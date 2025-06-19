Невозможно возможно жить: из-за чего власти Калининграда судятся с погорельцами

«Новый Калининград» продолжает следить за судьбой жителей дома № 36-38 с улицы Артиллерийской в Калининграде, где в марте 2023 года случился сильный пожар. В ходе его ликвидации здание залили от крыши до подвалов, а жильцов пришлось спешно расселять по квартирам маневренного фонда. Сегодня в здании идёт ремонт, но ситуация остаётся сложной. Жители судятся с властями, поскольку считают, что в доме невозможно жить из-за плесени. В начале июня группа активистов получила на руки определение, которое вынесла судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда в Санкт-Петербурге. Документом погорельцы поделились с редакцией «Нового Калининграда».

Как сейчас выглядит дом, мы рассказали в репортаже от 2 апреля «Блеск фасада и плесень: как отремонтировали горевший дом на Артиллерийской». Фасад здания отремонтирован региональным фондом капремонта, также за бюджетные деньги приведены в порядок лестничные клетки, коммуникации, кровля и 20 муниципальных квартир. Однако всё это соседствует с разрухой. Все общие кухни и туалеты (так как это бывшее семейное общежитие, то они рассчитаны на 4-5 комнат, как в коммуналках) стоят по-прежнему не отремонтированными, большая часть комнат жильцов под замком, и в них продолжает развиваться плесень. Улучшений жилищных условий погорельцы добиваются через суд.

Одна из самых активных собственниц жилья в пострадавшем от пожара и последствий борьбы с ним доме — Екатерина Кудрявцева. По её словам, администрация Калининграда пытается доказать, что нынешнее состояние дома — это вина самих жителей: мол, они плохо эксплуатировали здание 1934 года постройки. «А раз так, то и свои комнаты, а также общие туалеты и кухни после пожара мы должны ремонтировать за свой счёт, — говорит Кудрявцева. — Мы же, инициативная группа собственников, пытаемся в судах доказать обратное. А именно то, что это городские власти упустили время, так как почти год после тушения пожара и залития дома водой ничего не предпринимали для его спасения».





Жительница уверяет, что вместо того, чтобы проветрить здание, все его окна и двери были плотно закрыты. Квартиры и места общего пользования не сушили даже в последующие летние месяцы 2023 года. «В итоге сегодня стены квартир сильно повреждены влагой, они до сих пор окончательно не просохли, — продолжает Кудрявцева. — И снаружи, и внутри них развилась плесень, которую ничем не вытравить. Это нам доказали и результаты проведенной в 2024 году московскими специалистами экспертизы. В заключении так и написано, что ремонт помещений нецелесообразен из-за сплошного намокания стен, материал которых стал пористым. Жить здесь опасно, особенно для детей, пожилых и тем, у кого с легкими проблемы. А у нас есть и дети, и много людей в возрасте, и астматики».

По словам Екатерины, администрация сразу после пожара создала межведомственную комиссию, и та пришла к выводу, что после ремонта в доме можно будет жить. Однако, как уверяет Кудрявцева, жители с этим не согласны. Они начали судиться с городскими властями и, надо сказать, не без успеха. Сначала в апреле 2025 года была одержана маленькая победа — областной суд отменил решение суда Ленинградского района от 9 декабря 2024 года и встал на сторону группы погорельцев. Эта инстанция признала незаконным и отменила заключение межведомственной комиссии от 31 марта 2023 года, а также не согласилась с выводами комиссии 2024 года о том, что квартиры погорельцев можно капитально отремонтировать и жить там после ремонта. При этом облсуд возложил на межведомственную комиссию при администрации обязанность вновь провести процедуру оценки пострадавшего дома на Артиллерийской в соответствии с Положением о признании жилых помещений непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Это она должна была сделать в течение 30 дней после вступления решения в силу. Тем временем администрация Калининграда пытается оспорить это и другие решения в вышестоящих инстанциях.

«Ещё в прошлом году наша инициативная группа подала иск в суд Ленинградского района, в котором попросила запретить администрации Калининграда без разрешения собственников проводить ремонты в их общих кухнях и туалетах», — поясняет Екатерина. В исковом требовании погорельцы так изложили своё видение ситуации: «Эти работы направлены на временное искусственное сокрытие следов плесени и разрушения стен. Они проводятся без комплексного капитального ремонта всего здания, без проведения лабораторных исследований на предмет возможности удаления плесени».

Екатерина Кудрявцева рассказала, что в сентябре прошлого года суд Ленинградского района также встал на сторону жителей, когда администрация Калининграда попыталась не только самостоятельно делать ремонт на общих кухнях и в туалетах, но и после выставить жильцам счёт за эти работы, который составил более 800 тысяч рублей на коммунальную квартиру. «Мы с этим не согласились, привели в суде свои доводы и эта инстанция поддержала нас», — добавляет Екатерина Кудрявцева.





3 июня 2025 года группа активистов получила на руки готовое определение, которое вынесла судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда в Санкт-Петербурге. Документом погорельцы поделились с редакцией «Нового Калининграда». В нём говорится, что кассационная инстанция также запретила администрации Калининграда без разрешения собственников ремонтировать их общие кухню и туалет в коммунальной квартире, и выставлять счета за это самим погорельцам. Как следует из определения, пожар, в результате которого пострадал целый дом, произошёл в муниципальной квартире, принадлежащей администрации Калининграда.

«С учётом того, что до пожара квартира не требовала капитального ремонта, ответчики не могут нести ответственность за восстановление имущества, поврежденного огнём в связи с распространением пожара из муниципальной квартиры, — говорится в документе. — Также с учётом результатов экспертизы суды указали на невозможность проведения капитального ремонта в одной квартире без устранения повреждений в целом многоквартирном доме. Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда соглашается с указанными выводами». Таким образом кассационную жалобу администрации Калининграда суд оставил без удовлетворения.

Надо сказать, что пострадавшие при пожаре на Артиллерийской пошли не только в суд, но и в региональное управление Следственного комитета. В конце мая и.о. руководителя следственного управления СК РФ Дмитрий Канонеров провёл приём, на котором помимо четырёх активистов из пострадавшего дома присутствовали региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, глава комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Сергей Радковский, а также два руководителя районных следственных отделов СК.

«Во время беседы представитель мэрии признался, что они уже несколько раз переделывали ремонт в муниципальных квартирах, так как там на стенах вылезает плесень, — говорит Екатерина. — Он это, на минуточку, сказал в присутствии нескольких свидетелей. На что Дмитрий Канонеров ответил, что следственное управление будет заказывать свою экспертизу. Очень ждём от них каких-то действий».

«Новый Калининград» направил в администрацию Калининграда запрос с просьбой прокомментировать информацию жителей. На момент публикации от властей ответа не поступило.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»