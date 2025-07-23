«Трамвай из Чехо-Словакии» и опасная Преголя: о чём писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — вторая неделя августа.

В центре внимания прессы тех дней были экологические проблемы. Так, «Калининградский комсомолец посвятил им целую страницу. В материале под названием «По новой формуле» сообщалось, что ежесуточно в реку Преголю поступают 198-200 тыс. куб. м. сточных вод. Из них на ЦБК и ЦБЗ-2 приходится 164 тыс. куб. м. А еще в реку поступает огромное количество органических и взвешенных веществ. И здесь тоже ЦБК и ЦБЗ-2 в безусловных лидерах.

Новые жилые дома на набережной реки Преголи. 1976 г. Автор: Е. Чепинога. ГАКО



Прокомментирована эта информация в газете была в весьма ироничном ключе: «Наша река Преголя теперь рассчитывается по новой формуле. В воде в связи с отсутствием в ней О2 (то бишь кислорода) и с наличием в ней фекальных сбросов творческая лаборатория редакции вывела новую формулу воды в Преголе: не H2O, а H2Г». С воздухом, как отмечается в публикации, в районе Преголи тоже не всё в порядке: «В нём еще присутствуют шальные атомы кислорода. Но больше всего там опять же сероводорода. Вблизи реки он превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию. — прим. „Нового Калининграда“) в 13,7 раза». Также сообщается, что в воздухе содержится метан, аммиак, фенол, бензопирены. Несмотря на несколько игривый стиль, статья оставляет гнетущее впечатление. Она как бы говорит: «Держитесь от Преголи подальше».

Зато президиум Калининградского городского Совета народных депутатов и горисполком со страниц газеты «Маяк» приглашали всех желающих в поля. Но не ромашки собирать, не на солнышке греться и не дышать чистым воздухом. А работать. Заметка называется «Поможем селу!». «Если мы хотим, чтобы в осенне-зимний период наш продовольственный прилавок был наполнен овощами и мясо-молочной продукцией, мы обязаны оказать максимальную помощь труженикам села в уборке и сохранении урожая 1990 года» — говорилось в этом обращении. Подчеркивалось, что «крайне необходима помощь горожан в прополке овощей, уборке зерновых культур и выделении автотранспорта».

Примечательно, что оказать помощь работникам, допустим, легкой промышленности депутаты не призывали. А ситуация с этой категорией товаров была не лучше, чем с продовольствием. Товаров не хватало катастрофически. Об этом, в частности, материал «Калининградской правды» под довольно провокационным заголовком «Голый манекен».

«Стою у магазина „Мода“ (он находился на Ленинском проспекте , 92. — прим. „Нового Калининграда“) вместе с несколькими женщинами, — начинает свой „репортаж с пристрастием“ журналист В. Степанова. — Вот распахивается дверь, и все кидаются туда. Я вбегаю вместе с ними : манекен, манекен, еще один, а потом еще и еще, и все в одном и том же невзрачном костюмчике. Напор спал, поняли — ничего дефицитного нет. Пара брюк неходового роста, рубашки нескольких расцветок, скучающие лица продавцов и покупателей».





Вид на здание на Ленинском проспекте, где на первом этаже разместился фирменный магазин «Мода». 1984 г. Автор Ю. Махановский. ГАКО

Впрочем, иногда, когда в магазине оказывалось что-то стоящее, скучно не было никому. «Во время продажи вещей нередко возникают потасовки прямо в салоне, — рассказывает директор магазина Любовь Ростовская. — И вместо консультаций продавцам приходится разнимать яростных покупательниц. А что творилось, когда торговали женскими плащами! Люди чуть не разнесли магазин, а потом накинулись на манекен, стали стаскивать с него образец плаща. Еще немного и пришлось бы вызывать милицию, чтобы спасти чучело от позора».

А виноваты во всем этом, по мнению Любови Ростовской, спекулянты, которые хватают все подряд, а потом перепродают одежду втридорога. «Людям нужно понять: фабрики наши работают, как и работали, продукция год от года увеличивается, — объясняет директор магазина. — Остродефицитные изделия — плащи, трикотаж — поставляют нам на несколько тысяч больше. Но их нет, скупают чуть ли не в драку».

С разного рода электроприборами в магазинах тоже было неважно. Зато их было в избытке... у поляков, которые жили в Межрейсовом доме моряков (сегодня — Калининградский деловой центр). Это подметили читатели «Калининградского комсомольца» и обратились в рубрику «Дежурный репортер» с простым вопросом: «Откуда?». Мол, не в наших ли магазинах скупают? Журналисты честно позвонили в Дом моряков и получили вполне предсказуемый ответ: «Что мы за ними следим, что ли? Что за глупости? Это их личное дело!»

Газета «Маяк» рассказала о нововведениях в общественном транспорте. В заметке «Трижды один» сообщается, что «отныне калининградцам не придется покупать абонементы трех разных цветов и поспешно искать нужный в переполненном транспорте — с 1 августа после долгого ожидания стали реальностью единые проездные». Отмечается, что нововведение не только облегчит жизнь пассажирам, но и позволит им сэкономить. «В среднем проездные документы стали дешевле, — уверят корреспондент В. Романова. — К примеру, раньше, проездной на трамвай и троллейбус стоил 5 руб. 20 коп., ныне — 3 руб. 75 коп., трамвай — 4 руб., теперь — три. Еще дешевле они обойдутся студентам и школьникам. К тому же не было в обращении общего проездного билета на все виды транспорта, сейчас появился».

