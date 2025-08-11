Все за одного: почему калининградцы пять месяцев живут без газа

В редакцию «Нового Калининграда» обратились жители дома № 42 по улице Грига. В подъезде сложилась довольно странная ситуация, в которую, между тем, может попасть любой дом в Калининградской области, где есть газ. Из-за спора с одним из собственников газовщики отрезали от газоснабжения половину подъезда. «Новый Калининград» разбирался в проблеме.

Дом по ул. Грига, 42 — это блочная пятиэтажка с подъездами по 10 квартир в каждом и тихим двором. Но внутри дома уже несколько месяцев кипят нешуточные страсти.

«В понедельник, 31 марта, я встала утром и, как обычно, хотела приготовить завтрак, а газа не было, — рассказывает жительница Ольга Ананченко. — Соседей уже нет, чтобы у кого-то спросить, все ушли на работу. Звоню в службу газа, а там сообщают, что газ нам перекрыли по предписанию ЖЭУ № 29. У самой управляющей компании в понедельник выходной. Так весь день в неизвестности и прожили. За едой пришлось ходить несколько раз в ближайшую „Викторию“, микроволновки нет, а у меня на руках 93-летняя неходячая мама, и ее надо кормить горячим. Так что пришлось побегать».

Но и следующий день облегчения жителям не принес. Газа по-прежнему не было. «В ЖЭУ сказали, мол, ждите, скоро подключат. Так прожили еще несколько дней», — рассказывает женщина.

Газ не появился и к концу апреля. К этому времени жители успели написать жалобы и в прокуратуру, и в мэрию, и губернатору. «Без газа все это время сидел весь стояк, то есть пять квартир, — продолжает Ольга Валентиновна. — Как нам объяснили, у жителя первого этажа сложилась опасная ситуация с газом, и „Калининградгазификация“ в связи с этим прямо в подъезде срезала кусок газовой трубы».

В ЖЭУ № 29 калининградцам разъяснили подробности ситуации. Как рассказал директор управляющей организации, один из собственников квартиры на первом этаже самовольно подключил газовую плиту, которая ранее у него была отключена по заявлению поставщика газа. В связи с этим специалисты «Калининградгазификации» в последний день марта приехали на Грига и приостановили потребление газа в пяти квартирах, расположенных «по одному стояку» «во избежание создания аварийной ситуации».

При этом директор УК подтвердил, что собственник квартиры на первом этаже доступ в нее газовщикам не дает, отключить плиту не разрешает. В итоге без газа уже скоро как пять месяцев остаются пять квартир. За это время без вины виноватым жителям ответил и губернатор. «Как уточнили специалисты минконтроля, — написал Алексей Беспрозванных, — если нет технической возможности отключить отдельную квартиру, то отключают весь стояк. В любом случае все заинтересованы в обеспечении безопасности. Управляющая компания „ЖЭУ 29“ делает все возможное, чтобы решить проблему».

«Если у жителя сложилась аварийная ситуация с газом, как нам говорят, то почему тогда аварийные службы ничего не делают несколько месяцев? Мы уже долгое время живем в подвешенном состоянии и без газа. Это нам еще повезло, что горячая вода и отопление у нас центральные», — говорит Ольга Ананченко.





Приготовление еды на электроплитке, которую еще надо было где-то раздобыть, обходится жителям недешево. «Обычно за электричество я плачу рублей 400. А тут пришел счет аж на 2000 рублей! Я поначалу супы по привычке варила, а с электроплиткой это влетело в копеечку. Теперь стараюсь экономить и очень жду, чем завершится вся эта история», — рассказывает наша собеседница.

Редакция «Нового Калининграда» обратилась за разъяснениями в АО «Калининградгазификация», специалисты которого и отрезали кусок газовой трубы в подъезде. Там пояснили, что квартиру на первом этаже отключили от газа по решению поставщика природного топлива ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Текст письма оттуда был следующим: «При проведении служебной проверки представителем „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“ в квартире ... жилого дома № 42 по ул. Грига выявлен факт самовольного подключения ранее отключенной газовой плиты». Эту информацию поставщик услуги довел до сведения АО «Калининградгазификация» и Управляющей компании ООО «ЖЭУ-29» для принятия мер в рамках должностных полномочий. Те и приняли.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 29.05.2023) „О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования“ подача газа в таком случае должна быть незамедлительно приостановлена. Однако собственник квартиры доступ для проведения работ не предоставил. В случае самовольного подключения создается угроза возникновения аварийной ситуации с непредсказуемыми последствиями для здоровья и жизни неопределенного количества людей», — рассказал заместитель генерального директора АО по эксплуатации Андрей Гатилло.

А так как технической возможности отключить отдельную квартиру в подъезде не было, без газа остался весь стояк, то есть половина квартир подъезда.

«Хочу отметить, — продолжил Андрей Гатилло, — что наша организация не является сторонником мер по отключению от газа добросовестных потребителей газа. Однако мы вынуждены действовать подобным образом, руководствуясь исполнением требований норм, которые направлены на безопасное проживание граждан в газифицированном жилищном фонде».

При этом в «Калининградгазификации» признали, что одну квартиру от газа отключить все же можно. «Но для этого нужно выполнить перемонтаж внутридомового газопровода в обход указанной квартиры, — пояснили редакции. — Такие работы выполняются на платной основе, источник финансирования которой определяет управляющая компания либо сами собственники».

Кроме того, в АО «Калининградгазификция» «Новому Калининграду» рассказали, что уже утром 1 апреля (то есть после того, как газовщики срезали в подъезде газовую трубу) в аварийно-диспетчерскую службу организации поступил звонок о запахе газа в подъезде № 42 по ул. Грига. «На место выезжала бригада. По прибытии на указанный адрес специалистами службы были выявлены утечки газа и установлен факт самовольного подключения к действующей сети газоснабжения участка внутридомового газопровода, ранее отключенного, в связи с чем наши специалисты повторно выполнили работы по приостановлению газоснабжения потребителей газа», — сообщил Гатилло.

