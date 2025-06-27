Суды, ремонт, бомжи и плесень: как прошла встреча погорельцев с властями

На минувшей неделе жители дома по ул. Артиллерийской, серьезно пострадавшего при пожаре в 2023 году, пообщались с городскими властями. У калининградцев к властям немало претензий — дом довоенной постройки, по их словам, непригодный для проживания из-за плесени, но власти потратили на его ремонт миллионы рублей. У администрации Калининграда своя правда — они полагают, что с домом всё в порядке, и предлагают жителям вернуться в свои квартиры. На встрече властей и погорельцев побывал корреспондент «Нового Калининграда».

В школу № 33, что на ул. Куйбышева в Калининграде, смогли прийти не более 30 человек. Два года назад (ЧП случилось в марте 2023-го) пострадало 57 квартир, без жилья остались 194 человека. За это время жизнь у людей сложилась по-разному. Кто-то согласился на переезд в маневренный фонд, а кто-то, увидев предложенные там условия, съехал в съемное жилье. «Нас четверо, когда увидели съемное жилье, написали заявление, чтоб нам такого больше не предлагали. Снимаем у знакомых за 15 тысяч в месяц», — рассказывает Илларий Кораблев.

«А у нас таких денег не было, чтобы снимать нормальную квартиру, — говорит Александр Алиев, — Детям 6, 18 и 21 год. Потому срочно пришлось купить в области жилье в старом немецком фонде на средства материнского капитала. Пока там и живем. В предложенной квартире маневренного фонда на ул. Береговой протекали старые разбитые рамы. Заявление писали, чтобы их поменяли. К нам приехали через пять дней, только одну раму заменили и уехали... Потому написал заявление об отказе от такого жилья».

Некоторый жителей после «активных битв» в кабинетах чиновников все же поселили в новостройках на Понартской. Как утверждают жители, дома построены компанией депутата Заксобрания Евгения Верхолаза. Депутатские фирмы ранее становились победителями торгов на предоставление жилья для аварийщиков и детей-сирот за счет бюджета.

Как уже рассказывал «Новый Калининград», судебные инстанции потребовали от администрации города повторно провести межведомственную комиссию для обследования дома. В марте 2023-го такая комиссия сделала вывод, что в залитом во время тушения пожара доме возможен капитальный ремонт, после чего тот будет пригоден для дальнейшего проживания. Тогда же были заказаны работы на сумму 65, 5 млн руб., в ходе которых региональный Фонд капремонта отремонтировал дом с внешней стороны, а также восстановил сгоревшую крышу и привел в порядок часть общих помещений внутри здания с обустройством всех коммуникаций.

Кроме того, на бюджетные средства в 19 муниципальных квартирах уже сделан ремонт. Мэрия пыталась начать работы и в общих туалетах и кухнях приватизированных коммунальных квартир, однако часть собственников через суд запретили это делать — после завершения ремонта горвласти собиралась выставить за ремонт счета собственникам (например, по одной коммуналке речь шла о 800 тыс. руб.). Часть жителей настаивают на том, что стены в доме уже «пропитались» плесенью и жить там опасно. Это подтвердили и результаты нанятой одними из жителей экспертизы из Москвы.

На очередной встрече погорельцев и городских властей жители сразу же поинтересовались у председателя комиссии — замглавы комитета городского хозяйства и строительства администрации Вадима Маштакова, кто принимал работы в доме. «Пооставляли дыры в полу, рамы покрасили только со стороны улицы. В коридоре плесень уже вылезла из-под краски, что в потолке, что на полу, — послышались реплики из зала. — И вообще, были ли расчеты экономической целесообразности данного ремонта?»

Маштаков пояснил, что раз заказчиком работ выступал Фонд, а это, на минуточку, госучреждение, то и принимали работы у нанятого по конкурсу подрядчика его представители.

«Вот нам бы встречу не в школе организовывать, а в самом доме, — высказали пожелание жители, — и вы бы все увидели своими глазами». «Нам, к примеру, все нарушили, — вступила в разговор жительница Ирина Доронина. — Моя квартира расположена как раз на сгоревшей мансарде. После капремонта крыши на том месте, где у нас была ванная, поставили огромную балку, которая держит крышу! И как мне теперь жить? Кто принимал такие решения? Вы бы жителей хоть спросили! Окна также смещены с прежнего места». «А у нас в коридоре сгоревшее окно поменяли, а в туалете даже рамы нет», — высказался Илларий Кораблев.

«Конкретно в квартирах ремонты Фонд не вел. Они делали кровлю, фасад, внутри общее имущество, — парировал Маштаков. — Если интересно, вы можете запросить у нас, какие работы были выполнены, какие конструктивны были заменены».

«Давайте уже что-то решать, — воскликнул предыдущий выступающий. — Пошел третий год, а никакой определенности нет. Я вот живу на съемной квартире, плачу по 15 тысяч каждый месяц». «Вам давали маневренный фонд», — ответил Маштаков. «А вы его видели? Хотели бы сами там пожить?» — поинтересовался у него Кораблев.

