Дефицитная специальность: из БФУ выпустились врачи-ординаторы (фото)

В пятницу, 11 июля, в БФУ им. И. Канта торжественно вручили дипломы ординаторам Высшей школы медицины опорного калининградского вуза. Классификацию получили 97 врачей — узких специалистов. Где они собираются работать, узнал «Новый Калининград».

Молодые врачи завершили обучение по 13 направлениям ординатуры БФУ. 46 человек обучались по целевому направлению (будут отрабатывать первые годы в учреждениях, которые их направили на учебу — прим. «Нового Калининграда»). Это будущие акушеры и гинекологи, анестезиологи, патологоанатомы, УЗИ-специалисты, педиатры и терапевты, аллергологи, дерматовенерологи, онкологи, травматологи, хирурги, неврологи и кардиологи. Как рассказали в БФУ, также среди выпускников семь иностранцев из Ирака, Ирана, Узбекистана, Южной Африки, Таджикистана, Узбекистана, Колумбии.

Напомним, на начало года в Калининградской области не хватало 450 врачей и 600 медсестер.





И. о. ректора вуза Максим Демин обратил внимание, что система высшего образования у медицинских работников «прекрасная» и их продолжают готовить «на самом высоком уровне». «Многие из вас слышали, что с 2027-го года система [образования] будет трансформирована. Сейчас она находится в процессе эксперимента и апробации, происходит моделирование постепенного ухода от болонской системы, разрабатывается новая модель высшего образования. Но при этом на всех уровнях, на всех совещаниях всегда звучит тезис „медиков мы не трогаем“. Это говорит, в первую очередь, о качестве», — отметил и. о. ректора.

По словам министра здравоохранения Калининградской области Сергея Дмитриева, выпускники-медики сегодня одни из самых ожидаемых специалистов для региона. «Буквально в начале текущей недели открыли новую детскую поликлинику на Молодой Гвардии, д. 34. В прошлом году заработали два новых медицинских учреждения — поликлиника на Сельме, а также Онкологический центр. Нам предстоит сделать еще многое», — сказал Дмитриев.

Большинство выпускников планирует трудоустроиться в лечебные учреждения Калининградской области. «Мы будем служить Калининградскому здравоохранению. Мы целевики от Калининградской областной больницы, и будем в своем амплуа, в своей профессии дальше осуществлять деятельность» — рассказала семейная пара — аллерголог Александра и невролог Захар.





Многие из врачей уже работают стажерами. «Честно говоря, в этой специализации нужно получать опыт из разных сфер, — поделился выпускник направления „Хирургия“ Алексей — И, соответственно, я подрабатываю и в районной больнице, и как хирург на приёме сижу, и в БСМП дежурю. То есть такая ротация у меня происходит. В любом случае, опыт получается достаточно обширным».

На вопрос, собирается ли он оставаться работать в Калининградской области, молодой доктор отметил, что его «устраивает» уровень обеспечения министерства здравоохранения, отношение отдела кадров, самого министерства к кадрам. «Никаких нареканий, пререканий, всё нравится», — сказал он.

Выпускница Анна последние месяцы трудилась врачом-стажером в отделении противоопухолевой лекарственной терапии Онкологического центра. После окончания ординатуры по направлению «Онкология» девушка продолжит свой профессиональный путь в онкоцентре. «Желание стать врачом у меня появилось, наверное, в последних классах школы. Как-то так сложилось, что именно те предметы, которые нужны в медицине, давались мне легче всего, и сама по себе медицина меня привлекала как специальность. Онкология — одно из самых перспективных направлений медицины. Много научных исследований проводится в этой области, в сфере таргетной терапии, химиотерапии тем пациентам, которые раньше были обречены», — рассказала выпускница.

Как рассказали в БФУ, врачи будут трудиться в крупнейших областных больницах и роддомах в Калининграде, а также в районных больницах Гусева, Зеленоградска, Советска, Гурьевска, Багратионовска, Светлого. Многие уже работают терапевтами и педиатрами. В ближайших планах выпускников — пройти аккредитацию и приступить к работе в качестве узких специалистов.

Текст: Лидия Здоровец, фото: БФУ им. И. Канта