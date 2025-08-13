Одежда для новобрачных, пожар и фотомодели: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая неделя сентября

Обычно начало осени ассоциируется с новым учебным годом. В 1990 году местные издания тоже посвятили школьной теме несколько материалов, но в целом она прошла, что называется, впроброс — не до того было. Газеты тогда заботила проблема собственного выживания. Главный редактор «Калининградского комсомольца» Александр Остахов в статье «Без вины виноватые» предупредил читателей, что в следующем году искать газету в каталогах «Союзпечати» не стоит — её там не будет.

«А в общем-то ничего неожиданного не произошло. Хотя решение ЦК КПСС снять с себя обузу молодежных изданий принято было в самый неподходящий момент — за считанные недели до начала подписки. Боролись за рынок, за свободу? Получайте! И в течение нескольких дней. Выплывайте, котята, как хотите. Ищите бумагу, ищите кредиты и т. д.», — как представляется, с некоторой обидой прокомментировал это событие редактор молодежного издания. При этом он признал, что решение по-своему логичное. «Еженедельник реализовывался ниже себестоимости, и сумма дотаций в год составляла от 30 до 40 тысяч рублей, — продолжил Остахов. — И все же партийные органы шли на поддержку „Калининградского комсомольца“ и ему подобных (...). Но за что платить, если молодежные газеты говорят „не то“, позволяют себе „слишком многое“?»

Но надежду читателям редактор все же оставил. «Газета, отстаивающая интересы молодежи, должна жить, — выразил уверенность он. — Тем более — тот еженедельник, который пользуется хоть скромной, но стабильной популярностью. Этот тезис поддержала производственная компания „Алькор“ обкома ВЛКСМ, ставшая наряду с областным комитетом комсомола соучредителем нового молодежного издания „Проспект Мира“ (название условное) и взявшая на себя весь экономический риск, все хлопоты, связанные с поиском бумаги, переводом газеты на коммерческие основы».

В 1991 году действительно появилась новая газета — «Проспект Мира». Но жизнь у неё оказалась недолгой. Точка в истории издания была поставлена в 1993-м.





«Маяк» тоже штормило. В первом сентябрьском номере газета сообщила, что вскоре заметно подорожает — с 8 копеек за экземпляр до 20. «Трудности, переживаемые нашей прессой, не обошли стороной и „Маяк“, — говорится в редакционной статье на первой полосе. — Редколлегия рыбацкого еженедельника видит два выхода: либо закрывать „Маяк“, либо предпринять незначительное повышение цены. За то, чтобы сохранить „Маяк“ в качестве рыбацкого еженедельника, единодушно высказался объединенный Совет трудовых коллективов. Об этом говорят десятки радиограмм с промысла. Следовательно, единственно приемлемый — второй вариант. Думается, не будет слишком накладным, если стоимость годовой подписки на „Маяк“ будет 7 рублей 80 копеек».

Расчет оказался, в принципе, верным. Достаточно долгое время газета осталась на плаву. Выходить она перестала лишь в 1997-м. Но даже это был еще не конец. Издание вскоре возродилось под новым названием «Маяк Балтики» — сначала в качестве приложения к «Калининградской правде», а потом газета ушла в самостоятельное плавание, которое закончилось в 2008 году.

Впрочем, газеты в сентябре 1990-го волновала не только собственная судьба. «Маяк» в публикации «ДКР поменяет лицо» поднял тему Дворца культуры рыбаков (сегодня — Музыкальный театр. Открытие ДКР (поначалу он назывался не «дворцом», а «домом») состоялось в последний день 1957 года. Поэтому новоселье было, так сказать, совмещено с новогодними торжествами. (О том, как это выглядело, можно прочитать в «Калининградской правде» за 1 января 1958 года — прим. «Нового Калининграда»).

В «Маяке» отмечается, что «за три с лишним десятилетия ДКР стал настоящим центром культуры. «Здесь возникли и завоевали популярность, приобрели звание народных театр оперетты, детская хореографическая студия „Арабески“, киностудия „Чайка“, ансамбль современного танца, драматический театр „Синяя птица“, ансамбль танца „Катюша“, студии детского рисунка и. т. д.», — пишет корреспондент В. Демчук. Также в статье обращается внимание на то, что зданию требуется обновление, чтобы можно было одновременно проводить и концерты, и вечера отдыха, и кружковую работу.

Перемены действительно не заставят себя ждать. Но будут они не совсем таким, каким предполагал автор этой публикации. В 90-е годы ДКР превратится в некое подобие офисного центра, где снимали помещения разные организации. А площадка перед зданием станет излюбленным местом встреч коллекционеров монет, значков, марок, пластинок...

