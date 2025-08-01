Нововведения августа: пенсии, штрафы, ОСАГО, спам и карты для подростков

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С 1 августа в России вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих многие сферы жизни. Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии (правда, разница невелика), абитуриенты завершат подачу документов в вузы, увеличатся штрафы за нарушения ПДД, а выплаты по ОСАГО можно будет получить быстрее. Подробности — в нашем обзоре.

Пенсии

С 1 августа увеличивается размер страховой пенсии. Её пересчитают, исходя из сведений индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного и социального страхования. Повышение произойдет автоматически и затронет всех работающих пенсионеров, за которых работодатели регулярно перечисляют в СФР страховые взносы. Максимальный прирост к выплатам составит 437 руб. 07 коп.

Размер накопительной пенсии ежегодно корректируют с учётом суммы поступивших страховых взносов на её финансирование, дополнительных страховых взносов, взносов работодателя (если пенсионер продолжает работать). В расчёте также учитывают взносы на софинансирование пенсионных накоплений, средства маткапитала, направленные на формирование пенсии, и результаты от их инвестирования.

Также 1 августа индексируют пенсии членам лётных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Маткапитал

Со 2 августа будет актуализирован порядок получения выписки о размере маткапитала. Вместо федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки, информацию можно будет запросить из Единой платформы в социальной сфере. В выписке отражаются сведения о размере материнского капитала или его остатке.

Образование





В августе завершится основной этап зачисления в вузы. При поступлении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета конкурсные списки опубликовали 27 июля. Теперь до 5 августа нужно успеть представить согласие на зачисление в рамках основного этапа поступления. Приказы о зачислении опубликуют 6-7 августа. По дополнительному этапу даты другие — 9 и 10-11 августа соответственно. В случае поступления на бюджет в магистратуру согласие на зачисление подается до 24 августа в рамках основного этапа и до 26 числа — дополнительного.

С 3 августа период участия в СВО исключат из срока действия результатов ЕГЭ. Вернувшимся из зоны боевых действий военным не придётся пересдавать экзамены для поступления в вуз. Течение срока действия результатов единого государственного экзамена приостановят на срок участия в СВО. То же самое касается времени выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на границе и территориях, прилегающих к зоне спецоперации регионов. Это правило будет актуально при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Заработает ГОСТ для школьных рюкзаков. В документе оговариваются вес, допустимые размеры, материал, цвета и другие параметры. Особое внимание уделено требованиям безопасности. Пока ГОСТ будет носить рекомендательный характер.

Транспорт

С 1 августа расширился перечень видов и категорий колёсных транспортных средств для уплаты утилизационного сбора. Уплачивать его начнут за транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 т и седельные тягачи той же массы, в том числе используемые для международных перевозок. Под платёж подпадают также автосамосвалы и автомобили-фургоны тяжелее 20 т и отдельные виды спецтранспорта.

ОСАГО

С 1 августа 2025 года страховые компании в России обязаны принимать заявления на выплаты по ОСАГО в электронном виде. Нововведение должно ускорить процесс получения компенсаций. Ранее многие страховщики откладывали начало выплат, ожидая бумажного уведомления. Благодаря новому порядку заявители смогут быстрее инициировать процедуру дистанционно.

Штрафы

1 августа в России вступили в силу изменения в системе административных наказаний за нарушения ПДД. Поправки предполагают ужесточение ответственности за опасное и повторное нарушение правил дорожного движения.

В частности, значительно увеличиваются штрафы за превышение скорости. За превышение установленного лимита на 20−40 км/ч размер штрафа составит 3 000 рублей, а в случае превышения более чем на 60 км/ч — 10 000 рублей либо лишение водительских прав на срок до одного года.

Ужесточается ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Повторное подобное нарушение будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние с возможным лишением свободы на срок до двух лет и конфискацией транспортного средства.

Кроме того, предусматривается увеличение штрафа за использование мобильных устройств во время вождения: за разговор по телефону без гарнитуры штраф составит 5 000 рублей.

