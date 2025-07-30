Цой, человек-магнит и стереокино: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя августа.

Печальной новостью тех дней стала смерть рок-музыканта Виктора Цоя, который находился на пике своей популярности. Обсуждалась эта весть тогда очень активно, особенно среди молодежи. Однако пресса уделила трагическому событию не так уж много внимания. Лишь «Калининградский комсомолец» выдал небольшую заметку в подвале второй полосы. Называлась эта информация ТАСС — «Трагедия в Юрмале». Со ссылкой на продюсера группы «Кино» Юрия Айзеншписа сообщалось, что Цой погиб 15 августа в первой половине дня, когда возвращался на автомобиле с рыбалки в районе Юрмалы, где проводил свой отпуск.

«Согласно утверждениям сотрудников Госавтоинспекции, Цой заснул за рулем и врезался в автобус», — говорится в материале. Отмечается также, что «кумир советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель, недавно участвовал в серии концертов в Москве, прошедших с большим успехом». Завершается же заметка напоминанием о том, что «осенью группе „Кино“ предстояли гастрольные турне в Южной Корее и Японии».

Вид на пляж Светлогорска. 1973 г. Автор: Б.Штерн.

ГАКО

На этой же странице «Калининградского комсомольца» была помещена заметка о закрытии пляжей в Светлогорске. Сделано это было, по словам главврача Светлогорской санэпидемстанции Веры Грыжулевой, в связи с тем, что качество воды не соответствует установленным нормам — превышено количество содержания кишечной палочки. Купаться, пояснила она, еще можно в отдельных местах в Янтарном и в Зеленоградске — где стоки были отведены от моря на объединенные очистные сооружения.

Хочется отметить, что автор этого обзора не раз бывал в августе 1990 г. на пляже Светлогорска, и там, несмотря на запрет купания, было не протолкнуться...

В Калининграде же в это время активно обсуждался вопрос будущего Калининградского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Две большие реплики на эту тему под общим заголовком «Закрыть — не закрыть?» были опубликованы в «Калининградской правде» за 21 августа.

Автор первой — электромонтер ЦБК В. Дитев — был решительно против закрытия предприятия. Толку от этого, по его мнению, не будет. «Как воняла Преголя, так и будет вонять», — высказал уверенность он. «Представьте себе, что остановили ЦБК, — продолжил электромонтер. — Поселок Октябрьский останется без тепла и горячей воды (а здесь живет 16 тысяч человек). Нет целлюлозы — нет газет, нет валюты, нет ученических тетрадей. Нет бумаги — не во что завернуть покупку в магазине, не во что расфасовать продукты питания и сигареты». Автор письма призвал объяснить «жителям-островитянам» (жители современного острова Канта, который тогда назывался «Центральный», — прим. «Нового Калининграда»), «что не только один ЦБК усугубляет состояние Преголи». Он также выразил надежду, что «среди жителей-островитян есть деловые и умные люди, и они помогут ЦБК в ликвидации отходов».

Рядом с этим материалом размещен другой — открытое письмо директору Калининградского ЦБК Петру Ершову от депутата Зеленоградского районного совета В. Федорова. «Родился я в 1950 году в Калининграде, — пишет он. — И люди моего поколения, родившиеся в этом городе, где я прожил более 30 лет, хорошо помнят, что представлял собой Калининград. Ветераны нашего города помнят одни развалины вокруг и зелень, сады, чистейшие озёра, ручьи — воду пить можно было, не опасаясь, что многие, кстати, и делали. В центре города чистая, красивая, ухоженная река Прегель (так мы ее раньше называли)». В реке, по словам Федорова, калининградцы купались и ловили рыбу. Да какую! Деликатесную: угорь, лещ, рыбец... И не поштучно, а помногу.

Автор письма обращает внимание, что до начала 70-х годов жители областного центра не очень-то стремились летом к морю, потому что в городе хватало чистых водоемов, у которых можно было отдохнуть. «Дети, рожденные в 70-е годы, уже лишены всей той красоты, что нас окружала 20-30 лет назад. Утеряна та изюминка, которая определила редкостную красоту города, его облик», — с горечью отмечает Федоров. Депутат пишет, что понимает людей, которые боятся лишиться работы, при этом высказывает уверенность в том, что не это станет громадной проблемой, «если подойти к нелегкому вопросу с душой и творчески». «Я уверен, над этим сейчас думают в областном Совете, и люди не будут брошены на произвол судьбы», — написал он.

Очень остро в те годы стояла проблема телефонизации. Калининградцы годами ждали подключения стационарного аппарата. Этой больной теме была посвящена статья в «Калининградском комсомольце» под жестким заголовком «Волокита, приписки, халтура». Написана она на основе выступления Тамары Спицыной — помощника народного депутата СССР Тамары Полуэктовой — на заседании комиссии Городского совета по законодательству и конституционным правам граждан.

В частности, было озвучено, что каждый пятый телефон за последнее время (не указано, правда, за какое именно, — прим. «Нового Калининграда») был установлен вне очереди. В основном работникам торговли. И в то же время — масса необоснованных отказов участникам войны и инвалидам. «Дело дошло до того, что семье слепых инвалидов почти четверть века не могли поставить телефон, мотивируя это тем, что нет кабеля, — пишет корреспондент В. Федотов. — Хотя кабель был уже проложен, оставалась малость — всего лишь подключить его. За 24 года, пока шла волокита с кабелем, он успел сгнить. Сейчас вопрос решен, телефон поставлен».

