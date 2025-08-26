Кража брюк у мотеля «Балтика» и собачьи бега: о чём писали газеты 35 лет назад

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990-й год. На очереди — третья неделя сентября.

Газеты 35 лет назад усердно боролись с нетрудовыми доходами. Читатели активно им в этом помогали. Вот, например, выдержи из письма в «Калининградскую правду» В. Воронова: «Мне часто приходится бывать на Северном вокзале. И неизменно видишь тут, как бойко торгуют спекулянты индийским чаем, сигаретами... И не из-под полы торгуют, как принято обычно говорить о дельцах, наживающихся на дефиците. Открыто. И не какие-то там старушки да старички-пенсионеры добывают себе личную копейку на черный день. А промышляют молодые, пышущие здоровьем люди. Им бы стоять у станка, пахать землю, водить машины».

Читатель призывает правоохранительные органы поскорее прикрыть весь этот бизнес и напоминает, что «с добытого нечестным путем рубля начинается тяга к дармовой деньге».

Примечательно, что на соседней странице номера «Калининградки» за 20 сентября помещен большой материал ТАСС о возрождении культуры предпринимательства. Называется он «Реабилитируется купечество» и рассказывает о создании в Москве Клуба «потомков „королей“ знаменитых торговых империй».

«Наша цель — просветительская, — поясняет один из организаторов учредительного собрания клуба Ольга Грачева. — Что мы знаем о купцах? Борода лопатой, сапоги да шелковая рубаха, и, как водится, самодур. А между тем в истории купечества было немало славных страниц, о которых мы хотим напомнить».

По словам Грачевой, «и миллионщики, и торговцы среднего достатка были щедры на благотворительность», в этом их основное отличие от нынешних дельцов.

Словом, в одной статье газета бичует тех, кто нацелен на «купи-продай», а в другой призывает не забывать о богатых предпринимательских традициях. Думается, это не просто так. Тогда, 35 лет назад, страна не решила ещё, по какому пути пойти: то ли дальше развивать «развитой социализм», то ли безоглядно окунуться в дикий капитализм. Первый смущал тотальным дефицитом, второй пугал неизвестностью.

Впрочем, некоторые контуры будущего стали для многих вполне различимы. О далеко не радужных перспективах — опубликованное в следующем номере «Калининградки» письмо диспетчера городской станции скорой помощи В. Маркова под названием «Мы обречены ...» Переход к рынку, по словам автора, для него и многих его коллег «равносилен убийству».

«У меня трое детей, — пишет он. — Зарплата 125 р. Могу ли я на неё прокормить, обуть, одеть семью? К тому же цены, как известно, не падают, а с каждым днем растут. Полки магазинов пустые. Уже сейчас „теневики“ диктуют свои условия, торгуя дефицитными товарами. А что же будет, когда осуществится переход к рынку? Когда тем же дельцам теневой экономики дадут возможность свободно, не таясь, повышать цены на товар? Грабеж?»

Природа, да и экономика в целом тоже не терпит пустоты. И если у одних денег мало, у других (во всяком случае, по законам рынка) должно быть много. И их надо как-то считать. Чтобы облегчить этот процесс, в Калининградском СКТБ (Специализированное конструкторское бюро — прим. «Нового Калининграда») «Техбанк» усовершенствовало машинку для счета купюр, о чём старейшая газета области сообщила в заметке «Перспективная новинка». Изготавливать эти механизмы взялись в объединении «Система». Назвать аппарат решили СДБ-3. Как это расшифровывается, не уточнялось, что оставляло читателям некоторый простор для фантазий.

Зато в публикации отмечалось, что начинка машинки включает в себя микропроцессор, который «ставит её вне конкуренции по отношению к предшествующим моделям». Сообщалось также, что «не имеющая аналогов СДБ-3 может вести счет практически любых банкнот, выпускаемых в мире», что привлекло к ней внимание специалистов английской фирмы «Делярю», заказавшей для себя три экземпляра хитроумного механизма.

Изобретением же шофера пожарной команды поселка Ясное Славского района Александра Белоусова иностранные компании не заинтересовались. Зато о нём написала «Калининградка» в рубрике «Сельские умельцы». «Свое новое детище он называет солидно: трактор на колесах, — пишет корреспондент А. Викторова. — Машина приводится в движение двигателем ЗИД, ранее применявшимся на ферме для работы механизированной дойки. Рама и передний мост — самодельные, коробка передач — от автомобиля ГАЗ-51, задний мост и колеса от „Победы“, а передние — от „Запорожца“».

Словом, этому трактору хорошо бы подошло название «Антилопа гну».

Фонтан у среднего мореходного училища (ныне Калининградский морской рыбопромышленный колледж). Конец 1970-х годов. Автор Е.Чепинога, ГАКО

Учебные заведения стали постепенно переходить на рыночные рельсы. Платное образование — дело для 1990 года невиданное, совершенно новое. Но когда-то ведь надо начинать?

Газета «Маяк» сообщила, что в Калининградском мореходном училище (сегодня Калининградский морской рыбопромышленный колледж — прим. «Нового Калининграда») введена новая, седьмая по счету специальность «Промышленное рыболовство».

В заметке «Пульс училища» подчеркивалось, что «такие специалисты очень нужны управлению тралового флота, Пионерской базе океанического рыболовного флота, поэтому эти организации заключили договоры с училищем на подготовку профессиональных добытчиков и обязались выплачивать за обучение каждого 2, 5 тыс. рублей ежегодно. При этом уточнялось: «Если кто-то из курсантов будет отчислен из КМУ из-за неуспеваемости или недисциплинированности, то он будет обязан полностью возместить затраты на обучение».

Комментируя «Калининградской правде» это нововведение, заместитель начальника училища И. А. Рехтета отметил: «Вступление в подобные рыночные отношения, конечно же, пока новшество, однако оно имеет преимущества. Флот нуждается в высококвалифицированных специалистах, и он „заказывает“ их нам: подготовить в полном соответствии самым современным требованиям, в частности, к промрыбаку». Курсанты же, по мнению Рехтеты, зная, что в случае отчисления придется возмещать предприятиям затраты, будут относиться к учебе ответственнее.



Вид на мотель «Балтика». 1986 год. Автор. П.Бахтин. ГАКО

Тем временем у мотеля «Балтика» была совершена «кража века». Из припаркованной возле него машины «Вольво», водитель которой задремал, злоумышленники умыкнули голландские джинсы в количестве 25 штук. Машина принадлежала автохозяйству «Совтрансавто» из Минеральных вод.

А вот происшествие, описанное в статье «Маяка» под названием «Когда шла операция», в криминальную хронику не попало. Хотя, если вдуматься, там ему самое место. «В операционной областного онкологического диспансера началась борьба за жизнь людей сразу на четырех операционных столах, — пишет журналист А. Авдеев. — Еще несколько больных были подготовлены к операции и ожидали своей очереди. Работа шла в напряженном ритме. И вдруг погас свет. Онкологический диспансер в силу ветхости здания и тесноты не имеет системы аварийного освещения. Если бы вы видели в это время лица хирургов!.. Но врачи — профессионалы высшего класса — не сказали сакраментальное: „здесь медицина бессильна“, они вышли из безвыходного положения, и все больные были спасены».

Но остался вопрос: «А что, собственно, случилось? Почему стало темно?» Корреспондент, пытаясь это выяснить, обратился за разъяснениями в «Калининградэнерго», и там разного рода начальники стали отсылать его от одного к другому. Но в конце концов журналисту удалось узнать, что на подстанции 181 в тот момент работали представители Санэпидемстанции, и в целях обеспечения их безопасности решено было электричество на время отключить. Предупредить же об этом больницы никто не удосужился.

Заканчивается статья так: «Товарищам, у которых это не принято (предупреждать об отключении электричества — прим. „Нового Калининграда“), советую мысленно представить себя в такой момент на операционном столе».



Судно на воздушной подушке «Ракета». Калининградская правда. 18 июня 1967 года. ГАКО.

На общем довольно грустном фоне порадовала небольшая заметка в «Калининградке» под названием «Теплоход для туристов». Она о том, что пассажирский флот речного порта Советска пополнился новым теплоходом «Восход» на подводных крыльях. «Новое судно предполагается использовать для перевозки туристов по Неману на линии Советск-Клайпеда», — говорится в публикации.

А в Калининграде, в кинотеатре «Новости дня» (находился в том же здании, что и кинотеатр «Заря» — прим. «Нового Калининграда») начали показывать фильмы со стереоэффектом. Об этом рассказала «Калининградская правда» за 22 сентября в статье «Очки с «секретом».



Вид на проспект Мира, кинотеатры «Заря» и «Новости дня». Конец 1980-х годов. Автор А.Бахтин. ГАКО

«На экране — обычная сцена: два героя выясняют свои отношения, — делится впечатлениями корреспондент С. Сибиров. — Оба одинаково далеки от сидящих в зале зрителей. Но давайте наденем специальные очки, полученные у контролера. Надо же, сразу один из героев словно придвинулся к нам. Или, может, мы к нему? И ветка придорожного дерева буквально маячит перед глазами — впору руку к ней протянуть».

Проблема, однако, в том, что стереофильмов на тот момент в Советском Союзе было немного. Всего, как говорится в статье, около десятка. Новое оборудование обошлось в 80 тысяч рублей. «Стоило ли огород городить?» — волновался корреспондент.

«Считаю, что все-таки стоило, — поспешил заверить директор киновидеообъединения Алексей Мельников. — Конечно, окупится новинка нескоро, но мы и не рассчитывали особо на коммерческий успех. Очень хотелось подарить землякам нечто новое, незнакомое им прежде, способное доставить удовольствие. Пока планируем, исходя из зрительского спроса, демонстрировать стереофильмы „вперемежку“ с обычными — это позволяет делать универсальный экран, установленный в „Новостях дня“».

Обратило также на себя внимание объявление в «Калининградке» о первых в истории области собачьих бегах. Сообщалось, что соревнования пройдут 29 сентября на стадионе «Балтика», в них примут участие собаки-победители Первого Всесоюзного чемпионата. Цена билета не указывалась. Но удовольствие понаблюдать за невиданным раньше зрелищем, как можно предположить, было не из дешевых.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области