Горсовет Калининграда предложил не повышать тарифы на проезд льготников

Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Тарифы на проезд для льготников в общественном транспорте Калининграда планируется оставить прежними, в постановление о льготном проезде хотят внести лишь технические правки. Это следует из проекта постановления городского Совета депутатов Калининграда, размещенного на сайте горадминистрации 24 февраля.

В проекте отмечается, что документ должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. В нём сохраняются прежние тарифы на проездные для льготников — 300 рублей для пенсионеров по старости, 700 рублей для детей-инвалидов, федеральных и региональных льготников, 550 рублей для многодетных родителей, 15 рублей за одну поездку для школьников. Проект постановления отличается от действующего техническими нововведениями — в нём указано, что льготный проезд осуществляется на только на основании карты «Волна Балтики», но и «на основе льготных бесконтактных банковских карт, экземпляров специализированного мобильного приложения „Волна Балтики“».

Проект постановления доступен на сайте администрации по ссылке. Дата завершения общественных обсуждений — 5 марта 2025 года. Замечания и предложения к проекту принимаются по ул. Павлика Морозова, д. 6/8, каб. 19, электронный адрес shterbakova_es@klgd.ru.

Напомним, 22 января на сайте городской администрации был опубликован другой проект решения Горсовета, в соответствии с которым стоимость разовой поездки для школьников должна была повыситься с 15 руб. до 20 руб. за поездку, проездных для многодетных, детей-инвалидов, федеральных льготников и т.п. — до 1000 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров предлагалось повысить сразу в полтора раза — с 300 рублей до 450 рублей. Мэрия Калининграда в начале февраля в ответе на запрос «Нового Калининграда» обосновала желание увеличить стоимость проезда тем, что тариф для льготных категорий не менялся 10 лет. При этом сроки введения новых тарифов не называется.

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