Игрушки Вагонзавода и новый лимонад: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990-й год. На очереди — первая неделя июля.

Читатель «Калининградского комсомольца» сообщил, что в гастрономе (правда, не указал в каком именно) целый день совершенно свободно продавали кур и колбасу. «Это из-за того, что начал работать XXVIII съезд?» — обратился он с вопросом к ведущим рубрики «Дежурный репортёр». Журналисты взяли комментарий у директора Калининградского горпродторга № 1 Ольги Алексеевской, которая заверила, что съезд КПСС здесь совершенно ни при чем. «Мы не освоили фонды на мясопродукты за I квартал и два месяца второго квартала, — пояснила она. — И птицефабрика, и агропром оставались нашими должниками. Поэтому мы в июне получили дополнительно 375 тонн мяса. Надеемся, что в июле птица будет чаще появляться на прилавках наших магазинов».

Другой читатель «КК» обратился в газету с таким вопросом: «В Уфе те, кто не желает покупать по талонам водку и считает для себя зазорным заниматься спекуляцией нереализованным правом на спиртное, могут взамен приобрести другой дефицит — растворимый кофе, например. А что у нас на этот счет думают?». Ответ заместителя начальника управления торговли области Л. И. Осадчей не обнадежил. «Мы знаем об этой системе и рады бы её применить у себя, но на сегодняшний день нам совершенно нечего предложить калининградцам, — призналась она. — Если возьмем наши кофейные запасы, то оголим кафетерии. Мяса нет. Птица и так есть в магазинах. Но согласна с вами: надо еще раз подумать и поискать возможности».

А в объединении «Калининградрыбром» искали возможности сохранить ветхое немецкое здание на Коперника, 6. И нашли их. Об этом заметка в «Калининградской правде» за 6 июля «Вторая жизнь старого дома». Сообщается, что особнячок «долгое время числился в „приговоренных“ к сносу», но в «Калининградрыбпроме» нашлись предприимчивые и смекалистые люди, которые решили взять его под свою опеку и капитально отремонтировать. После этого в дом переехала рыбацкая студия видеозаписи. По словам её директора О. Б. Кравченко, в рейс обычно рыбаки брали по двадцать-тридцать кассет, их надо где-то записывать. Раньше под эти цели было выделено лишь подвальное помещение. В отремонтированном доме на Коперника заниматься видео и аудиозаписью будет гораздо удобней. К тому же предусмотрен «просмотровый салон, для которого Калининградрыбпром» приобрел новейшую аппаратуру». Отметим, что сейчас в здании на Коперника, 6 — калининградская редакция «Российской газеты».





Тем временем в бывшем Балтийском районе на улице Киевской, 22а с балкона пятого этажа было разлито 250 мл ртути. Об этом сообщается в статье «ЧП неизвестного масштаба» в номере «Калининградки» за 5 июля. «В течение двух дней о случившемся было сообщено в милицию, в штабы гражданской обороны, в городскую и областную санэпидемстанции, — писала журналист Ирма Бирюкова. — Татьяна Павловна (Татьяна Груничева, главврач СЭС Калининграда — прим. „Нового Калининграда“) и её сотрудники взялись за дело немедленно. Начиная с 15 числа регулярно отбирались пробы воздуха возле дома, в подъездах и квартирах, была проведена химическая обработка мест разлива ртути подъездов».

Журналист отмечает, что последняя мера не принесла, к сожалению, результатов, потому что «ртуть была разнесена по всему двору и даже по квартирам ребятней, получившей неожиданную забаву, и взрослыми, безуспешно пытавшимися собрать опасную жидкость». В статье отмечается: «Первые пробы воздуха дали тревожный результат — наличие паров ртути в пределах, превышающих допустимые в 10-20 раз». При этом случаев острого отравления ртутью, к счастью, зафиксировано не было».

И это дало автору публикации основание надеяться на лучшее. Однако она не преминула задать вопрос, пусть и риторический: «Каким образом в обычной калининградской семье оказалась банка ртути?» В статье ответ не прозвучал.

Железнодорожный Калининградской области. 1988г. Автор А. Бахтин. ГАКО



Весьма любопытный репортаж из бывшего Гердауэна (пос. Железнодорожный) написал краевед Алексей Губин. Опубликованный в «Калининградском комсомольце» материал называется «Один день в Железнодорожном». Статья, надо сказать, оставляет странное впечатление. Автор обращает внимание на разруху, на гибнущее историческое наследие. При этом еще был цел легендарный пивзавод в Железнодорожном, которому, правда, не суждено было пережить 90-е годы. «В поселке есть еще одна точка, торгующая напитками: пивной бар с пивом местного производства, — писал Алексей Губин. — Обстановка в фирменном баре не располагает к спокойному времяпрепровождению: нетерпеливая очередь тоже шумит и волнуется, утолить жажду здесь мне не довелось».

Фахверковые склады, насколько можно понять по публикации, в 1990 году были заброшенными, но еще более-менее целыми. «В центре поселка стоят кажущиеся бесхозными красивые дома фахверкового типа, — продолжает Губин. — Но, судя по тому, что все входы заперты, хозяин у них всё же есть. В таком случае надзирает он за ними явно не по-хозяйски». К началу 20-х годов XXI века строения фактически развалились. Казалось, что они будут утеряны навсегда, но дело обернулось благоприятным образом. Сейчас идет восстановление этих весьма живописных складов.

