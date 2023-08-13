«Инфраструктура такая, что ах»: калининградский вагонзавод открылся для посетителей на одну ночь (фото)

Калининградский вагоностроительный завод стал одной из площадок «Ночи заводов» — всероссийского фестиваля, объединяющего искусство и индустриальные объекты. Территорию открыли для посетителей 12 августа только на один вечер, но в планах собственников — ревитализация пространства. «Новый Калининград» заглянул в краснокирпичные цеха немецкой постройки, прогулялся вокруг зданий советского периода и узнал о планах развития полузабытой территории вдоль Преголи.

«Вы находитесь на территории завода „Штайнфурт“. Леопольд Штайнфурт основал его в 1830 году. Завод сначала был там, где сейчас улица Зарайская. Потом переехал на Октябрьскую, где сегодня „Рыбная деревня-3“, а потом перебрался сюда. Он рос, и ему мешали соседи», — рассказывает экскурсантам директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.

В прошлом году Вагоностроительный завод вместе с «Фридландскими воротами» и БФУ им. Канта выиграл грант Фонда Владимира Потанина размером 6,5 млн рублей. Деньги направили на маркетинговое исследование территории и превращение бывшего кузнечного цеха в экспозиционное пространство — из помещения вывезли несколько тонн мусора, подлатали крышу, отпескоструили исторические станки. Теперь кузнечный цех, по словам Андрея Ярцева, должен стать «локомотивом нового развития территории». Сегодня здесь подсветили внушительных размеров старинные станки, разместили инсталляции местных художников (самая популярная для фотографий у посетителей — груда прибитых к стене противогазов с надписью «Душно» Грачика Гущяна), организовали сцену для показа спектакля театрального объединения <НРЗБ> по воспоминаниям сотрудников вагонзавода.

В немецкие времена «Штайнфурт» выпускал пассажирские вагоны и поставлял их в европейские страны. В советский период предприятие немного перепрофилировалось и стало производить грузовые вагоны, автопогрузчики и думпкары — вагоны-самосвалы. «Редкие заводы в Европе выпускали такие думпкары, поэтому продукция Калининградского вагоностроительного завода шла почти в 30 стран мира, — рассказывает Андрей Ярцев. — Сегодня завод уже не работает как вагоностроительный. Сюда пришли различные инвесторы, какие-то производства, склады. В 1990-е годы завод не был руинирован. Он, слава богу, был закрыт, потому что иначе бы тут всё растащили, но какая-то жизнь теплилась. Вагоны не выпускали, но какие-то фирмочки работали».

Сегодня речь о восстановлении производства не идёт, говорит председатель совета директоров ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» Михаил Козин. «То, что здесь не будет производства вагонов — это точно, потому что это невозможно в условиях, в которых мы сейчас [находимся]», — утверждает он. Как вспоминает Михаил Козин, автоцех закрыли в 2021 году: «Здесь были такие эксклюзивные станки. Был станок 1870 года, весил 120 тонн. Я, кстати, обращался в город, к губернатору, в Германию, они говорят: „Мы с удовольствием его заберем“. Он выше крыши был. Мы его, извините, резали на металлолом два года, не могли разрезать».

По словам Михаила Козина, в ближайшие три года планируется разработать концепцию развития территории вагонзавода, а пока рановато говорить о том, что именно появится здесь, но в качестве примера приводит новую набережную Рыбной деревни. «Там красивые дома, красивая аллея, много людей гуляет, много ресторанов. Поэтому необязательно здесь должен быть завод. Может, здесь будет красивый район около реки, где люди могут отдыхать. Необязательно заниматься производством. Доходы можно получать от многих видов деятельности», — считает он.

Андрей Ярцев надеется, что после «Ночи заводов» кузнечный цех продолжит работу в качестве культурного центра и сюда будут водить экскурсии хотя бы раз в неделю. «Здесь идет производство, едут огромные машины с бетоном, надо соблюдать технику безопасности. Сегодня мы это протестировали», — отмечает директор «Фридландских ворот». В будущем на территории вагонзавода он видит элитную жилую застройку, соседствующую с краснокирпичными немецкими цехами, где, по его мнению, уместно расположить закрытые теннисные корты, бассейн, ледовую площадку и арт-пространства, а между зданиями потянуть пешеходные улицы — «два Арбата с кафешками». «Что мы хотим от властей и руководства завода? Они пока не говорят „нет“, не говорят „да“, но, может, больше „да“, чем „нет“, — уверяет директор „Фридландских ворот“. — Мне кажется, так как мы потеряли центр города в результате известной бомбардировки, у нас нет старого города, и у двух рукавов Преголи нет никакого жилья. Город стоит на реке, но нет сплошного жилья с выходом на реку как у немцев. Остров Канта мы застраивать уже не можем, понятно, никто этого не даст, но снести бетонные заборы к чертовой матери до эстакадного моста, убрать всю „техничку“ за пределы города, что делается в нормальных странах, и сделать там хорошую застройку. <...> Смысл такой — дорогое жилье и инфраструктура такая, что ах».

Стоимость только подготовки к будущему проекту председатель совета директоров ОАО «Калининградский вагоностроительный завод» Михаил Козин оценивает в 100 млн рублей. «Я не буду говорить, что здесь будет, потому что в данном случае я инвестор. Стоит задача за три года подготовить всё необходимое для того, чтобы эту территорию развить. В каком русле это будет идти, не я определяю. Мы хотим тендер, несколько архитекторов предложат развитию концепции этой территории. Я был у мэра, он мне сказал: „Вам надо переводить в зону общего пользования?“. Я сказал, пока не надо, потому что если будут предложения, что на этой территории можно создать какое-то промышленное направление или что-то ещё, если это будет вписываться в планы по развитию города, тогда мы будем переводить именно под это направление», — уверяет Михаил Козин.