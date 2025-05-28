Цены на хлеб, кафетерий в «Океане»: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя июня.

Как и сегодня, газеты 35 лет назад часто писали о ценах в магазинах и на рынках. Отличие в том, что раньше куда как громче звучали голоса тех, кто ратовал за их повышение. В качестве иллюстрации к этой парадоксальной ситуации можно привести опубликованное 16 июня в «Калининградской правде» письмо читательницы К. Быковой, которое озаглавлено просто и без затей: «Я за повышение цен».

«Сейчас много споров о том, нужно ли повышение цен, нужен ли рынок и вообще нужна ли рыночная экономика, — пишет она. — Многие, честно говоря, до сих пор не знают, что это такое, но все равно говорят. Людям нужно объяснять».

По мнению Быковой, повышение цен — мера болезненная, но неизбежная. «Конечно, никому не хочется, чтобы продукты стали дороже, — продолжает она. — Но уж лучше пусть будут дороже, но я смогу пойти в магазин и их купить. А сейчас? Колбасы нет даже в „Кооператоре“, а если иногда и бывает, то — очередь, мясо на рынке — 8-12 рублей, копчености — 18 рублей. Чем платить такие деньги, лучше я куплю подорожавшую колбасу в обычном магазине... Здесь хоть деньги пойдут в карман государству, а не спекулянтам».

Журналисты «Калининградского комсомольца» провели опрос представителей различных слоев общества по поводу повышения цен на хлеб. Мнения разделились. «У меня пенсия 76 рублей. Что я могу купить на эти деньги? — сетовала пенсионерка А.Ф. Галич. — Попробуйте придумать меню на два рубля в день, а ведь надо еще что-то из одежды. Многие получают еще меньше — 60 рублей... Я категорически против любого повышения. Если хотят повышать — пусть повышают цены на красную и черную икру, дорогие колбасы, мы их всё равно не видим, а те люди, которые их едят, они их при любом повышении есть будут».

А вот пенсионер К. И. Макиенко смотрел на ситуацию по-другому. «Без этого нельзя, — высказал уверенность он. — И бояться повышения цен не надо — будет система дотаций, хотя, если перестройка затянется, жизненный уровень граждан СССР заметно снизится...»

Поразил цинизмом ночной сторож и фарцовщик Д. П-ов (полностью свою фамилию он не сообщил — прим. «Нового Калининграда»). «Хлеб меня не волнует, сколько жрал, столько и буду, — безапелляционно заявил он. — А повышение цен на товары первой необходимости... Я уже с одних разговоров об этом навар снимаю. Мы только „за“. Чем больше кипежа, тем больше народ дуреет, завтрашнего дня боится, тем чаще „бедненький“ к нам топает. А у нас с ценами все в полном порядке... Мы уже давно перешли к „рыночной экономике“».

Секретарь Ленинградского райкома ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ А.И. Архипов тоже не увидел в повышении цен повода для беспокойства. «Цены на хлеб? В принципе, согласен — повышать надо, — прокомментировал он грядущее подорожание. — Может быть, тогда профанируемый нами девиз „Хлеб — наше богатство“ обретет свой истинный смысл. К тому же не думаю, что это будет накладно, — повышение будет всего на 50 процентов».

Первый секретарь Черняховского горкома КПСС А.В. Буханцев высказался осторожно: «Я за повышение цен на хлеб, но с обязательной экономической компенсацией. В условиях рыночной экономики цены должны быть приведены в соответствие с экономической реальностью и регулироваться на уровне государства».

Магазин «Европа» на Ленинском проспекте, 35-37. 90-е годы. Автор А. Бахтин. ГАКО



10 июня в «Калининградке» было опубликовано еще одно, на сей раз коллективное, письмо рабочих Калининградского вагоностроительного завода, в котором они выразили свои опасения (и, как выяснилось позже, совсем не беспочвенные) по поводу перехода экономики Советского Союза, как тогда говорили, на рыночные рельсы.

«Когда мы прочитали доклад Н. И. Рыжкова (Судя по всему, имеется в виду доклад председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова „Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике“, представленный им в конце мая 1990 года на сессии Верховного Совета СССР — прим. „Нового Калининграда“), у нас возникло много неясностей, которые вызывают тревогу за наше будущее и будущее наших детей, — писали сотрудники предприятия в заметке „Вопросы , вопросы ...“ — Намечая повысить цены и внести компенсацию, правительство ничего не говорит о том, что будет с нашими вкладами в сберкассах. Увеличение же вдвое цен автоматически сократит сбережения в лучшем случае в два раза. Но учитывая инфляцию и введение рыночной экономики, потери будут еще ощутимее. Эти сбережения большинством населения заработаны нелегким долголетним трудом, а изымаются реформой цен с бездушной легкостью. Люди лишаются веры в справедливость и уверенности в завтрашнем дне. Практически это узаконенное ограбление».

