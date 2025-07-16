Цена высшего образования: как изменилась стоимость обучения в вузах региона

В этом году школы закончили около 4,8 тыс. одиннадцатиклассников. «Нацелившиеся» на высшее образование выпускники и их родители определяют по набранным баллам ЕГЭ, есть ли шансы поступить на бюджетные отделения вузов либо придется идти на платные. «Новый Калининград» проанализировал стоимость обучения и число бюджетных мест в калининградских вузах и подсчитал, хватит ли в регионе мест для всех выпускников этого года.

Из числа выпускников 11-х классов 864 школьника закончили школы с золотыми и серебряными медалями; в регионе — 55 стобалльников, несколько победителей и призеров олимпиад для школьников; больше сотни — высокобалльников (с баллами 80+). Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что «порядка 95-97% выпускников, с которыми он пообщался на балу медалистов», сообщили ему, что планируют обучаться в Калининградской области, лишь некоторые — уезжать на учебу в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы РФ.

В Калининградской области с 20 июня абитуриенты могут подать заявления на поступление в учреждения СПО и вузы. Приём документов в вузах продлится до 25 июля, а в колледжах — до 15 августа. Всего в регионе можно поступить в 15 университетов, семь из которых — государственные. По программам высшего образования в вузах выделено 3,5 тыс. бюджетных мест.

Если оценивать в целом количество бюджетных мест, выделенных в этом году калининградскими вузами, то на детей с высокими баллами их должно хватить. Однако, например, БФУ им. Канта старается привлекать абитуриентов и из других регионов — в 2024 году в вуз на первые курсы всех уровней образования (включая СПО, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру) зачислили 4210 человек. Общее количество бюджетных мест составило 2630, платных, соответственно, 1580. На них претендовали 10 488 абитуриентов. Значительная часть первокурсников — из других городов. Их количество составило 44% от общего числа. В Калининград приехали студенты из 81 региона России и 22 стран. То есть 1157 бюджетных мест в вузе «ушли» ребятам из других регионов страны, 1473 заняли представители Калининградской области. Этим, кстати, объясняются довольно высокие баллы, с которыми вчерашние школьники проходят на бюджет: регион привлекает высокобалльников из других регионов.

«Университет создает максимум условий, чтобы наши калининградские ребята лучше сдавали экзамены, выигрывали олимпиады и поступали к нам. Но при этом ограничивать школьников из других регионов, которые лучше написали ЕГЭ, конечно же, нет никакого права. Все должны быть в равных условиях», — рассказывал и.о. ректора вуза Максим Демин в интервью «Новому Калининграду».





Расстановка сил

В документах, размещенных на сайте БФУ им. И. Канта, отмечается, что на бюджетное отделение по направлениям бакалавриата и базового высшего образования предусмотрено 1596 мест, в том числе 909 — в рамках общего конкурса, 337 мест — это квота для «целевиков», по 175 — особая и отдельные квоты. На платном отделении — 1370 мест.

Для магистратуры предусмотрено 611 мест, в том числе 554 — общий конкурс, 57 — для «целевиков». Количество мест на платную основу — 475 на «очку» и 55 на заочное отделение. На программы среднего профессионального образования (СПО) смогут поступить на обучение за счет бюджета 260 человек, на платную основу — 530. Для ординатуры предусмотрено 52 и 36 мест, для аспирантуры — 64 и 89 соответственно.

Итого в этом году в БФУ «на бюджет» на программы всех уровней смогут претендовать 2583 человека, включая «целевиков» и льготников (в прошлом, напомним, было около 2600 — примерно столько же). Число платных мест — 2555 (в прошлом году 1580).

Таким образом, на бесплатное (за счет бюджета) обучение по программам бакалавриата и базового высшего в БФУ им. И. Канта в этом году могут претендовать 1596 вчерашних школьников и выпускников колледжей, 1370 — могут пройти на так называемую «платку».

Средний проходной балл на бюджет составляет 75,07 за один экзамен. Самый низкий зафиксирован на специальности «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» — 141 балл за три предмета. Средняя стоимость платного обучения достигла 177 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. выше уровня предыдущей приёмной кампании.

Как следует из ответа БФУ на запрос «Нового Калининграда», в вузе произошло перераспределение бюджетных мест — их увеличили на специальностях и направлениях подготовки в сфере IT, строительства, физико-технических и естественных наук, а также медицины. В целом число бюджетных мест на инженерных специальностях увеличилось до 692 (в 2024 году — 603 места). При этом сократилось на таких направлениях, как психологические науки, юриспруденция, социология и философия.





