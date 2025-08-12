Замурованные реновацией: как в Пионерском заблокировали жителей старого дома

Тамара Белицкая живет в доме № 40 на улице Рабочей в Пионерском более 45 лет. Не так давно рядом началась масштабная стройка — в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки компания «Макрострой» сносит старые дома и возводит на их месте пятиэтажки. Дом семьи Белицких в список попадающих под снос не вошел, но оказался лишен привычного проезда. Жительница Пионерского считает, что застройщики и власти хотят выжить их семью из дома, чтобы отправить его под реновацию. Застройщик утверждают, что предлагает жителям компромисс. Власти нашли у них во дворе нарушения. «Новый Калининград» разбирался в ситуации.

Дом № 40 — одноэтажное здание на четыре квартиры, которое было построено в конце 50-х годов прошлого века. Тамара Белицкая рассказывает, что живёт в нём всю жизнь, её муж в молодости своими руками сооружал заборы, калитки, облагораживал территорию вместе с супругой. В доме уютный дворик и свой огород. Однако он оказался расположен рядом с массивами земли, отданными под застройку. Под программу комплексного развития территорий попали дома №№ 11, 34, 38 по ул. Рабочей, признанные аварийными. Здание по ул. Рабочей, 38, находившееся по соседству с домом Белицких, компания «Макрострой» расселила и отправила под снос, а строительный забор придвинулся вплотную к дому пенсионеров.





Реновация в данном районе началась в 2022 году, когда местные власти заключили договор с ООО «Специализированный застройщик «СК Макрострой». Аукцион на право заключения договора КРТ с начальной ценой в 9,89 млн рублей прошел в октябре 2022 года (информации о нём в настоящее время на сайте торги.гов нет). На месте снесенных аварийных зданий застройщику разрешалось возвести среднеэтажные жилые дома. Аварийки в итоге расселили — по данным местных властей, строительная компания предоставила благоустроенное жилье 35 жителям.

Разрешения на строительство застройщик получил в 2024 году. По данным министерства градостроительной политики Калининградской области, они выдавались в три этапа: сначала на строительство двух пятиэтажек жилой площадью 4624,2 и 6358,3 кв. м; затем на строительство многоквартирного дома в пять этажей жилой площадью 1198,1 кв. м; в дальнейшем — на строительство многоквартирного дома с встроенными частным детским садом и объектами обслуживания населения.

В феврале 2025 года о строительстве на месте расселенных авариек сообщил Фонд развития территорий. По данным гендиректора Фонда Ильшата Шагиахметова, ссылавшегося на проект КРТ, здесь будет появится жилой комплекс площадью более 13 тыс. кв. м.

На сайте самой строительной компании говорится, что на ул. Рабочей возводится ЖК «Три симфонии», пятиэтажные дома называются малоэтажными, стоимость квартир — от 3,6 млн рублей. На сайте ЦИАН стоимость квадратного метра начинается от 160 тыс. руб. (срок сдачи дома — конец 2026 года, без отделки).

В июне комплексное развитие территорий подобралось к дому Белицких вплотную. Однако их дом аварийным признан не был, в программу не попал, и половина его жильцов выселяться на условиях застройщика отказывается. По словам Тамары Белицкой, строительная компания предложил им денежную компенсацию или жилье в обмен на их квартиры. Как утверждает женщина, владельцы двух из четырех квартир согласились на предложение застройщика, а вот две другие семьи против. Пенсионерка рассказывает, что в обмен на квартиру, участок и огород им предложили две «однушки» в сером ключе в новом ЖК или 6 миллионов рублей. Жители со своей стороны считают, что имеют право на участок на природе с небольшим домом либо две квартиры с ремонтом (однушку и двушку). «Нужны минимум три комнаты, т.к. в доме прописаны мы с мужем, двое детей, мужу сейчас нужна отдельная комната», — говорит женщина.

В конце июня строительный забор придвинули уже совсем вплотную к участку жильцов, не оставив привычного проезда к дому (возможный подъезд с второй стороны жителями не использовался — там размещены их хозпостройки, огород и т.п.).

Жители обратились к начальнику бригады строителей с просьбой оставить хотя бы метр между заборами с действующими десятилетиями калитками и заездом, чтобы можно было протиснуться человеку. Однако этого не произошло. «Мы написали в администрацию и вызвали полицию — ничего. Затем обращались к администрации Светлогорского городского округа, они тоже сделали отписку на администрацию Пионерского, где снова настояли, что все по закону. Они еще и нас обвинили, что мы захватили эту дорогу! Как мы можем ее захватить? Это проезд к нашему дому уже почти 50 лет, вход в наш дом», — говорит Тамара Белицкая.

Она считает, что ситуация сказалась на её муже: он уже год как болен, не узнает некоторых родных и, по словам пенсионерки, «боится новой калитки», которую самостоятельно пришлось сделать жителям.

