Талоны на вино и деликатесы от курсантов: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя июня.

Лето 35 лет назад началось невесело. «Калининградская правда» в первом же июньском номере на первой странице опубликовала статью с говорящим названием «Вводятся талоны». Это, конечно, не было громом среди ясного неба — талоны на самое необходимое давно уже были в ходу. В мае 1988 года их ввели на сахар, а в апреле 1989-го еще на целый ряд товаров. В 1990-м ситуация в лучшую сторону не изменилась.

«Решено ввести с 4 июня текущего года на всей территории области талонную систему распределения хлебопродуктов (мука, крупа, макаронные изделия), масла растительного и винно-водочных изделий, — сообщала газета. — Установлены временные нормы отпуска на одного жителя в июне: мука, независимо от сорта — 1 кг, крупа, независимо от вида — 0,5 кг, макаронные изделия — 0,5 кг (торгующим организациям разрешено фасованную продукцию продавать на один талон по весу, указанному на упаковке), масло растительное — 0,25 кг, водка —1,5 литра, вино — 1 бутылка». При этом в заметке отмечалось, что эти меры вводятся «в целях защиты покупательских интересов, а также учитывая многочисленные просьбы трудовых коллективов».

На фоне дефицита продуктов участились случаи кражи еды и алкоголя. Вот заметка из криминальной хроники «Калининградки» за 2 июня: «Не оставляйте спиртное в салоне своего авто. Что еще можно посоветовать пострадавшему водителю „Запорожца“, механику объединения „Система“, который оставил в машине бутылку ликера. Ночью её украли, заодно прихватив аптечку, огнетушитель и зеркало заднего вида». А вот заметка из номера за 7 июня: «Теплица подсобного хозяйства Советской швейной фабрики охраняется ведомственным сторожем. Однако это не помешало совершить кражу почти центнера огурцов». Получается — кто-то выпил, а кто-то закусил.

Очередь у магазина в Гвардейске, 1991 год. Автор фото: О. Сингатуллин. ГАКО

Впрочем, тотальный дефицит продуктов питания не являлся помехой для кулинарных подвигов. Один такой, если верить газете «Маяк», был совершен в Калининградском мореходном училище (сегодня — Калининградский морской рыбопромышленный колледж. — прим. «Нового Калининграда»).

Рассказывая о Дне открытых дверей в этом учебным заведении, корреспондент И. Снегова в заметке «Что могут курсанты» пишет: «Особое внимание посетителей привлекла выставка продукции из рыб Куршского залива. Все деликатесы были изготовлены курсантами технологического отделения КМУ С. Федоренковым, С. Кошкиным, И. Зенитным, М. Лебедевым, Р. Александровым. Плотва, окунь, угорь горячего копчения, вяленая корюшка и плотва, судак заливной, судак фаршированный, фаршированная щука... К сожалению, подобную рыбопродукцию едва ли можно найти в наших магазинах».

В первую неделю июня, похоже, окончательно прояснилась судьба калининградский световых газет — бегущих строк на больших и длинных табло, которые помещались на крышах центральных зданий. Еще в январе «Калининградка» напечатала письмо читателя В. Гвоздева, усомнившегося в их необходимости. «На остановке у Южного вокзала ждал троллейбус. Стоял, читал примитивную информацию светогазеты, которая в наше бурное время воспринимается как анахронизм. Ничего полезного для себя не извлек. Спрашивается: зачем сжигаются впустую киловатты электроэнергии. Кому это нужно?» — поинтересовался он. А когда-то эти газеты были гордостью Калининграда. Первая появилась 1 мая 1971 года. Это был своеобразный подарок горожанам к празднику. Тогда же накануне этого события «Калининградская правда» писала: «Завтра, когда над городом опустится вечер, на крыше шестиэтажного здания, что находится на площади Победы, вспыхнут разноцветные строчки, побегут буквы, слова, предложения — это начнется первый выпуск световой газеты „Вечерний Калининград“. На большом демонстрационном табло появятся приветственные слова — новая газета (несколько необычная, но все же газета) поздравит жителей нашего города с праздником. Почти двухметровые буквы будут видны издалека».

В ноябре 1978 года журналист Е. Балагурова пропела на страницах «Московского комсомольца» настоящий гимн световой газете. «Добрый вечер, дорогие калининградцы! — откуда-то из темноты выплыла ярко-золотистая строка и снова ушла в неё. Потом поплыли еще слова и еще, и еще ... Зеленые, красные, оранжевые. Как будто само вечернее небо рождало их, и дав немного полюбоваться городу, поглощало буквы, и они уносились куда-то в сине-черную бесконечность...», — писала она в публикации под поэтичным заголовком «Электронная радуга».