Второй по количеству бюджетных мест в регионе вуз КГТУ увеличил их число — с 740 до 802 по всем программам подготовки. Университет, подведомственный Росрыболовству, позиционирует себя как многопрофильный и ориентированный на потребности региона и рыбохозяйственной отрасли России. Для поступления на бюджетное отделение требуется средний балл ЕГЭ не ниже 60,9. За обучение на контрактной основе придётся в среднем заплатить 110 тыс. руб. (на 6 тыс. больше, чем год назад). Балтийская академия рыбопромыслового флота КГТУ также готова принять 50 бюджетников на бакалаврские программы, при этом средняя стоимость обучения там составляет 183 тыс. руб.

«Скупой» на бюджет Западный филиал РАНХиГС, который в 2024-м предоставил только 39 бюджетных мест, в этом и вовсе сократил их до 23. Порог для поступления на бюджет составляет 78,26 балла. Отметим, что в прошлом году в вузе был недобор. В этом году стоимость обучения уменьшилась со 145 до 109 тыс. руб.

Калининградский филиал СПбГАУ в Полесске предлагает 105 бюджетных мест по направлениям «Сельское хозяйство», «Экономика» и «Менеджмент». Средняя стоимость обучения на платном отделении — 105 тыс. руб.; минимальный проходной балл на бюджет — 53,5 балла.

Недавно открытый филиал РГСИ «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусств» может похвастаться самой высокой стоимостью обучения в регионе. В нём предусмотрено только два платных направления: «Режиссура и театр» (от 295 тыс. руб.) и «Актёрское искусство» (от 350 тыс. руб.). Филиал предлагает всего 42 бюджетных места, однако с высокими проходными баллами. Так, для абитуриентов, поступающих на актёрское отделение, требуется набрать не менее 418 баллов по результатам ЕГЭ (по русскому и литературе), а также по вступительному испытанию. У будущих режиссёров в театре минимальный балл составляет 340. Данных о проходных баллах на остальные четыре специальности пока нет, но, по открытым источникам, на каждой из них отведено по шесть бюджетных мест (за исключением актёрского с 12-ю местами).

«Новый Калининград» решил более подробно проанализировал стоимость обучения и число бюджетных мест на примере БФУ им. И. Канта.





Высшая школа компьютерных наук и искусственного интеллекта

В БФУ IT‑специальности демонстрируют рост числа мест — как бюджетных, так и платных. Так, если в 2024 году абитуриенты, поступающие на «Искусственный интеллект и анализ данных», «боролись» за 25 бюджетных мест, то в 2025 году их увеличили до 47. Платных мест тоже стало больше — 20 вместо 5.

Число бюджетных мест осталось неизменным у некоторых направлений. Например, «Информатика и программирование» по-прежнему принимает 75 бюджетников, однако платные места на этой же специальности увеличились с 5 до 40. «Инфляция» стоимости обучения на всех специальностях составила 4,8%: с 144,2 до 151,5 тыс. руб., с 178,1 до 187,1 тыс. руб. и т. д.

Высшая школа киберфизических систем

Для большинства специальностей добавили по 10 бюджетных и по 5–10 платных мест. Существенные изменения коснулись «Организации и технологии защиты информации» — здесь число бюджетных мест увеличилось на 10 (50 в этом году), число платных сократилось с 50 до 20. Кроме того, если в прошлом году на «Машиностроение» были бюджетные места, то в этом они отсутствуют. Стоимость обучения выросла на 8,5 тыс. руб. — до 175,9 тыс.

«На направление „Машиностроение“ в 2025/2026 учебном году контрольные цифры приема (бюджетные места) не были выделены, хотя БФУ им. И. Канта в своей конкурсной заявке запрашивал 20 бюджетных мест. Учитывая кадровую потребность в данных специалистах, университет объявил к набору в 2025 году 20 платных мест, которые могут финансироваться в том числе из средств юридических лиц», — пояснили в пресс-службе БФУ. При этом на следующий учебный год вуз планирует снова запросить бюджетные места на это направление.

Кроме того, в этом году в БФУ открылось направление подготовки для архитекторов. Для них предусмотрено 25 платных мест, стоимость — 175,9 тыс. руб. в год. Срок обучения составляет пять лет (в отличие от четырёх по большинству других специальностей). Помимо ЕГЭ по русскому языку и математике, выпускники должны пройти вступительные испытания по архитектурной композиции и рисунку.