Рабочие высказали опасение, что переход к рынку приведет к всплеску безработицы, что, в свою очередь, повлечет за собой рост преступности. «Рассчитывать же на наши застенчивые профсоюзы не приходится», — подчеркнули они.

Сомнения вызвала у них и способность властей «регулировать рынок». «Даже при нынешней централизованной системе ценообразования дешевых товаров становится все меньше, несмотря на все указы, — обратили внимание авторы письма. — В дальнейшем найдутся сотни способов перетянуть товары из разряда твердых цен в разряд договорных или свободных. Из-за этого малоимущие будут поставлены на грань голодного существования».

Многое из предсказанного, к сожалению, сбылось. Вагонзавод же практически не работает. Выпускавшее некогда знаменитые саморазгружающийся вагоны -думпкары предприятие напоминает о себе в другом качестве — как некое арт-пространство.

Цирк. Фото из архива Ларисы Новиковой

Немного отвлечь калининградцев от грустных мыслей взялись бродячие артисты. Об этом заметка в «Калининградской правде» за 9 июня. Называется она — «Цирк — это примета лета». «Вот уже тридцать пять лет московский передвижной летний цирк „Янтарь“ гастролирует по Прибалтийским республикам и нашей области, — говорится в ней. — Калининградцы давно полюбили этот цирк и знают: если на площадке у Северного вокзала (примерно там, где сейчас „Вкусно и точка“ — прим. „Нового Калининграда“) раскинулся шатер „Янтаря“, появились разноцветные кибитки, значит, в город пришло лето, а с цирком — хорошее настроение».

Перед представлением или после него можно было зайти в небольшой кафетерий, находившийся с другой стороны площади Победы, на улице Черняховского, где, по свидетельству многих старожилов, варили один из лучших кофе в городе и продавали вкусные бутерброды с рыбой.

Об этом заведении идет речь в небольшой заметке на третьей странице 23-го номера «Маяка». Называется она «Похвальное слово кафетерию». «К сожалению, не так часто возникает желание говорить хорошие слова о сфере общественного питания, — признается в начале публикации её автор Л. Горич. — В этом отношении кафетерий магазина „Океан“, пожалуй, счастливое исключение, и многие калининградцы, забежавшие на чашечку кофе, уходят с хорошим настроением».

Одна из посетительниц отмечает: «Кафетерий, по-моему, не пользуется никакими привилегиями по части снабжения кофе, тем не менее, дефицитный по нынешним временам напиток в продаже ежедневно, чем не могут похвастаться многие калининградские кафе. То же и с рыбой». Секрет раскрывает заведующая кафетерием Н. И. Гаркуша: «Просто товар, поступающий в незначительном количестве, стремимся отдавать именно на бутерброды. Например, лосося, черную и красную икру, скумбрию, которая в последнее время тоже стала дефицитом».

Завершается статья добрыми словами в адрес сотрудников заведения: «Кроме „фирменных“ бутербродов, визитной карточкой кафетерия, стало отличное обслуживание. Коллектив здесь трудится небольшой. Продавцы С. Яниева, Т. Луговкина, Н. Иванова создают в кафетерии уютную и доброжелательную атмосферу».

Стоит отметить, что кафетерию этому была уготована довольно долгая жизнь. Даже после того, как сам «Океан» ушел в историю, заведение исправно поило кофе и кормило бутербродами посетителей вплоть до середины нулевых годов XXI века.

Дворец культуры железнодорожников, вторая половина 70-х годов. Из архивного альбома «Калининград. 1946-1977». ГАКО



Культурная жизнь в те дни была весьма насыщена. «Афиша» в «Калининградке» сообщала о концерте группы «Ария» в парке им. Калинина (ныне Парк «Центральный» — прим. «Нового Калининграда») и о выступлении Петра Мамонова и группы «Звуки Му» во Дворце культуры железнодорожников

Там же, в ДКЖ, в те дни проходили психологические тренинги врача-сексолога Ираиды Бади (Рига) под названием «Супружеские игры в образах эротики мировых культур». Причем, как следует из анонса, занятия проходили раздельно — для мужчин и для женщин. Там тоже подчеркивалось, что «программа сопровождается демонстрацией слайдов продолжительностью 3 час. 30 минут». Ну и, конечно — «Приглашаются лица старше 18 лет». Интересное, должно быть, получилось мероприятие.

А во Дворце спорта «Юность» 15, 16 и 17 июня проводились творческие вечера всенародно любимого режиссера, автора безумно популярных комедий Эльдара Рязанова. Очень жаль, что автору этих строк тогда не удалось попасть ни на один из них...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области и из архива Ларисы Новиковой