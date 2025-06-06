Врачи «скорых»: красивую статистику по зарплатам даёт работа на двух ставках

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Во время оздоровительных пробежек в Центральном районе Калининграда губернатор Алексей Беспрозванных, как оказалось, заодно посещает различные подведомственные учреждения. Об одном из таких визитов глава региона рассказал журналистам в четверг, 5 июня, появившись в «Региональном центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области».

«Во время утренней пробежки по улице Бородинской забежал посмотреть местную подстанцию скорой помощи, — пояснил Беспрозванных свой визит. — Поговорил с людьми, посмотрел состояние подстанции, и мне оно не понравилось. Потому захотел в целом увидеть ситуацию со службой скорой помощи. Например, что у нас с состоянием техники? Вот здесь что за машины стоят?»

На улице перед зданием Центра и правда выстроилось несколько «скорых». Как пояснило его руководство, это уже нерабочие автомобили.

«Эта техника, к сожалению, требует больших вложений и ремонта, — со вздохом пояснила заместитель главного врача по медицинской части Жанна Джабраилова, — данным автомобилям по восемь лет. Это очень много для „скорых“, которые работают без перерывов, круглосуточно. Одна бригада выходит, вторая заходит — и поехали снова работать».





Как тут же подсказали техники, «скорая» должна работать максимум пять лет. «Всего у нас на балансе 122 автомобиля, из них старше пяти лет — 12, и еще семь стоят в гараже, так как уже никуда поехать не смогут, — продолжила Джабраилова. — Хотим за три года заменить 39 машин. Это первоочередная задача».

«Деньги на это есть?» — спросил губернатор.

«Нет», — тихим хором ответили министр здравоохранения Сергей Дмитриев и замглавврача Центра скорой медпомощи.

«Последний раз парк обновляли два года назад», — дополнил глава минздрава.

Губернатор, задумавшись, пообещал найти финансирование.





Уже позже на совещании с руководством Центра Беспрозванных еще раз обговорил ситуацию: из 122 имеющихся машин 20 не работают — у них пробег более 400 тыс км и большой износ двигателей.

«А бывали у вас такие случаи, когда машин просто нет, чтобы поехать на вызов?» — поинтересовался глава региона.

«Нет, такого не бывает, — ответила Жанна Джабраилова. — Всегда перекрываем другими машинами. Например, у нас 10 скорых стоят в резерве. Но среди них также есть автомобили старше пяти лет и даже восьмилетние».

В итоге на встрече договорились о том, что уже в этом году будут изысканы средства на замену 12 машин, а в течение двух лет нужно полностью закрыть потребности по «скорым» в регионе.

Сегодня жизни как жителей Калининградской области, так и всё возрастающего числа туристов спасают 1300 человек, работающих в службе скорой помощи. Это 414 фельдшеров, 62 врача, 343 водителя и специалисты других служб. По области восемь подстанций скорой помощи и 18 постов.

Алексею Беспрозванных продемонстрировали, из чего состоит работа «скорой» от вызова по номеру «03» до координации, в какое отделение нужно направить больного.





Когда делегация чиновников с журналистами находилась в оперативном отделе, на большом табло светилась информация — «5 диспетчеров в системе», «4 свободных диспетчера», «0 звонков в очереди» и «1 принимает вызов».

А вообще в течение суток дежурство здесь несут 10 фельдшеров, которые принимают вызовы от жителей всей области и передают их бригадам «скорых». Также круглосуточно дежурят три поста старших врачей. Последние, как более опытные товарищи, следят за работой в зале, контролируют, правильные ли решения приняли коллеги, консультируют в случаях, когда человек позвонил в «скорую» просто задать вопрос, а бригада на дом ему не нужна, и так далее. Немало звонков сегодня поступает и от туристов с вопросами, куда им можно обратиться как иногородним.

«Сегодня на экране компьютера диспетчер видит, где находятся все машины скорой помощи, с какой скоростью они движутся, куда везут пациента и с чем. Вот сейчас, к примеру, мы видим, что 101-я бригада движется со скоростью 36 км в час и госпитализирует пациента из Багратионовска в БСМП, — рассказала замглавврача по оперативной работе Людмила Луковникова. — Вызовы бригадам поступают на планшеты, что очень удобно».

«Одни диспетчеры принимают вызовы от населения, вторые передают их бригадам. И каждые три часа диспетчера меняются, чтобы отдохнуть от звонков», — пояснила Жанна Джабраилова.