В целом же поселок Губину понравился. «Если бы я был поэт, то, конечно, нашел бы подходящие слова для описания красот Железнодорожного, — высказал уверенность он. — Я воспел бы живописное озеро и чудесный пейзаж, открывающийся взорам с его зеленых берегов. Я вдохновился бы очарованием старых улочек и слагал бы песни в честь очаровательных обитательниц симпатичных домиков». Правда, автор признался, что не знает, как правильно этих милых женщин называть — железнодорожницами или железнодороженками? В заключении статьи Алексей Губин высказал надежду, что Железнодорожный когда-нибудь станет своеобразным архитектурным заповедником, «чтобы он производил впечатление не увядающего поселка, а ухоженного, приветливого и гостеприимного».

Здание горисполкома (на первом этаже располагался ресторан «Чайка»), начало 1970-х гг. Автор Б. Штерн. ГАКО



В то время, как Алексей Губин раскритиковал обстановку в баре Железнодорожного, читательница «Калининградки» В. Обрывалина высказала на страницах газеты неудовольствие тем, как в столовой № 66 областного центра угощают чаем. Возмутило её то, что разливают его там половником. «Не лучше ли было воспользоваться самоваром, на крышке которого стоит заварочный чайник? — предложила она. — Зачем нам отказываться от красивого русского обычая, в нём ведь тоже наша культура».

Стоит отметить, что столовая № 66 располагалась на Площади Победы, 1 — в здании, где сейчас администрация Калининграда. Примечательно, что до 1975 года там был весьма популярный ресторан «Чайка», но потом заведению по какой-то причине понизили статус. Об этом событии писала в те годы газета «Маяк»: «Еще одно предприятие общественного питания гостеприимно открыло свои двери для посетителей: в центре города в помещении бывшего ресторана „Чайка“ в минувший четверг открылась новая столовая № 66 — учебно-производственная база техникума советской торговли. Новая столовая — лучшая в областном центре. Много труда и выдумки приложили мастера РСУ-8, чтобы воплотить в дереве, металле и керамике замысел специалистов латвийской конторы „Гипроторга“. В трех просторных и светлых залах, оборудованных красивой, современной мебелью, около двухсот посадочных мест. Значительно расширена кухня, практически заново создан большой кондитерский цех. Они пополнены новым, современным оборудованием».

В публикации отмечается, что «готовить пищу станут обучать будущих поваров (учащихся техникума) лучшие специалисты города» и что «уже в первые дни работы столовой в книге жалоб и предложений появилось более десяти благодарностей за хорошее качество пищи, культурное обслуживание».

Вид на пивзавод в Балтийском районе Калининграда. 1990г. Автор А. Бахтин. ГАКО



Хорошие новости в те дни пришли и от пивоваренного комбината «Калининградский». Там, как сообщила «Калининградская правда» в заметке «Стакан лимонада», освоили выпуск новых видов безалкогольных напитков серии «Флора» — «Померанцевой», «Кориандровой» и «Гвоздичной», а также газировки «Бештау». «Наше предприятие специализируется на выпуске прохладительных напитков, — пояснил директор Н.Н. Алексеев. — Пива в нашем ассортименте нет. Но для производства готовим солод. Поэтому в названии комбината присутствует слово «пиво». По словам Алексеева, комбинат выпускал 38 различных напитков. Скоро планировал начать разливать еще один — лимонад «Виктория».

А Калининградский вагонзавод освоил выпуск... игрушек. Заметка в «Калининградке» с лаконичным названием «Пополнился ассортимент» сообщает, что «на этот раз — игрушки для детей». Никаких данных относительно того, что на «Вагонзаводе» выпускали игрушки для взрослых, нет, поэтому логично было бы предположить, что это просто неловко построенная фраза, что случалось даже со старейшей газетой региона. Бывает... Что это были за игрушки, в заметке не сообщалось. Первое, что сразу приходит на ум — детская железная дорога. Согласно, так сказать, профилю предприятия. Но, скорее, всего, речь шла о чём-то более простом.

В июле 1990 г. на экраны страны вышел фильм режиссера легендарной «Маленькой Веры» Василия Пичула — «В городе Сочи темные ночи». Причем, опять с Натальей Негодой в главной роли, что рождало ожидание определенного рода у значительной части аудитории. Главным образом, конечно, мужской. В анонсе, опубликованном в газете «Маяк», сообщалось, что «авторы создали современную историю любви в жанре трагикомедии». Подчеркивалось, что в центре сюжета «многоликий образ мещанина, бездоходность которого логически завершается авантюрно-криминальной развязкой».

В общем, посыл примерно такой же, как и в упомянутой уже «Маленькой Вере». Однако в народную память «Темные ночи», в отличие от неё, не запали. Возможно, потому что смелый режиссерский замысел не был подкреплен такими же смелыми эпизодами с участием Негоды. В афише напротив названия фильма даже звездочка, говорящая о том, что фильм «строго для взрослых», отсутствовала. А остро поставленных социальных и морально-нравственных вопросов для безусловного успеха оказалось, к сожалению, недостаточно.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО), из архива Альберта Зайцева