17 августа «Калининградка» в заметке «ЧП в Балтийском районе» рассказала о том, что три дня назад из компрессора склада № 9 Горплодовощторга, что на улице Камской, произошла утечка аммиака. Ядовитое облако накрыло близлежащие улицы. Впрочем, оно быстро рассеялось, не причинив никому вреда. Примечательно то, что куда-то исчез машинист, который следил за компрессором.

Подробнее ситуация описана в «Калининградском комсомольце»: «Детективный колорит этой истории придало то, что органы милиции, беспокоясь за жизнь дежурного машиниста и обнаружив запертую дверь в компрессорной, вынуждены были влезть в окно. Не найдя его там, продолжили поиск на территории базы. Но даже через сутки о местонахождении дежурного ничего не было известно».

Вид на проспект Мира, кинотеатры «Заря» и «Новости дня». Конец 1980-х гг. Автор А.Бахтин. ГАКО

Интересная ситуация сложилась в Калининграде со стереокино. Долгое время над кинотеатром «Новости дня» (он находился в здании кинотеатра «Заря» на проспекте Мира, — прим. «Нового Калининграда») висела вывеска «Стереокино». Однако в кинотеатре показывали обыкновенные фильмы, без спецэффектов. «Как это понимать?» — поинтересовалась читательница «Калининградки» В. Нечаева. Журналисты переадресовали вопрос директору киновидеообъединения Алексею Мельникову. «С вывеской мы действительно поторопились, — признался он. — А означает она то, что на базе «Новостей дня» будет работать первый в области зал показа фильмов со стереоскопическим эффектом — объемным, трехмерным изображением. Планировали открыть его раньше, да не смогли по вине заводов-изготовителей оборудования, задержавших поставку экрана и специальной оптики. Теперь всё получено, и в сентябре стереозал обязательно откроется. Решен уже вопрос и с премьерным фильмом — им станет остросюжетная лента «Сувенир для прокурора».

А на большие экраны страны в те дни вышла картина Сергея Бодрова под названием «Катала» (16+). О ней в рубрике «Фильмы недели» рассказала старший методист киновидеообъединения Л. Граблина. «Зрители увидят иерархию картежной мафии, в которой всё четко организовано: подставка игроков и девочек легкого поведения, распоряжение доходами и жизнью людей, — пообещала она. — Режиссер высвечивает неприглядные, жестокие стороны нашей жизни, хотя всё это и показано на фоне фешенебельных дач, „люксовых“ номеров гостиниц, роскошных вещей».

В отдел писем «Калининградской правды» читательница В. Шорникова прислала фотографию женщины, которая, как магнит притягивает металлические предметы. На снимке она буквально облеплена разного рода железяками. Они у нее везде — на шее, на лбу. К ладони «прилип» тяжеленный, как можно предположить, утюг. Женщина его не держит, а он каким-то чудом не падает. Это фото, а также пояснение к нему, было опубликовано в номере «Калининградки» за 19 августа. «Дорогая редакция! Сейчас столько пишут о разного рода „чародеях“, что вот и я сразу вспомнила о своей приятельнице И.А. Косаревой, — сообщает В. Шорникова. — Конечно, не для того, чтобы удивить или продолжить длинный уже список тех, кто обладает какими-то необычными способностями. По-моему, надо относиться к подобным людям без сенсационности: то, что они есть, свидетельствует лишь о том, как мало еще мы знаем сами о себе».

По словам Шорниковой, её знакомая обнаружила у себя сверхспособности всего около года назад, начала самостоятельно изучать методику Джуны (известной советской и постсоветской целительницы, — прим. «Нового Калининграда»), что позволило ей снимать у людей стресс, головную боль, останавливать воспалительные процессы и залечивать раны. При этом подчеркивалось, что таланты свои Косарева применяет только на своих близких.

А вот другой обладатель удивительных способностей Юрий Жарков узким кругом не ограничивался — проводил массовые оздоровительные сеансы по всей стране. В августе 1990 г., во время «гастролей» по Калининграду, он нашел время для беседы с внештатным корреспондентом старейшей областной газеты А. Корзуном. В начале интервью выяснилось, что у Жаркова даже есть удостоверение, в котором прямо так и написано «народный целитель СССР». «Кем же выдан этот документ?» — поинтересовался, как показалось, слегка опешивший журналист. Оказалось — Фондом народной медицины, учредителями которого являлось главное управление здравоохранения Мособлисполкома и еще «ряд других авторитетных организаций». Среди прочих было упомянуто, например, совместное советско-шведское предприятие «Хорос».

«Мне, в частности, пришлось сдавать своеобразный экзамен в медицинском центре при одной из крупнейших московских больниц, — рассказывал Жарков. — У пациентов брали анализы до и после оздоровительных сеансов. Результаты этих анализов показали значительное улучшение самочувствия. Лишь после серии подобных экспериментов было выдано соответствующее удостоверение». В конце интервью Жарков рекомендовал брать с собой на сеансы для биологической зарядки питьевую воду, кремы, вьетнамский бальзам «Золотая звезда» и другие косметические средства.

Сегодня все это звучит, скажем так, несколько экзотично, а тогда, 35 лет назад подобные советы никого особо не шокировали. Экстрасенс Алан Чумак «заряжал» разного рода жидкости прямо через экран телевизора, и миллионы людей послушно ставили у своих «голубых» экранов банки с водой.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области