Произойдут и внешние измерения: исчезнут два массивных корабля, которые были закреплены на фасаде — по обе стороны колоннады. Кто и зачем убрал эти украшения — вопрос остается открытым. Очень похожий на один из висевших на фасаде ДКР корабликов стоит рядом с проходной Калининградского морского рыбного порта. Может, это он и есть? Относительно местонахождения второго даже версии никаких нет. Хочется надеяться, что он цел. И как знать, может, когда-нибудь оба корабля вернутся на прежнее место. Было бы здорово!





В «Калининградском комсомольце» рядом со статьей о предстоящем закрытии газеты был размещен не менее грустный материал под названием «Жених в одном ботинке». Как удалось узнать корреспонденту газеты А. Сергеевой, на 12 женихов «Салон для новобрачных» предлагает один костюм и 4,8 ботинка. «Ошибки нет, — поспешил заверить автор. — Четыре целых башмака и еще восьмушка. Так как каждые пять пар, подающих заявление в Калининградском Дворце бракосочетаний, могут купить в спецмагазине только одну пару мужской обуви. Эти сведения мне дали в „Салоне для новобрачных“. И еще пожаловались: оптовое предприятие „Росторгодежда“ в первом полугодии не поставило в магазин ни фаты, ни белых платьев, ни туфель». В общем, как хочешь, так и женись...

В конце лета — начале осени 1990 года произошло серьезное ЧП. 21 августа загорелась стоящая у причала Калининградского морского порта плавбаза «Кронштадтская слава». Рассказ об этом происшествии был опубликован в «Маяке» под лаконичным названием «Пожар в порту». «На борту находилась бригада базы техобслуживания управления „Рефтрансфлот“, проводила сварочные работы, — приводит журналист И. Снегова слова капитана-директора судна Н.Ф. Матюнина. — Предположительно, искры при сварке попали на свежий битум на палубном настиле трюма № 1. Сразу повалил дым, и стал распространяться едкий запах».

Тут же была объявлена тревога, к судну помчались пожарные расчеты едва ли не со всей области, даже из Клайпеды прибыли две машины, военные выделили катер. Общими усилиями удалось предотвратить большую беду. Ведь судно готовилось к очередному рейсу, поэтому его трюмы были были заполнены бочками и коробками в картонной упаковке. И все это находилось под горящими трюмами. Пожар удалось потушить лишь к утру следующего дня, но еще долго наблюдались отдельные вспышки. К счастью, никто не пострадал.

Из хороших новостей запомнилась маленькая заметка в «Калининградке» — о том, что в 13-м микрорайоне (это современный Московский район) установлено шесть новых телефонов-автоматов. Кажется — мелочь, но многим калининградцам эти нехитрые аппараты здорово облегчали жизнь. Стационарные телефоны дома были далеко не у всех, а о сотовой связи тогда почти никто не слышал. По автомату же можно было позвонить всего за две копейки. В заметке сообщалось, что до конца года в микрорайоне начнет действовать более десятка телефонов-автоматов, в том числе осуществляющих автоматическую междугороднюю связь.





Еще бросилось в глаза большое, на целую полосу, рекламное объявлении в «Калининградском комсомольце», сообщающее о том, что 4 сентября в ДК моряков состоится конкурс девушек, мечтающих стать фотомоделями. Подчеркивалось, что в просмотре будут участвовать только члены жюри и что «прошедшим конкурс гарантируется контракт на работу во Франции». В подверстанном к фотографиям красивых моделей тексте пояснялось, что в Калининград приехали представители совместного предприятия «Интерпрогресс» и французского агентства фотомоделей «Престиж мадемуазель В.И.П.» Виктора Смушкевича. И визит этот не случаен. «Дело в том, что в результате смешения „рас и народов“ при переселении советского населения в Кёнигсберг нынешние жительницы нашего города имеют свои, чисто калининградские красоту и своеобразие. И в том, что это так, Виктор убедился воочию, просто прогуливаясь по нашим улицам», — сообщает «Калининградский комсомолец».

При этом соискательницы были предупреждены, что «профессия фотомоделей считается на Западе одной из самых тяжелых, о чем свидетельствует и строгая конкурсная система отбора, вначале здесь, в Калининграде, затем в Москве». Но зато те, кто сумеет освоить азы профессии, смогут получать от восьмидесяти до ста двадцати тысяч долларов в год, обещала газета.

Текст Кирилл Синьковский, фото Государственный архив Калининградской области (ГАКО), Юлия Власова / «Новый Калининград»