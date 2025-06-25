Ультиматум Моссовету и макаронная фабрика: чем жила область 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца » и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя июля.

На первой полосе «Калининградской правды» вышел сенсационный материал «Ультиматум Моссовету». Выдвинули его калининградские рыбаки, конкретно — экипаж БАТМ «Лазурный», о чем было сообщено в газету радиограммой. Чем же не угодили столичные власти нашим морякам? Дадим слово протестующим: «Минрыбхоз СССР после длительной бюрократической волокиты подписал договор с предыдущим Моссоветом об аренде „брошенного“ здания. Его реконструкция обошлась в 1,8 млн. инвалютных рублей, заработанных и собранных рыбаками всех бассейнов страны. Однако Кировский райсовет при поддержке Моссовета (под угрозой расторжения договора) потребовал с 1 июня текущего года выплаты за аренду здания 2,5 млн инвалютных рублей ежегодно, подчеркнув, что обязательства старого Моссовета в счет не идут. Эта акция вызывает возмущение экипажей рыболовных судов „Калининградрыбпрома“, ведущих промысел в одном из самых отдаленных районов юго-восточной части Тихого океана».

По мнению рыбаков, «под флагом демократии и справедливости принимаются беззаконные, грабительские решения», а также «проявляется неуважение к людям нелегкой профессии, которые вправе после полугодовых рейсов претендовать на несколько часов нормального отдыха в ожидании дальнейшего перелета».

Но обидно экипажу «Лазурного» не только за рыбаков — за всех калининградцев, которые не видят добываемую их земляками рыбу, поскольку она отправляется «москвичам и жителям других городов России». В связи с этим моряки заявили, что, если Моссовет не отменит своего решения, они поддержат требования экипажей промысловых судов МРХ СССР о поставках Москве своей продукции по мировым ценам в свободно конвертируемой валюте для расчетов с Моссоветом.

Примечательно, что «Калининградка» в своём комментарии к радиограмме поддержала рыбаков: «Моссовет хочет стричь валютные купоны, не ударив для этого палец о палец. Что касается поставок москвичам рыбной продукции по мировым ценам и в свободно конвертируемой валюте ... Как говорится, око за око...».

Калининградский морской торговый порт. 1990-е годы. Автор: А.Бахтин.

Пока одни делили инвалютные рубли, другие изучали содержание наглядной агитации на улицах областного центра. Об этом — небольшое письмо члена КПСС А. Хвостова в редакцию «Калининградки». «Еще недавно вопрос о многопартийности в СССР казался утопией, а сейчас многопартийность становится действительностью. Это надо учитывать в наглядной агитации, — высказал уверенность он. — Так, на Московском проспекте у эстакадного моста лозунг: «Планы партии — планы народа», на углу улиц Киевской и Инженерной — «Перестройка, партия, социализм». Слово «партия» в них должно быть заменено на «КПСС».

В целом, логично. Но есть о чём задуматься. Если планы КПСС — это планы народа, тогда чьи планы у других партий? Вопрос...

А на Калининград, между тем, надвигался никотиновый голод. Ситуация с табаком сложилась, судя по публикациям в газетах, серьезная. 11 июля в старейшей газете области было опубликовано письмо жителя поселка Ново-Бобруйск Правдинского района М. Зайцева. «Человек я уже пожилой, — пишет он — Курю давно*. Но на моей памяти это впервые случается, чтобы нигде в районе не было возможности купить папирос и сигарет. Хотя бы продажу махорки управление торговли и облпотребсоюз организовали у нас». Выход из ситуации М. Зайцев видит в том, чтобы обратиться к директору своего совхоза «Фрунзенский» с просьбой организовать поездку на автобусе в Гродненскую область за куревом. Ведь в Белоруссии, по данным читателя «Калининградки», сигареты продаются без ограничений.

Через два дня, 13 июля, в рубрике «Вопрос-ответ» ситуацию на страницах «Калининградки» прокомментировал директор Калининградского предприятия «Росоптпродторг» М. М. Фишкин. «Могу приободрить курильщиков, — довольно бодро начал он. — На днях из Болгарии мы получили три вагона сигарет на общую сумму миллион рублей. Еще два вагона в пути. Всего по фондам третьего квартала нам должно поступить табачных изделий на 3955 тысяч рублей, что на 1455 тысяч рублей больше, чем мы имели во втором. В том числе из Литвы — на 2230 тысяч рублей, из Ленинграда — на 525 тысяч, из Моршанска — на 391 тысячу».

Несмотря на довольно оптимистичную информацию, заголовок вышел с вопросительным знаком — «Положение улучшится?» Получается, у сотрудников редакции были на сей счет сомнения. И как выяснилось позже, обоснованные.

Троллейбусы в депо. 1976 год. Автор: Е.Чепинога. ГАКО

Зато немного стала налаживаться ситуация с общественным транспортом. 10 июля «Калининградская правда» в заметке «На троллейбусных маршрутах» сообщила, что парк Калининграда пополнился десятью новыми троллейбусами. «Часть этих машин уже начали курсировать на городских маршрутах, — говорится в публикации. — Другая — готовится к выходу на линию». Отмечается также, что пополнение пришлось кстати, поскольку «многие машины, из которых в свое время был сформирован троллейбусный парк, уже отслужили свои срок, подлежат списанию».