Предусмотрены меры и против агрессивного вождения: штраф за опасные манёвры и несоблюдение дистанции установят на уровне 5 000 рублей. При неоднократных нарушениях водительское удостоверение может быть аннулировано на срок до трёх месяцев.

Также меняются условия оплаты штрафов: льготный период увеличится до 30 дней, однако размер предусмотренной скидки сократится до 25%.

Связь

Качество связи на российских автотрассах должно улучшиться. С 3 августа разрешат использовать на условиях публичного сервитута земли в границах полос отвода автодорог для строительства, реконструкции, капремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации, линий и сооружений связи. Предполагается, что мера позволит обеспечить водителей и пассажиров на автомобильных дорогах качественной мобильной связью и доступом к интернету, в том числе к цифровым системам.

С августа россияне могут направлять операторам связи отказ от получения рассылок, включая рекламные и информационные сообщения. Предполагается, что мера позволит гражданам контролировать поток нежелательной информации и снизить риски стать жертвами мошенников, которые используют SMS-рассылки для обмана.

Отказ можно оформить лично, через мобильное приложение оператора или по электронной почте. Операторы связи обязаны прекратить рассылки на следующий календарный день после получения заявления об отказе. Исключение: звонки и сообщения от государственных органов и организаций, перечень которых устанавливает правительство.

IT

В августе завершится приём заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов. Подать заявку через портал госуслуг нужно до 6 августа включительно. Сделать это могут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня и работающие по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение прошлого года. До 11 августа организации проверят данные сотрудников, подтвердят их и отправят списки в Минцифры России. Затем до 1 сентября информацию передадут в Минобороны России. Решения по предоставлению отсрочки призывные комиссии будут принимать с 1 октября по 31 декабря.

Банки

С начала месяца усложняется порядок открытия банковского счёта для подростков — вводится ограничение, допускающее открытие банковского счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. Исключение — случаи, когда ребёнок обладает полной дееспособностью в связи со вступлением в брак или в результате эмансипации. Мера должна защитить детей в том числе от вовлечения в мошеннические схемы с банковскими картами.

Бизнес

С 1 августа расширяются возможности по организационному структурированию бизнеса. АО и ООО разрешается иметь в качестве единственного учредителя или участника (акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица. Ранее аналогичные изменения уже были внесены в нормы Гражданского кодекса. При этом принятие единственным акционером решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, больше не потребует подтверждения путём удостоверения факта их принятия. Иное может быть предусмотрено уставом общества.

Медицина

С 3 августа вступит в силу порядок применения клинических рекомендаций, утверждённый Минздравом. Нововведение призвано закрепить единые подходы к использованию клинических рекомендаций в медицинской практике. Предполагается, что этот порядок поможет повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений и смертности, ориентируя врачей на обоснованные решения с учётом принципов доказательной медицины.

Госзакупки

С 1 августа Федеральная антимонопольная служба запускает новую государственную информационную систему «Антикартель». Это цифровой инструмент, разработанный для автоматического мониторинга и анализа всех закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Система будет использовать элементы искусственного интеллекта, машинного обучения и большие данные для выявления признаков сговоров между участниками закупок.

Цель — не только автоматизация контроля, но и снижение количества картелей, повышение прозрачности рынка и защита конкуренции как ключевого условия эффективного расходования бюджетных средств.

Предполагается, что новая система позволит:

ежедневно сканировать все закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в автоматическом режиме;

применять риск-ориентированную модель («светофор»), где закупки будут ранжироваться по степени вероятности сговора;

учитывать такие индикаторы, как:

общий IP, MAC-адреса, email, метаданные файлов;

аффилированность участников;

подозрительное снижение цен;

жалобы на заказчика с подтверждёнными доводами;

публикация закупок с укороченными сроками.

Изобретения

С 3 августа увеличивается срок подачи заявки на выдачу патента на изобретение после его обнародования. Период увеличили до одного года (ранее он составлял шесть месяцев) со дня раскрытия информации об изобретении. В таком случае оно не утратит новизну. Речь идёт, например, о ситуациях, когда автор изложил суть изобретения на выставке.