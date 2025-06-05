После пробежки — рабочий визит: как губернатор Станцию скорой помощи осматривал (фото)

В четверг, 5 июня, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл осмотр подразделений и материально-технической базы Городской станции скорой помощи на улице Мусоргского, 74. До этого глава региона посетил её «в одну из субботних пробежек», а теперь дело дошло и до рабочей ревизии условий для медиков. О принятых решениях он отчитался в своём телеграм-канале.

Так, калининградским водителям и фельдшерам «скорой помощи» с 1 июля обещают повысить зарплату на 15 тысяч рублей. В ходе общения с губернатором медики рассказывали, что именно невысокие заработки как водителей, так и фельдшеров «неотложек» заставляют их искать другую работу. Помимо этого, автопарк скорой помощи хотят обновить уже в этом году. Начнут с 12 автомобилей класса «В» старше 5 лет в неудовлетворительном состоянии. В течение следующих двух лет планируется замена еще 21 машины.

Губернатор отметил проблему пиковой загрузки диспетчеров скорой помощи. Устаревшие сервера в диспетчерской службе Беспрозванных пообещал обновить. Что касается подстанций, где работают и отдыхают сотрудники, то создания плана по её обновлению глава региона поручил министерству здравоохранения.

«Пообщался со специалистами и водителями. Сегодня съездил уже в рамках рабочей поездки посмотреть условия работы медиков в региональном центре скорой медицинской помощи. Встретился с коллективом. <...> Спасибо фельдшерам, врачам, диспетчерам и водителям — всем, кто работает в скорых, за ваш ежедневный благодарный труд», — написал Алексей Беспрозванных. Как проходил осмотр станции скорой помощи, можно посмотреть в фоторепортаже Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград