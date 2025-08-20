Поездки на картошку и побег леопарда: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца » и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя сентября.

Как и сегодня, в центре внимания местных СМИ была картошка. Правда, тогда, 35 лет назад, обсуждалась не цена, а вопрос, кто будет собирать урожай с колхозно-совхозных полей. Раньше горожанам — сотрудникам разного рода предприятий — приходилось помогать «труженикам села» во время поездок «на картошку» в принудительном порядке. Но «по мере углубления перестроечных процессов» делать это становилось все сложнее и сложнее, а добровольцев откровенно не хватало. Приходилось искать к людям подход, заинтересовывать их.

Областные власти придумали интересную схему, которая была описана на страницах «Калининградской правды» в статье «Убрал картофель — покупай мясо». Собственно, суть новой методики ясна из заголовка. В качестве подробностей можно добавить, что исполком областного Совета народных депутатов «для поощрения рабочих, служащих и студентов» постановил продавать им по три килограмма мяса за каждую тонну собранного картофеля. Еще раз подчеркнем: не выдавать, а продавать. То есть собранная тонна картошки давала лишь право на приобретение мяса. При этом в заметке не уточнялось, по какой цене.

Впрочем, со студентами-курсантами, да и со школьниками особо не церемонились и мясом их на поля не заманивали. «На картошку» они направлялись, как и до этого, в приказном порядке. Но газеты освещали эту тему по-разному. В «Маяке» было высказано убеждение, что никто лучше «крепких дисциплинированных парней — курсантов Калининградского высшего инженерного морского училища» (сегодня БГА — прим. «Нового Калининграда») не сможет помочь крестьянам. В статье «Надежные парни» сообщалось, что «405 курсантов первого и второго курсов размещены в приспособленных помещениях школ, клубов, в лагерях труда и отдыха».

«Калининградский комсомолец» посмотрел на ситуацию с другого ракурса. «Разные жуткие истории рассказывают про то, как бедные студенты пахали „на картошке“ в прошлом году, — пишет корреспондент Анастасия Кондратьева в статье „За что боролись, братцы?“ — Например, в одном совхозе физики жили в только что побеленной кирхе. Она к тому времени еще не высохла, и дышать там было абсолютно нечем. В сортире имелся один унитаз — на всю компанию. И еще два умывальника. В поселке Поваровка девушки-студентки обитали в кинозале. План по выручке с этого культурного заведения не сняли, поэтому по вечерам здесь крутили кино. Приходили пьяные мужики и заваливались смотреть фильмы прямо на девичьи постели, предварительно согнав хозяек. Девушки, которые не желали уходить, должны были заплатить за билет, и только тогда им позволялось остаться на своей кровати».

В 1990 году студенты университета снова отправились в сентябре «на картошку». «Эту акцию предваряло грозное объявление, вывешенное в вестибюле главного корпуса: „Принцип добровольности отменяется!“» — сообщала газета, напоминая при этом, что данный принцип декларирован совместным постановлением Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Никто этот документ официально не отменял, но какому студенту захочется ссориться с деканатом? Приходится подчиняться. В публикации отмечается, что университетский комитет комсомола пытался бороться за права студентов, но те его не поддержали, предпочли просто смириться с «трудовой повинностью».

Кстати, номер «Калининградского комсомольца», в котором была поднята эта проблема, вышел с пустой первой полосой. Не потому, что закончились новости. Причина такого необычного решения редакции в том, что газета присоединилась к «всесоюзной акции солидарности против экономической удавки на горле молодежной печати». «Переход к рынку должен быть обеспечен механизмом защиты малоимущих. Молодежи — в их числе, — говорится в статье под названием „Секунда молчания“. — Но этой защиты нет и не предвидится. В который раз и КПСС, и правительство страны продемонстрировали стремление решить проблемы молодых за их же счет. Не о журналистах сегодня речь. Мы готовы к профессиональной конкуренции. К борьбе за свои права. Даже к безработице, которая маячит на пороге. Но в чём провинился студент, пэтэушник, солдат? Как оценить поступок ЦК КПСС, росчерком пера сбрасывающий молодежную печать в водоворот кооперативных цен на гласность? Только у ящерицы отрастает хвост. Вторая „наша смена“ не вырастет. Белая страница — предупреждение молодым. Не верьте, что кто-то решит ваши проблемы за вас».

Еще обратила на себя внимание маленькая заметка в подвале 11-й полосы «Комсомольца» под названием «Последняя реликвия». В ней журналист М. Маринина рассказала об озабоченности лектора обкома КПСС судьбой остатков древней крепостной стены, что была видна у основания строящегося Дома Советов. Кирпичи из этой стены, как следует из публикации, «разбивались в пыль» и «разбирались предприимчивыми товарищами на сувениры». «Этим кирпичикам более 800 лет, — сообщал партийный работник. — Такой вывод можно сделать исходя из кладки и размеров кирпичей».

Многие калининградцы «со стажем», думаю, сразу же поняли, что лектором этим был Сергей Трифонов, который совсем скоро приобретет известность как историк-эзотерик и создатель проекта «Кёнигсберг-13». Возможно, эта маленькая заметка — свидетельство его первых шагов на новом, еще пока неизведанном пути.

Очень понятную проблему озвучила читательница газеты «Маяк» Е. Сафонова из Зеленоградска. В своем письме, которое озаглавлено «Надо власть употребить», она пишет о людях, которые зачем-то подъезжают на своих автомобилях прямо к кромке моря. «Мы с мужем и ребенком поставили машину у прибрежного леса и пошли к пляжу (за поселком Коврово, в 7-8 километрах в сторону Пионерского), — писала она. — Идти-то было метров семьдесят, не больше. То, что мы увидели, нас потрясло. Прямо у берега моря, примяв траву колесами, стояло по меньшей мере с полсотни „Жигулей“, „Волг“ и других машин, возле которых горели костры. Тут же накрытые импровизированные столы, за которыми довольные жизнью отдыхающие закусывали на природе, в любви к которой мы так клянемся».

Читательница удивляется тому, что бездействует Зеленоградский райисполком. Ведь гибнет уникальный природный уголок! «Неужто так трудно послать сюда милицейскую машину, чтобы хотя бы оштрафовать «любителей природы», — задается она риторическим по большому счету вопросом.

На эту же тему письмо И. Булдакова, которое было опубликовано в «Калининградской правде» за 8 сентября по заголовком «Кто спасет лес у моря?» Речь о лесе близ поселка Заостровье все того же Зеленоградского района. «Стал лес пристанищем автотуристов, — пишет Булдаков. — А точнее, „дикарей“ на личных машинах. Под каждой сосной, на песчаном обрыве — горы мусора. И все на глазах руководителей колхоза им. Ленина, райсовета Зеленоградска — нет никому дела до уникального уголка природы».

Газета «Маяк» в рубрике «О времена, о нравы...» рассказала об особенностях торговли пивом* в Калининграде. «Не так давно можно было попить пива и у палатки, и возле „буренки“ — так называли цистерны, идентичные красным, — вспоминал корреспондент Е. Михайлов. — Но разгар пресловутой борьбы с алкоголизмом местные власти рассудили, что кучки людей у „буренок“ с кружками в руках, смакующие демократический напиток, портят городской пейзаж и нарушают благочиние. Цистерны убрали с улиц, а в палатках — надо полагать, ради того же благочиния — стали разливать пиво гражданам вместо казенных кружек в собственную посуду. И толпятся теперь вокруг них потребители, прихлебывая пиво из трехлитровых банок, бидонов и канистр. То есть, как у нас водится, благой по форме административный порыв привел к еще большему безобразию».

Вид на Ленинский проспект и магазин «Волна». В левом нижнем углу — бочка с квасом. 1985 году. Автор Ю. Мокроусов. ГАКО



С бутылочным пивом, по словам Е. Михайлова, в городе тоже беда. «В магазины его уже не завозят, — продолжает он. — Смысла нет загромождать подсобки, пользуется ажиотажным спросом. Поэтому подходит автофургон, скажем, к центральному гастроному, и ящики сгружают прямо на тротуар. Выстраивается очередь, начинается продажа, и тут уже есть на что посмотреть. Прежде всех отовариваются грузчики в рабочих халатах, берут по пять, по десять ящиков, относят их в сторонку и тут же реализуют по договорной цене. К ним присоединяются еще какие-то личности, чаще всего юные прохиндеи. Эти и вовсе не церемонятся: хочешь утолить жажду — гони двойную цену, рубль за бутылку».

Необычная, мягко говоря, ситуация описана в заметке «Калининградской правды» за 12 сентября. Называется она «В заложниках у леопарда». «Вчера рано утром жители дома по улице Алябьева, 16, в Калининграде не смогли выйти из своих квартир, — рассказывает корреспондент Н. Перова. — Ни призывный колокольчик мусоровоза (раньше по дворам ездили специальные машина с выдвижным кузовом для сбора мусора, и водители сообщали о своем прибытии с помощью колокольчика, — прим. „Нового Калининграда“), ни боязнь опоздать на работу не смогли заставить жильцов одного из подъездов выйти наружу. Площадку пятого этажа занял совсем небезобидный гость — леопард. Усилиями сотрудников милиции, пожарной охраны и Калининградского зоопарка хищника, предварительно усыпив, удалось вернуть в клетку зверинца». По словам директора зоопарка Людмилы Ворониной, побег совершила молодая самка леопарда, прибывшая в Калининград из Новосибирска три недели назад. Расстояния между прутьями в потолке клетки оказались слишком широкими, и ей удалось протиснуться.

Вход в зоопарк 1988 год. Автор: А. Бахтин. ГАКО



«На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники милиции и зоопарка, — рассказывала Воронина. — Подъезд перекрыли, соорудили ловушку, но хищница отказалась выходить, вела себя агрессивно. Решили её усыпить. Не поверите, но в зоопарке нет даже специального ружья с усыпляющими ампулами. Обращались в милицию, в охотинспекцию, ружье нашли, но нет ампул. Короче, сотруднику зоопарка Николаю Егорову пришлось выходить к хищнице со шприцом. Улучив момент, ему удалось ввести лекарство в лапу животного».

А на экраны страны тем временем вышла документальная лента режиссера Станислава Говорухина «Так жить нельзя». «Калининградская правда» в рубрике «Кинопремьеры недели» назвала этот фильм «одним из самых значительных событий кинематографической жизни последнего времени». «Говорухин не только фиксирует признаки деградации общества. Он призывает всех нас искать пути выхода из тупика безнравственности и безверия», — отмечает газета.

*Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области