В отдельной комнате расположился Центр медицины катастроф. Туда стекается вся информация о происшествиях за день по региону. «Мы мониторим всю медицинскую остановку по Калининградской области, в том числе ДТП, пожары и всё, что может попасть под разряд чрезвычайных ситуаций. Сегодня день проходит, как обычно. Есть и пожары, и ДТП. Вот поступил больной с менингитом и нужно будет отследить все его контакты, так как это опасное инфекционное заболевание. Но один случай- это нормально, а вот 10 заболевших уже будет ЧС. И мы должны отследить эту ситуацию», — пояснил заведующий оперативным отделом Олег Сахаров.





В соседнем кабинете, отдельно от всех, в тишине, дежурит врач Юрий Юрковский. Он — заведующий одной из подстанций, а в системе скорой помощи работает аж с 1984 года по сегодня.

«Я нахожусь в режиме ожидания, — описывает нам своё дежурство Юрий Николаевич, — раздается сигнал, и мне на компьютер поступает кардиограмма, которую фельдшер „скорой“ только что сделал пациенту. Я изучаю её, оцениваю и пишу заключение бригаде. В случае каких-то сомнений можем с фельдшером обговорить лечение, маршрутизацию пациента. Всё это позволяет сэкономить драгоценные минуты для принятия решений. Каждую смену мы выявляем по несколько инфарктов. Большое значение имеет погода. Вот сейчас в Калининграде жарко и душно, многим людям становится плохо».

«Такая поддержка бригад опытными врачами помогает диагностировать инфаркты и острые коронарные синдромы ещё до того, как пациент попал в больницу», — подтверждает Жанна Джабраилова.

Окончанием встречи в Центре стал разговор с медиками о невысоких зарплатах, из-за которых многие уходят из службы скорой помощи. По словам председателя первичной организации местного профсоюза Михаила Усольцева, сегодня в регионе не хватает 120 водителей «скорых», а нагрузка возрастает (особенно в летний туристический сезон). На недавнем заседании в правительстве области министр здравоохранения Сергей Дмитриев признался, что в это время часть водителей переходит на другую работу, в основном в такси, чтобы вместо 30 — 40 тысяч рублей заработать в разы больше.

«У нас за это год сразу 10 фельдшеров ушли в море, заработают денег, потом вернутся, — говорит Усольцев. — Другие фельдшеры переходят в стационары — нагрузки там меньше, а зарплата такая же. Я работаю на „скорой“ уже 23 года и как медицинский психолог впервые сталкиваюсь с тем, что люди „выгорают“. В итоге они снижают количество ставок до одной, в связи с чем нам не хватает персонала. Недавно мы были на ярмарке вакансий, и там из 60 фельдшеров только трое изъявили желание работать на скорой помощи. Это связано в первую очередь с заработной платой. Наша красивая статистика по зарплатам, к сожалению, складывается из того, что многие работают на двух ставках».

«Сейчас какая зарплата?» — спросил губернатор. «У водителей — от 30 до 40 тысяч рублей. Всё зависит от классности. Хорошо, что в минздраве нам пошли навстречу по поводу присвоения классности. Если раньше водителю присваивался новый класс только через год работы, то теперь уже спустя три месяца. У медицинских работников зарплата зависит от стажа. Молодой специалист получает 40, 45, 50 тысяч рублей».

При этом, по словам Михаила, в летний период идёт просто огромный прирост обслуживаемого «скорыми» населения. «А финансирование в связи с этим никак не вырастает», — пожаловался глава профсоюза.





«У нас финансирование идёт в соответствии с численностью прикреплённого населения, — признался министр.

«Но туристы-то никуда не прикреплены, а число вызовов и нагрузка на работников вырастает», — ответил Михаил Усольцев.

На это Сергей Дмитриев заявил, что сейчас идут переговоры с БФУ, чтобы на лето студенты последних курсов медицинского факультета помогали усилить бригады «скорых».

Как уже сообщал «Новый Калининград», в ходе этой беседы было принято решение поднять с 1 июля водителям и фельдшерам «скорых» зарплату на 15 тысяч рублей. «Думаю, отток кадров приостановится», — высказала своё мнение Жанна Джабраилова.

Также Михаил Усольцев озвучил чаяния иногородних сотрудников скорой помощи: «Было бы фантастическим достижением, если бы была возможность снизить для работников скорой помощи проценты по ипотеке. Об этом просят многие наши работники». Губернатор пообещал проработать это предложение.

Уже на выходе из Центра мы спросили водителя скорой помощи Гурьевской подстанции, доволен ли он будущей надбавкой в 15 тысяч? «Конечно, хотелось бы больше. Если бы подняли зарплату до 60 тысяч, было бы здорово», — ответил он.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»