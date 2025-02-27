Горсовет Калининграда предложил не повышать тарифы на проезд льготников

Тарифы на проезд для льготников в общественном транспорте Калининграда планируется оставить прежними, в постановление о льготном проезде хотят внести лишь технические правки. Это следует из проекта постановления городского Совета депутатов Калининграда, размещенного на сайте горадминистрации 24 февраля.

В проекте отмечается, что документ должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. В нём сохраняются прежние тарифы на проездные для льготников — 300 рублей для пенсионеров по старости, 700 рублей для детей-инвалидов, федеральных и региональных льготников, 550 рублей для многодетных родителей, 15 рублей за одну поездку для школьников. Проект постановления отличается от действующего техническими нововведениями — в нём указано, что льготный проезд осуществляется на только на основании карты «Волна Балтики», но и «на основе льготных бесконтактных банковских карт, экземпляров специализированного мобильного приложения „Волна Балтики“».

Проект постановления доступен на сайте администрации по ссылке. Дата завершения общественных обсуждений — 5 марта 2025 года. Замечания и предложения к проекту принимаются по ул. Павлика Морозова, д. 6/8, каб. 19, электронный адрес shterbakova_es@klgd.ru.