки оборудования систем горячего водоснабжения в зимний период и другие мероприятия», — пояснил директор «Водоканала».

В заключение Армен Мурадянц сообщил, что 29 апреля лаборатория предприятия еще раз отобрала пробы воды на вводе в дома по ул. Батальной, д. 98, 100, в кофейне на Батальной, д. 104: «Качество воды в вышеуказанных точках отбора соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в том числе „жесткость общая“ (5,8–5,9 град. Ж)». Что же делать жителям этих домов с недополученной горячей водой? «У предприятия отсутствуют полномочия в устранении проблем горячего водоснабжения», — ответили нам в «Водоканале».

Между тем ситуация с забитыми накипью сетями набирает в Калининграде обороты. В список проблемных теперь можно добавить и дом № 13 на 230 квартир по ул. Нансена. По словам его жителей, у них в этом году также начались перебои с горячей водой — как с ее температурой, так и с напором. Фильтры и трубы оказываются забиты песком и известью. По словам собственников, без горячей воды они живут уже неделями.

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Текст — Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»