Троллейбусы в депо. 1976 г. Автор съемки: Е.И.Чепинога. ГАКО



Транспортную тему подхватила «Калининградка», разместив 8 августа заметку «Троллейбусов стало больше». Насколько увеличилось их в публикации, как ни странно, не поясняется. Там только говорится, что машины бежевого цвета поставлены с завода им. Урицкого. Зато в заметке есть конкретная информация о пополнении парка трамваев: «Пять вагонов из Чехо-Словакии (название страны написано именно так. — прим „Нового Калининграда“), а до конца года, согласно госзаказу, поступит еще десять».

Добрые вести пришли из Мамоново. Газета «Маяк» сообщила, что после длительного перерыва местный рыбоконсервный комбинат возобновил выпуск консервов «Шпроты в масле». «В сентябре предприятие реализует на внутреннем рынке 50 тысяч условных банок этой продукции, — говорится в заметке „Теперь — на прилавок“. — В том же месяце партия деликатесных консервов будет продана за рубеж. Таким образом, Мамоновский рыбоконсервный комбинат впервые в своей истории выйдет с продукцией на международный рынок».

В статье «Судьбой не звезды правят», которая была опубликована в «Калининградской правде» за 12 августа, даны более глобальные прогнозы. Сделал их живущий в Ленинграде афганский математик Мохаммед Сидик Афган по специально выведенной им формуле. Необычный метод прогноза позволил ему, например, предсказать победу сборной ФРГ на Чемпионате мира по футболу, избрание Михаила Горбачева президентом СССР, вывод советских войск из Афганистана. Свой метод он объяснял так: «Можно сказать, что я строю дом, в котором пол — наша земля, стены — другие науки, а математика — крыша. Ведь в природе нет случайностей, а закономерность всегда может быть выражена языком цифр»

А вот новые предсказания: в 1994 году в Советском Союзе начнется экономический подъем, в 1998-м процесс перестройки успешно завершится, а в 2000 году в мире произойдет общее разоружение. Как мы видим, попытка оказалась не очень удачной. Но за подаренную надежду хочется сказать спасибо.

В рубрике «Почта недели» в «Калининградской правде» за 12 августа обратила на себя внимание статья «Приходите завтра», где была описана трагикомичная история жительницы поселка Козловка Гурьевского района Е. Н. Самохиной, купившей пачку лотерейных билетов (десять штук) и выигравшей... нет, не водокачку. Поросенка. Но получить его оказалось не так-то просто. «С марта по июнь хожу за выигрышем, только обещают, — жаловалась „счастливица“. — А ведь за это время мой поросенок вырос бы на 50 кг. Больше в лотерею не верю».

Из редакции позвонили в Гурьевский райисполком, и его председатель В. Ледник заверил, что 1 августа просьба Е.Н. Самохиной удовлетворена. «Только какая же это лотерея, если почти полгода нужно просить то, что выиграл?» — задала справедливый вопрос автор статьи Т. Борщенкова.

Новости культуры на этой неделе имели несколько скандальный оттенок. Реплика «Конкурсная „лапша“» в «Калининградской правде» была посвящена американскому фильму «Отпетые мошенники», при этом рассматривались не художественные особенности картины, а стоимость билетов. Читатели газет возмутило, что в кинотеатре «Заря» фильм можно было посмотреть за 70 копеек, а в «Октябре» (сегодня Дом искусств — прим. «Нового Калининграда») почему-то за рубль семьдесят. В чем причина такой большой разницы? Разобраться в этом взялся корреспондент Ю. Розов.

Посетив «Октябрь», он увидел на кассе объявление, что в кинотеатре демонстрируются исключительно конкурсные и фестивальные фильмы. «Что это означает? — поинтересовался он у кассирши. — Фильм только готовится к участию или уже приехал с конкурса? Реклама о нем уже полгода висит. Может, „Оскаров“ нахватать успел, итальянцы с французами на корню его закупили?» Ответа, разумеется, не получил и отправился за комментариями к директору киновидеообъединения Алексею Мельникову.

Оказалось, дело не конкурсах и не в фестивалях. «Россия» (на месте этого кинотеатра сейчас ТЦ «Европа». — прим. «Нового Калининграда») и «Октябрь» имеют высшую категорию, и фильмы там теперь оказывают несколько раньше, чем в других кинотеатрах. Отсюда и более высокая цена. «Вот это уже понятнее и без всяких обряжаний фильма в конкурсные одежды, — пишет Розов. — А то прочитаешь и думаешь: на кого эта „лапша“ рассчитана? Ну, а чтобы быть совсем точным — всё это потребовалось нашим ведущим кинотеатрам, чтобы поправить свои финансовые дела. А если этого захочется остальным?»

Выход из сложившейся ситуации корреспондент увидел простой: «бойкотировать кинотеатры-„потрошители“ и отдать свои кровные 50-70 копеек тем, кто еще держит старую ценовую планку».

Текст Кирилл Синьковский, фото Государственный архив Калининградской области ( ГАКО)