Чтобы разговор вновь не перерос в бурный спор, слово взял глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Сергей Радковский: «Давайте я еще раз напомню, почему мы здесь все сегодня собрались. Апелляционная коллегия областного суда признала решение нашей комиссии от 2023 года незаконным. По мнению суда, при наличии фотоснимков, свидетельствующих об обширных повреждениях дома и несущих конструкций, в частности, комиссия не дала должной оценки техническому заключению от 31 марта 2023 г. При этом из протокола не следует, почему сделан вывод о капремонте, но не реконструкции здания. Соответственно, суд решил, что достаточных оснований не признать дом аварийным не имелось».

По словам Радковского, сегодня ситуация изменилась. «Мы представляли комиссии заключение, сделанное в 2023 г. Уже прошло два года. Сейчас произведен ремонт — смонтирована крыша, сделаны подъезды, внутренние коммуникации. И все эти работы теперь должны быть учтены комиссией при вынесении нового решения. Но организацией, имеющей соответствующие допуски, дом не обследовался два последних года, — рассказал он. — Сейчас наш комитет заказал эти работы. В течение двух месяцев эксперты из Санкт-Петербурга должны все сделать».

«Экспертиза опять будет только визуальной?» — зашумели в зале. «Она будет проводиться с использованием всех доступных методов, — ответил чиновник. — Если эксперт придет к выводу о необходимости применения инструментального контроля, то он нам об этом сообщит, и мы будем готовить соответствующее исследование. Нам важно, чтобы это было объективное обследование. Но сегодня вопрос о применении дополнительных средств, кроме визуальных, не стоит».

Погорельцы поинтересовались, будет ли проводиться экспертиза «конкретно на плесень». «Экспертиза заказана для всего дома, плюс дополнительно нами заказана экспертиза тех квартир, где есть муниципальная доля. Поэтому прошу оказать содействие предоставить в них доступ», — ответил глава комитета. Правда, про плесень так и не уточнил.

Кроме того, жильцов интересовало, кто именно красил общие кухни странной зеленой краской. На это чиновники ответить затруднились.





Жители также рассказали, что уже новая дверь в одном из подъездов не закрывается. «Она то ли просела, то ли провисла и не закрывается, пока по ней не шарахнешь по всей дури! — повысила голос активист Екатерина Кудрявцева. — В доме уже бомжи живут, в квартире у одной из жительниц!» Градус встречи повышался, дело шло к вечеру. Чтобы больше не вступать в полемику с погорельцами, после недолгого совещании председатель межведомственной комиссии объявил, что свое решение о доме комиссия вынесет лишь после того, как поработают эксперты.

«Зачем же нас тогда собирали?» — возмутились жители. Чиновники пояснили, что такова процедура, для того чтобы вновь по решению суда провести повторную межведомственную комиссию.

И все же встречу погорельцы постарались использовать с толком. «После собрания мы пообщались и пришли к выводу, что будем всеми миром скидываться и вновь заказывать свою экспертизу, — рассказала «Новому Калининграду» Екатерина Кудрявцева.

Надо отметить, что редакция также направила в мэрию Калининграда запрос о ситуации в доме. Тем более что на оперативном совещании в марте этого года глава администрации Елена Дятлова сообщила , что вскоре мэрия будет направлять уведомления жителям о необходимости освобождения маневренного фонда и о возможности переезда в полностью отремонтированные муниципальные квартиры.

Как сообщается в ответе на запрос, сегодня дом вновь подключен к системам водо-, электро -, теплоснабжения и канализации. «После завершения ремонтных работ указанные жилые помещения были осмотрены нанимателями, претензий к выполненным работам не имелось, факт наличия плесени не установлен, — отмечает тот же Сергей Радковский. — Повторный осмотр жилых помещений не осуществлялся. До настоящего времени наниматели в занимаемые на условиях социального найма жилые помещения не переехали».

В официальном ответе на запрос также говорится, что переселение пострадавших от пожара будет возможно после установки инженерного и санитарно-технического оборудования в местах общего пользования коммунальных квартир. К дому сейчас подводят газ, хотя раньше здание к нему даже не было подключено. «Для этого МКУ „Калининградский расчетно-сервисный центр“ заключен муниципальный контракт No 8 от 06.03.2025 с ООО „Стандартпроект“ на выполнение работ по разработке рабочей документации на подключение газоиспользующего оборудования в местах общего пользования коммунальных квартир, в которых расположены муниципальные жилые помещения», — сообщил чиновник.

По состоянию на 19 июня подрядчик разработал и согласовал с АО «Калининградгазификация» рабочую документацию на подключение газовых плит на общих кухнях муниципальных квартир.

«Также комитетом заключен контракт с ООО ЭКЦ „Техэкспертиза“ на разработку проектной документации на капитальный ремонт помещений мест общего пользования в коммунальных квартирах, где расположены муниципальные жилые помещения», — сообщил Радковский. — В настоящее время подрядчик провел осмотр указанных жилых помещений, подготовил и предоставил на согласование технические заключения. Срок исполнения контракта — 16 июля 2025 г.»

А группу активистов ждет очередной суд. «Дополнительно информируем, — отмечается в ответе на запрос, — что дело по иску нескольких жителей о признании незаконными действий администрации по производству ремонта мест общего пользования в ряде квартир без соглашения с сособственниками жилых помещений назначено к рассмотрению на 3 июля 2025 года». «Видимо, так до Верховного суда в своих спорах дойдем», — прокомментировали нам эту ситуацию активисты с Артиллерийской, 36-38.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»