Любопытный факт: проезд к дому, существовавший, как утверждают жители, около 50 лет, еще недавно был хорошо виден на карте — относился к участку площадью 1505 кв. м, который имел кадастровый номер 39:19:010116:26 и назначение «для эксплуатации и обслуживания жилого дома № 38 по ул. Рабочей». Однако в 2024 году участок «укрупнили» до 2458 кв. м, присвоили новый кадастровый номер 39:19:010116:550 и назначение под среднеэтажную застройку. То есть фактически проезда жителей лишили законно, перекроив участок. На карте значится второй проезд — со стороны соседнего дома, однако им не пользовались.





Первый замглавы администрации Пионерского округа Григорий Беляков на запрос «Нового Калининграда» сообщил, что «земельный участок с КН 39:19:010116:550 образован в соответствии с проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, утвержденным приказом областного министерства градостроительной политики от 16.04.2024 г.. Приказ утверждал проект территории в границах улицы Рабочей в Пионерском «в целях реализации договора „О комплексном развитии территории жилой застройки улицы Рабочей“». И забор около дома № 40 установлен по границе нового земельного участка.

В администрации также отметили, что на общественных слушаниях по обсуждению проекта «предложений и замечаний не поступало, в том числе и от жителей дома Nº 40 по улице Рабочая». «Проезд, существовавший между земельными участками с адресами Рабочая, д. 38 и Рабочая, д. 40, не являлся единственным проездом и подъездом к придомовой территории дома N 40 по ул. Рабочая. Доступ и заезд на придомовую территорию дома Nº 40 по улице Рабочей возможен со стороны дороги в двух местах. Однако жители указанного дома разместили на придомовой территории хозяйственные постройки и строения, перекрыв заезд», — говорится в ответе за подписью первого замглавы администрации.

В свою очередь директор компании «Макрострой» Алексей Малышев в ответе на запрос «Нового Калининграда» отмечает, что земельный участок с кадастровым номером 39:19:910116:550 не содержит публичного сервитута для прохода в дому № 40, «строительное ограждение установлено в соответствии с координатами границ земельного участка, кроме того, нахождение на территории строительной площадки третьих лиц опасно и строго запрещено, т.к. это объект повышенной опасности».

Что касается жителей дома по ул. Рабочей № 40, то, как отметил Алексей Малышев, компания неоднократно предлагала всем собственникам дома заключить договоры купли-продажи квартир — выкупить их жилье, которое (как отмечается в ответе) не подключено к сетям канализации и газоснабжения, по цене, «значительно превышающей их рыночную стоимость, а именно по 130 000 рублей за один квадратный метр». «В городе Пионерский такая стоимость относится к жилью комфорт-класса в новостройке с ремонтом, лифтом, газоснабжением, кондиционером и т.д., — утверждает застройщик в ответе на запрос. — Упомянутая в запросе Белицкая Т.В. отказалась от сделки ввиду того, что настаивала на получении двух квартир в обмен на свое предаварийное жилье». Также гендиректор компании добавляет, что предложение его остается в силе. В случае если удастся договориться с собственниками дома № 40 по ул. Рабочей, здание также снесут, а «на его месте возведут малоквартирный дом в едином стилевом решении строящихся новых домов № 34, 36, 38 по улице Рабочая, отвечающий всем нормам безопасности и комфорта».

Отметим, по данным сайта Застройщики39, средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Пионерском составляет 181,2 тыс. руб., недорогая недвижимость начинается от 140 тыс. руб. за кв. м. На сайте ЦИАН можно найти новостройки в Пионерском по 160 тыс. за кв. м, на сайте «Домклик» цены начинаются от 230 тыс. за кв. м.

Тамара Белицкая считает, что дорогу у них отняли, чтобы вытеснить из дома и принудить к сделке. Организовать заезд с другой стороны, по её словам, слишком сложно — нужно пытаться договориться с соседями, накладывать сервитут. Более того, пока готовилась публикация, выяснилось, что на участке побывал муниципальный контроль — в конце июля жители получили предписания от администрации Пионерского. В частности, контролеры выяснили, что на придомовой территории «установлены теплицы, возведены мелкие дворовые постройки (сарай), выгребная яма, разбит огород, произрастают плодовые деревья». Чиновники утверждают, что «данные факты являются нарушением Правил благоустройства Пионерского», и требуют все это снести до 25 августа (включая выгребную яму и огород). За неисполнение грозят административной ответственностью.

Тамара Белицкая



В адрес дочери Белицкой Ирины также пришло предписание — в частности, проверяющие установили, что часть забора, огораживающего дом, оказалась на территории образованного в прошлом году участка, который находится в аренде у «Макростроя», поэтому его надо перенести или демонтировать.

Так что можно сказать, что реновация наступает на дом семьи Белицких семимильными шагами — уже к концу 2026 года в нескольких метрах от их двора обещают построить элитный пятиэтажный дом комфорт-класса.

Текст: Мария Кузина, Оксана Майтакова, фото, видео: Мария Кузина / «Новый Калининград», предоставлено Тамарой Белицкой