В связи с ответами «Калининградгазификации» опять возникает вопрос, который уже задала жительница одной из пострадавших квартир Ольга Ананченко: если есть риск аварийной ситуации, то почему уже несколько месяцев никто ничего в доме не делает?

Во время визита в дом корреспондент «Нового Калининграда» хозяина «проблемной» квартиры не застал. Но позже Валений (имя изменено) все же вышел на связь. По его словам, вся эта история с самовольным подключением газовой плиты выглядит иначе.

«Много лет назад я потребовал от ООО „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“ заключить со мной договор в письменной форме, чтобы были соблюдены мои права и обязанности, потому что именно эта организация является поставщиком газа в наши дома, — пояснил нам он. — Но мне отказали и отправили в „Калининградгазификацию“ заключать договор не на поставку газа, а на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это прямо противоречит нормам Закона „О защите прав потребителей“. Кроме того, в „Правилах поставки газа“, утверждённых постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 N 549, указано, что в договоре поставки газа обязательно должны быть прописаны периодичность и порядок проведения поставщиком газа проверок технического состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования».

Таким образом, полагает Валерий, поставщик газа не вправе требовать от потребителя заключения договоров с иными организациями, а кроме того, обязан сам проводить проверки технического состояния газоиспользующего оборудования и включить эту обязанность в договор поставки газа в качестве существенного условия.

«А сегодня, считаю, с нас за одну и ту же услугу по обслуживанию газового оборудования берут плату дважды. И эти сборы идут со всего населения», — уверен калининградец. Договор, на котором настаивал Валерий, заключать с ним не стали. В итоге у него возник спор с поставщиком газа. «Со временем он привел к тому, что мне перестали выставлять счета, пригрозив при этом, что деньги с меня будут получать через суд, раз договора у нас нет», — утверждает он.

Далее, по словам Валерия, история развивалась так: в начале декабря 2016 г. неизвестные люди, воспользовавшись замешательством его супруги, вошли в квартиру, перекрыли кран газоснабжения газовой плиты и опломбировали его. «Меня дома в тот момент не было, — рассказывает Валерий. — Визитеры не оставили никаких документов, подтверждающих как свои полномочия, так и законность действий. В устной форме пояснили, что квартира отключена за долги. Моей вины в невыставлении счетов не было, поэтому я сорвал пломбу с газового крана и открыл его».

При это ни о каком физическом отключении газовой плиты и ее подключении речи, по словам Валерия, не шло. Все прошедшие годы, как уверяет хозяин квартиры, плиту ежегодно проверяли специализированные организации. Фиксировали в актах, что газовое оборудование в порядке.

А вот счета за потребленное топливо, по словам мужчины, ему по-прежнему не приходили. «Но в октябре и ноябре 2023 г. „Межрегионгаз“ прислал две квитанции. В них содержались требования о заключении договора с АО „Калининградгазификация“. При этом размер долга за потреблённый газ указан в размере 0,00 рублей», — рассказал Валерий и прислал фото квитанций в редакцию.

Как утверждает калининградец, с февраля этого года его квартиру неоднократно посещали проверяющие — из ООО «Межрегионгаза», «ЖЭУ-29», «Калининградгазификации» и даже из городской администрации. «У меня, к примеру, есть акт о проверке плиты от 6 февраля 2025 года, — говорит мужчина. — Тем не менее 31 марта „Калининградгазификация“ отключила от газа не только меня, но и моих соседей».

Редакция обратились за комментариями и к поставщику газа, который инициировал отключение газа, — в калининградский филиал «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». В первую очередь нас интересовал вопрос, что надо сделать, чтобы у жителей подъезда № 42 снова появился газ.

«Собственник квартиры является злостным неплательщиком за газ, — сообщили „Новому Калининграду“ в пресс-службе компании. — Судебные иски к нему подавались неоднократно по разным периодам задолженности, начиная с 2009 года. В 2015 г. подача газа в связи с долгами в его квартиру была приостановлена, однако собственник осуществил самовольное подключение. В 2016 году отключение было произведено повторно».

Вновь доступ квартиру специалисты, по их словам, получили только в начале 2025 года. «Тогда в помещении было снова зафиксировано самовольное подключение газоиспользующего оборудования, — сообщили в пресс-службе. — Несанкционированное подключение, а также длительное отсутствие технического обслуживания оборудования создавали риск возникновения аварийных ситуаций, а также угрозы для жизни и здоровья соседей в МКД. Газовики неоднократно пытались получить доступ к небезопасному оборудованию для его отключения, обращались к собственнику, ходатайствовали в адрес управляющей компании об оказании содействия. Возобновление газоснабжения остальных квартир возможно только после проведения работ на территории квартиры должника. В данном случае речь идет в первую очередь об обеспечении безопасности жителей всего дома».





Пока что ситуация выглядит так, будто власти полностью отстранились от решения проблемы и вместо того, чтобы разобраться и помочь людям, переложили её на самих жителей. Вероятно, мало кого из представителей всевозможных контролирующих и надзорных инстанций заботит, что калининградцы вынуждены нести дополнительные расходы и неудобства из-за споров соседа с газовщиками. Кто окажется прав в этой истории, видимо, решит суд. По крайней мере, Валерий со своей стороны подал иск на обе газовые организации и свою УК. А пока суд да дело, добросовестные жильцы получают от всех отписки и продолжают переплачивать за свет. Как в пословице «один за всех и все за одного», но в совершенно другом — печальном — контексте.

«Новый Калининград» будет следить за развитием событий.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»