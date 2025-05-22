Власти о проблемах с горячей водой в Московском районе: такого ещё не встречали (фото)

Решить проблему с горячим водоснабжением в Московском районе Калининграда управляющим и ресурсоснабжающим организациям не удалось. Искать выход из сложившейся ситуации необходимо на уровне региона. Тему обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов в четверг, 22 мая.

Вопрос о необходимости проведения мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей горячего водоснабжения внёс в повестку заседания Дмитрий Коваленко.

«В конце прошлого года стали поступать многочисленные жалобы от жителей домов в Московском районе о том, что у них проблемы с горячим водоснабжением, — рассказал депутат. — К февралю они приобрели прямо всеобъемлющий характер, то есть не было дома, где бы такой проблемы не возникало. Как оказалось, после попадания холодной воды из централизованной сети в теплообменнике начинает мгновенно образовываться осадок».

По словам депутата, он не похож на обычную накипь. Определить точную причину появления субстанции пока не удалось. Прочистка тепловых пунктов помогает лишь на короткий срок. В итоге жители новостроек неделями остаются без горячей воды. К тому же частая чистка выводит из строя теплообменники. Покупка новых за 100 и более тысяч рублей ложится на плечи собственников.

«У „Теплосетей“ они стоят значительно дороже и также выходят из строя. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим обращение руководства предприятия с тем, что им требуются серьёзные средства, чтобы покупать новые», — отметил депутат.

Из теплообменных пунктов осадок попадает и в трубы, не все из которых удаётся прочистить. Если ничего не изменится, коммуникации, по словам Коваленко, просто «зарастут» и проблемой уже придётся заниматься Фонду капремонта.

В «Водоканале» при этом утверждают, что вода соответствует нормам. «„Водоканал“ ещё написал об отсутствии технологии умягчения воды на ЮВС-2, которая снабжает весь Московский район, и что ставить это оборудование там нецелесообразно. Предлагал всем „утопающим“ решать свои проблемы самостоятельно, то есть устанавливая станцию умягчения на каждом многоквартирном доме, на каждом ЦТП Московского района», — продолжил Коваленко.

Предложенное решение, по словам депутата, «весьма спорное», так как колонны умягчения воды стоят дорого и их ещё должен кто-то обслуживать и осуществлять замеры качества воды.

Согласен с мнением Коваленко и председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. «Первое: „Теплосеть“ уже обратилась, — рассказал он. — Мы обратились к Черномазу (министр строительства и ЖКХ Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) с просьбой собрать совещание, потому что эту проблему решать надо. Дальше будет только хуже. Есть предположение: возможно, что-то в эту воду для обеззараживания стали добавлять, что при нагревании приносит такой эффект. Потому что такого мы раньше просто не встречали. Это не просто какая-то накипь, это непонятная субстанция».

Обращение депутата Коваленко горсовет решил направить в правительство для организации дальнейшей совместной работы.

«Новому Калининграду» о проблемах с горячим водоснабжением ранее сообщили жители ул. Батальной. По их словам, качество услуги снизилось ещё в ноябре 2023 года.