Газета «Маяк» в заметке «Новинки мебельщиков» рассказала, что на Советской мебельной фабрике производственного объединения «Калининград» выпущена новинка — обеденные столы на колесиках. В продажу поступила первая партия — семь тысяч штук. «Мебель советчан — прямоугольные и журнальные столы, столы-„книжки“ — знают не только у нас, но и в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, в Коми и Карельской АССР, в Новгороде, Пскове, Ленинграде, куда отправляется продукция», — отмечает автор заметки Д. Маринин.

Хорошие вести пришли из Гвардейска. Там на местной макаронной фабрике, как сообщала «Калининградская правда» за 12 июля, был «выполнен большой объем работ, связанный с наращиванием производственных мощностей предприятия». Это позволило «начать монтаж нового технологического оборудования, изготовленного в Швейцарии». Также в заметке, которая была озаглавлена «Фабрика реконструируется», высказывается уверенность, что ввод в строй нового оборудования позволит выпускать больше макаронных изделий.

Стоит отметить, что продукция Гвардейской макаронной фабрики памятна многим калининградцам «со стажем». Серые, толстые, похожие на маленькие трубы макароны были вполне съедобны и пользовались среди покупателей устойчивым спросом.

Нестеров. Бывшая рыночная площадь. 1987 год. ГАКО, автор: А Бахтин

Памятен и ненавязчивый советский сервис. Этому явлению местные газеты уделяли большое внимание всегда. В том числе и 35 лет назад. Вот письмо читательницы «Калининградской правды» Н. Жуковской из Нестерова. «Как-то я решила устроить для своих детей праздник — пообедать в ресторане. — рассказывает она. — Но наше появление там вызвало более, чем странную реакцию. Выставив заказанное на черную от грязи скатерть, официантка заявила, что в их заведении „водку пьют*, а не с детьми обедают“.

Эту обиду читательница проглотила и снова через некоторое время пришла с детьми в тот же ресторан. И снова — скандал, жалобная книга, испорченный вечер. „Мои дети остались без обеда, но не это главное и не для того, чтобы пожаловаться, я пишу, — объяснила читательница. — Наши дети должны быть ограждены от унижений и оскорблений, и даже в ресторане имеют право на внимание и вежливость“.

Автор не сообщает, в каком именно ресторане произошел этот инцидент. Не факт, что это случилось в Нестерове. К сожалению, ситуация для тех лет типичная. Сфера обслуживания редко баловала вниманием и вежливостью. Заметьте: Н. Жуковская пишет, что даже(!) в ресторане дети имеют право на внимание и вежливость. Сколько печальных и далеко идущих выводов можно сделать из этого „даже“! Один из них в том, что на вежливость по отношение к себе читательница уже и не рассчитывает ...

Но тем ценнее были примеры качественного обслуживания. О них читатели тоже часто сообщали в газеты. Вот, например, небольшой материал в „Калининградке“ под названием „Постригу — как вам приснилось ...“. Он — о парикмахере из мужского зала на Каштановой аллее Надежде Ермаковой. „Попасть в её кресло нелегко, — отмечает корреспондент К. Юрков. — Молодые люди не только со всех концов города, но и из Гусева, Черняховска, Гвардейска и даже из городов Прибалтики записываются к мастеру загодя“.

В заметке поясняется, что Надежда — мастер по „авангардным стрижкам“, и каждый „сеанс“, как правило, сопровождается профессиональным разговором о музыке, фан-клубах и обо всём том, что интересует мальчишек». При этом Надежда не считает, что делает что-то особенное. «Во все времена цирюльники были просто обязаны уметь вести беседу с клиентом, — говорит она. — И потом мне действительно интересно, чем живет юное племя. Хотя бы потому, что собственной дочери пятнадцать лет. И еще я очень люблю этих ребят, которые стараются выглядеть и современно, и необычно. Они — славные...».

Городской фонтан напротив Дома Связи 1983 год. Автор Ю. Махановский. ГАКО



А на экраны страны, тем временем, вышел фильм режиссера Валерия Рубинчик «Комедия о Лисистрате» (18+) — экранизация произведения древнегреческого драматурга Аристофана. «Калининградская правда» проанонсировала это событие, как показалась, весьма язвительно. Вначале были приведены слова Рубинчика о том, что для него главное в Аристофане — это крик о свободе человека, а потом отмечено: «Первое, что сделал постановщик картины, претворяя в жизнь свое глубокомысленное суждение о творчестве мудрого грека, — заставил на протяжении полутора часов экранного времени бегать голышом по развалинам древних храмов десятка два очаровательных юных существ обоего пола». Но в итоге, как отметила обозреватель Т. Корецкая, «получилось небольшое эротическое киношоу, изрядно сдобренное грубоватым, впрочем, в духе Аристофана юмором».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО)

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