Высшая школа нанотехнологий и инженерий

Количество мест практически не изменилось —лишь у трансформированной из «Технической физики» в «Технологии космического двигателестроения» специальности базового высшего образования прибавилось три бюджетных места (18 бюджетных и 5 платных в этом году). На «Физику высоких технологий» (программа бакалавриата), как и в 2024-м году, выделяется 15 и 5 мест соответственно. Выросла и стоимость обучения.

Высшая школа бизнеса и предпринимательства

В этой высшей школе ставка делается на «платников»: на всех специальностях число мест для них увеличилось на 15 (кроме «Цифровой бизнес‑аналитики», где прибавилось 25 мест). К примеру, на «Финансах и управлениях инвестициями» число бюджетных мест сократилось с 15 до 12, а платных — увеличилось с 10 до 25.

Стоимость обучения фиксирована и составляет 151,5 тыс. руб. Бюджетные места либо сократили («Финансы и управление инвестициями»), либо оставили без изменений («Мировая экономика»). Единственное «позитивное» изменение произошло в «Менеджменте и маркетинге» — бюджетных мест стало 20 (в прошлом году — 15).

Высшая школа права

Абитуриентам предлагается два направления: «Юриспруденция» и «Судебная деятельность». На «Юриспруденцию» число платных мест выросло с 10 до 40. На этой программе также незначительно уменьшилось количество бюджетных мест — с 40 до 38. «Судебная деятельность» в 2025 году бюджетных мест не предусматривает (в 2024 году их было 20). Платных мест стало 25 (ранее — 10). Стоимость обучения — 151,5 тыс. руб.

Высшая школа медицины

Если в Высшей школе живых систем ситуация, за исключением традиционно выросшей стоимости, практически не поменялась, то у медиков дела обстоят несколько иначе. На «Лечебном деле» бюджетные места увеличили со 130 до 150, а платные — с 30 до 80 (год обучения — 215 тыс.). У стоматологов бюджетных мест, как и в прошлом году, не предусмотрено. При этом на это направление подготовки может прийти на 10 желающих меньше (70 мест в 2024-м и 60 в 2025-м) — для этого необходимо заплатить 262,2 тыс. (годом ранее 240 тыс.).

Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий

Число мест осталось практически неизменным за редким исключением. К примеру, на направление «Русская филология» могут претендовать 40 бюджетников и 35 платников — в 2024 году поступить могли 15 и 15 человек соответственно. Для журналистов и рекламщиков количество бюджетных мест осталось неизменным (по 15), но увеличилось число платных — с 30 до 40.

Самый существенный рост цен на обучение наблюдается у трёх направлений подготовки. Так, «Дизайн среды» и «Графический дизайн» подорожали с 287,7 до 320 тыс. руб. Ещё на 33,8 тыс. больше придётся платить рекламщикам — теперь их год в вузе стоит 200 тыс.

Высшая школа лингвистики

Наиболее значительные изменения коснулись переводчиков: количество бюджетных мест сократилось с 70 до 60, а платных — увеличилось с 50 до 80. Стоимость обучения «кусается» — 234 тыс. вместо 180 тыс., которые платили годом ранее.

Высшая школа образования и психологии

Правило для будущих педагогов зачастую простое: «прибавь пять бюджетных и столько же платных» (например, математика, русский язык и литература — 20/10 в этом году, 15/5 в прошлом). Перемены коснулись психологов — бюджетных мест меньше (в 2025-м — 40, в 2024-м — 50), «платки» больше (25 и 10 соответственно). На некоторых специальностях количество бюджетных мест осталось неизменным при увеличившемся количестве платных, к примеру:

— Дефектология. Образование и сопровождение лиц с нарушением развития — 20 бюджетных и 10 платных мест (годом ранее — 20 и 5);

— Дошкольное образование с дополнительной квалификацией — 15 и 10 (ранее 20 и 5);

— Начальное образование с дополнительной квалификацией — 20 и 10 (ранее 20 и 5).

По стоимости обучения наиболее выраженный «скачок» цен произошёл на направлении «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» — 187,4 вместо 144,2 тыс.

Высшая школа философии, истории и социальных наук

Количество мест на направлениях подготовки этой школы осталось практически на уровне прошлого года. Сокращение бюджетных мест коснулось лишь «Социологии» и «Философии» — с 35 до 25. Платные места на этих специальностях остались неизменными (10 мест). «Вопросы» вызывает лишь рост стоимости обучения на «Международных отношениях». Если годом ранее студенты должны были платить 144,2 тыс., то в этом году уже 250 тыс.

С количеством мест для приёма и стоимостью платного обучения можно ознакомиться в разделе «Приёмная кампания» на сайте университета.