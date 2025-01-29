Больше ждать нельзя: как депутаты рост цен на льготный проезд обсуждали (фото)

Власти Калининграда вернулись к «резонансному» вопросу повышения стоимости льготного проезда в городском транспорте. Перед тем, как принять непопулярное решение на заседании совета депутатов, болезненную тему обсудила постоянная комиссия по местному самоуправлению и социальной политике.

«В настоящее время в городе действуют четыре вида льготных билетов для поездок на общественном транспорте: для городских льготников — стоимостью 300 рублей в месяц без ограничения количества поездок, что при пересчёте на стоимость проезда составляет 11 поездок; для федеральных льготников — стоимостью 700 рублей за 25 поездок соответственно, для многодетных родителей — стоимостью 550 рублей (это 19 поездок), а также для городских школьников со стоимостью разовой поездки в размере 15 рублей (54% от действующего тарифа)», — рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов.

Тарифы не менялись с 2014 года, напомнил он, добавив, что при этом только за последние полтора года цены на содержанию парка транспортных средств выросли на 53,5%. Обслуживание подвижного состава, по словам Романова, за указанный срок подорожало в два раза, обновление — на 82%. На 12% выросли цены на топливо. Всё это «прямо пропорционально» повлияло на выпуск транспортных средств на линию.





«В целях экономии содержания подвижного состава и продолжения обслуживания муниципальных маршрутов за последние три года выпуск сократился на 25% от 291 единицы до 217», — продолжил докладчик. Получаемых перевозчиками доходов, по его словам, недостаточно для покрытия затрат — для проведения ремонта транспортных средств, закупки запчастей и иных материалов, оплаты услуг сторонних организаций и т.д.

За десять лет стоимость разовой поездки увеличилась вдвое, «что не даёт возможности с учётом предусмотренной субсидии обеспечить компенсацию недополученных доходов».

«С учётом всех этих факторов предлагается следующий вариант стоимости льготных проездных билетов: городские льготники — 450 рублей, федеральные льготники — 1000 рублей, многодетные родители — 700 рублей, городские школьники — 20 рублей», — заключил Романов.

С учётом новых тарифов доля расходов льготных категорий граждан на общественный транспорт, по данным чиновника, составит: для школьников — 2,31% среднедушевого дохода, для городских пенсионеров — 0,87%, для федеральных льготников — 1,92%, для многодетных родителей — 1,25%. В соответствии с рекомендациями Минтранса Российской Федерации, стоимость 60 проездов не должна превышать 7% от среднего дохода. Рассчитанные для города значения, по словам Романова, ниже в три и более раз.

Как было отмечено, в целях принятия решения о пересмотре стоимости льготных проездных билетов был проведён анализ данных о количестве поездок и активированных проездных за 2024-й и пять месяцев 2025 года. Многодетные родители, согласно полученным данным, совершают в среднем 50 поездок в месяц, пенсионеры — 41 поездку, федеральные льготники — 53 поездки.

Дополнительно предусмотрено расширение льгот для городских школьников на проезд автобусами малого класса. Прогнозируемый спрос на такие поездки составляет плюс 25% к текущему.

Вопрос о повышении стоимости льготного проезда, по словам председателя совета депутатов Олега Аминова, рассматривался и в 2023, и в 2024 году, теперь настало время принимать решение.

С такой позицией согласились не все. «А есть ли возможность исключить оплату или хотя бы отсрочить увеличение оплаты с 15 до 20 рублей для школьников?, — спросила депутат Тамилла Чернышева. — Расскажу, почему. Льготники наши, пенсионеры по старости, федеральные льготники, многодетные родители имеют зарплату, школьники не имеют ничего. Соответственно, те же самые родители несут двойные убытки в своей семье. А то, что мы не можем дополнительно обеспечить инфраструктуру на автобусах в школы и другие микрорайоны, где проживают жители, это уже, извините, наши, наверное, проблемы. Есть ли возможность подождать?»





«Нет, такой возможности уже в данный момент нет», — отрезал Романов. «Я хочу заметить, что школьники зарабатывать за эти 10 лет не стали», — ответила Чернышева. «Школьники — это допобразование, секции, ещё что-то, они перемещаются по три-четыре раза, — обратилась депутат уже к Олегу Аминову. — Вы понятия не имеете, может быть, сколько ездят школьники?»

«Я имею понятие! Инициатором того, чтобы вынести льготу на автобусы малого класса, мы были и мы выезжали, а вы этого даже никто ничего не предложил. <...> Давайте мы возьмём вопрос на голосование», — оборвал дискуссию Аминов.

Итог голосования — двое против, четверо воздержались. Вопрос планируют рассмотреть на заседании совета депутатов. Следующее должно пройти в среду, 25 июня.

Проект решения горсовета с повышенными тарифами на льготный проезд был опубликован на сайте городской администрации 22 января. В феврале там появился другой документ, где цены оставались прежними и речь шла лишь о технических правках.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград», также в материале использованы фотографии пресс-службы совета депутатов Калининграда