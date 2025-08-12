«Характеристика предвзята»: на суде по делу Фёдорова выступил первый свидетель

12 августа в Ленинградском районном суде прошло второе заседание по делу бывшего ректора БФУ им. Канта Александра Фёдорова и его заместителя Елены Мялкиной. Бывших руководителей университета обвиняют в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На заседании заслушали показания первого свидетеля — и.о. заместителя ректора по безопасности Анатолия Цыганкова. Он рассказал, что знал о схеме присвоения денег задолго до задержания Фёдорова. На заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Следствие считает, что в период с 2019 по 2024 годы Александр Фёдоров издавал указы о необоснованном премировании сотрудников БФУ. Елена Мялкина собирала с сотрудников эти средства и отдавала экс-ректору. Деньги он расходовал по своему усмотрению. Всего следствие насчитало 43 факта необоснованных выплат. Общий ущерб университету оценили в более чем 35 млн рублей.

На заседании во вторник Цыганков начал с того, что описал схему, по которой деньги поступали к Фёдорову. По его словам, с 2019 года их выплачивали сразу нескольким сотрудникам университета. В 2022-м их количество сократилось, осталось лишь четверо, в их числе глава финансово-аналитической службы, руководитель группы финансово-экономического сопровождения исполнения бюджета и два последних директора аналитического центра университета. В последнее время ректорства Фёдорова, как пояснил Цыганков, не уточняя сроков, премии получали только трое.

Так, например, на премирование этих троих направляли 1,2 млн руб. раз в два месяца После вычета подоходного налога сумма стимулирующих выплат составляла 1,04 млн рублей. Цыганков высказал мнение, что эти деньги начислялись неправомерно (на вопрос, почему он так считает, свидетель ответить не смог). Когда прокурор поинтересовался, зачем сотрудники БФУ вообще соглашались на участие в схеме, и.о. заместителя ректора по безопасности объяснил всё опасениями потерять работу. «Дело в том, что у нас были очень большие увольнения. У нас много, так сказать, разведенных девушек, не у всех в семьях нормальные отношения, материальный достаток не у всех есть хороший. Поэтому боялись, что их уволят. Под нажимом они это делали и боялись», — пояснил он.

Далее Цыганков рассказал, что поначалу людей для выплат подбирал Фёдоров — «вербовал» их под предлогом «оказания помощи университету». Сумму экс-ректор якобы писал на бумаге, не озвучивая. Впоследствии «вербовкой» занималась сама Мялкина, которая говорила о необходимости сдавать выписанную премию. Свидетель охарактеризовал ее отношения с Федоровым как доверительные. В частности, отметил, что ранее они вместе работали в университете в Нижнем Новгороде.

Служебные записки, в которых предлагалось премировать конкретного сотрудника, готовила руководитель финансово-аналитической службы, впоследствии передавая документы Елене Мялкиной. По словам свидетеля, «ни одна из служебных записок без согласования Фёдорова не проходила». Он также показал суду образец этой справки.

В конце своих показаний Анатолий Цыганков озвучил сумму ущерба университету: 35,1 млн рублей. При этом сам Александр Фёдоров возместил его на сумму в 35,4 млн рублей. На вопрос судьи, почему эта сумма оказалась выше оценочной, руководитель службы безопасности заявил, что разницу обвиняемому вернут.





Фёдоров после показаний Цыганкова выступил с заявлением. Экс-ректор назвал их заведомо ложными, поскольку между ним и его замом сложились неприязненные отношения. Обвиняемый рассказал, что свидетель многократно требовал увеличения своей заработной платы. В университете ему отказывали из-за «плохого выполнения своих обязанностей». Например, как утверждает Фёдоров, Цыганков допустил «так называемое „хищение“», не выявил этого и не оповестил руководство вуза, а также лично заинтересован в аресте бывшего ректора.

Фёдоров пояснил, что стимулирующие выплаты полагались почти всем сотрудникам БФУ по разным основаниям и на разные суммы. «Хищение и ущерб учебному заведению отрицаю и не признаю. <...> Характеристика моей личности предвзята, демонстрирует неприязненное отношение, имеет черты субъективного мнения бывшего обиженного подчинённого и не может считаться характеристикой с места работы, несмотря на доверенность. Ввиду того, что, согласно уставу университета, ректор — это единственный субъект управления в вузе, и характеристику ему может давать либо работодатель (Минобрнауки) — это есть в материалах дела, либо учёный совет как высший орган управления. Другие характеристики являются предвзятыми, аффилированными со следствием и прокуратурой», — заявил обвиняемый.

Сам Цыганков уверял, что у него нет неприязни к Фёдорову. Он сообщил, что впервые узнал о схеме присвоения средств в 2022 году. Тогда же его сотрудники начали «проверять и уточнять информацию». Позже служба безопасности БФУ сообщила о хищении средств в университете в ФСБ. Однако когда это произошло, свидетель не рассказал.

Адвокаты подсудимого несколько раз указывали, что свидетель оперирует фактами, полученными в ходе следствия. Так, Цыганков не смог дать ответ на вопрос, как университет сам оценил ущерб от действий Фёдорова и Мялкиной. Более того, он не стал пояснять, почему сотрудников университета премировали, как он считает, неправомерно. отмечая лишь, что они «действительно работали хорошо, но это личное мнение». Адвокат Олег Полленский обратился к своему подзащитному и попросил его прокомментировать обоснованность стимулирующих выплат.

«[Деньги начислялись законно] за интенсивность труда и за многократно возросший объём работы в связи с участием университета в национальных проектах, обширной проектной деятельности; в связи с включением университета в программу модернизации высшего образования; в связи с тем, что университет начал строительство кампуса. Это сопровождалось многочисленными проектными работами самого разного плана, не только финансовыми и не только строительными. В связи с тем, что в университете было введено проектное управление, была достаточно длинная, многолетняя, рассчитанная на внятный результат реформа управления и системы организации образовательных программ», — резюмировал Фёдоров.

Адвокат и судья обратили внимание на противоречия в показаниях Цыганкова. Судья огласила его показания за 2024 год, где он называл фамилии премированных, но говорил, что они действительно работали и заслуживали выплаты. На заседании же он говорил о неправомерности выплат. После замечания судьи проректор по безопасности БФУ подтвердил свои прошлогодние показания.

Следующее заседание назначено на 20 августа.

Текст: Константин Ветровский, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, Калининградский областной суд