Но прошло время, и световые газеты надоели. Причем не одному В. Гвоздеву. 3 июня 1990 года «Калининградка» вновь подняла эту проблему по просьбе читателей. В материале под названием «Вслед за «бегущей строкой» приводится довольно сердитая реплика за подписью «Л. Шевчук»: «Неоднократно на ваших страницах встречались предложения о ликвидации бегущей строки, имеющейся в городе световой газете. Информацию ее никто не читает, а средства затрачиваются. Нельзя ли их использовать на более нужные цели?» Корреспондент Н. Николаева призналась, что письма такого содержания приходят в редакцию регулярно. В горисполкоме ей сообщили, что «электросветовые информаторы», то есть световые газеты на площади Победы, на гостинице «Калининград» и на здании почтамта у Южного вокзала, переданы от предприятия «Калининградгорсвет» на баланс производственному объединению коммунального хозяйства и благоустройства города. А световая газета на площади Василевского была демонтирована в прошлом, 1989-м, году. Совсем скоро и оставшиеся три «световые газеты» уйдут в историю.

Всё же немного жаль, что этих газет больше нет. Особенно, наверное, тем, кто учился когда-то с их помощью читать...

В номере за 3 июня «Калининградская правда» рассказала об одной из победительниц Всесоюзного конкурса «Мисс Деловая женщина-90», которой стала калининградка — доцент кафедры прикладной математики и вычислительной техники института повышения квалификации руководящих работников и специалистов рыбного хозяйства, кандидат технических наук Валентина Тимофеева. В интервью изданию обладательница званий «Вице-мисс Деловая женщина» и «Мисс менеджер» рассказала, что принять участие в конкурсе ей посоветовал супруг. Сначала она отнеслась к этой идее скептически, а потом всё-таки решилась. Ответ пришел не сразу, потому что в оргкомитете перепутали наш Калининград с подмосковным, отправив сначала приглашение туда. Но всё закончилось хорошо. Из 150 тысяч (!) заявок было отобрано 95. И среди них — отправленная Валентиной. Конкурс проходил в Суздале и был, по её словам, сложным. Одно из заданий состояло в том, чтобы подыскать руководителю небольшой фирмы по выпуску шоколадных изделий помощника — маркетинг-директора. «Искала, взвешивала все „за“ и „против“, постоянно помня, что шоколад любит не только мой сын — все дети, и нашла», — вспоминала Тимофеева.

На вопрос корреспондента о том, какой она видит деловую женщину, Валентина ответила: «Умной! Ох, как нам всем это нужно, хотя и очень сложно. Не только потому, что надо стремиться быть высоким профессионалом в своем деле, а, стало быть, постоянно оттачивать ум, обогащать знания всем новым, много читать. Не менее важно, по-моему, и отмести все наши чисто женские слабости — апломб, высокомерие, быть столь же умной в отношениях с другими, уметь признать ошибку, принять совет».

Хочется верить, что фанаты группы «Депеш мод», о которых написал «Калининградский комсомолец» — на сей раз не в рубрике о неформалах «Свободная зона», а в «Экологической хронике», — тоже признали ошибку. «Как уже сообщалось, 9 мая сего года члены городского клуба „Депеш мод“ отметили день рождения солиста одноименной группы, — пишут авторы статьи Л. Степанова и А. Евгеньева. — Дело было на станции „20-й километр“. Однако информслужба „депешей“ не сообщила еще об одном факте. Выпив за здоровье Дейва по три литра молока каждый, ребята грохнули освободившуюся тару оземь, оставив стекла в лесу. 70 депешей гуляли на 20-м километре. Может, и больше. 200 разбитых бутылок (плюс баллоны) лежат под знойным небом Калининграда и по сей день. Кто уберет?»

Неприятная ситуация произошла и с поклонниками певицы Екатерины Семеновой. Но тут оплошали не они, а сама исполнительница. К такому выводу, во всяком случае, пришел корреспондент «Калининградки» Юрий Шебалкин, написавший статью «С приветом, ваша Катя!» Выяснилось, что сотни зрители пришли на стадион «Балтика» посмотреть заявленную шоу-программу находящейся на пике популярности певицы. Концерт состоялся, но без Кати. Причина в том, что организаторам гастролей не удалось купить билет на самолет, а на поезде или автобусе звезда из Москвы до Калининграда добираться, как удалось выяснить Шебалкину, просто не захотела.

«Думается, организатором концертов, заключающим договоры со „звездами“ эстрады и другими гастролерами, следует оговаривать в контрактах особые случаи, — выдвинул идею корреспондент. — При этом не забывать о выплате неустоек. Может, риск выложить приличную денежную сумму из собственного кармана заставит „звезд“ быть более ответственными перед своими поклонниками. Зрители должны быть гарантированно защищены от стрессов и волнений. В противном случае им еще не раз с легкой улыбкой скажут: „С приветом, ваша Катя!“»

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева