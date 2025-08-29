«Программа минимум выполнена»: как «оживили» руины кирхи в Ярославском (фото)

Руины кирхи в посёлке Ярославское Гурьевского района, которые во второй половине 2023 года взяла под опеку сотрудница Службы госохраны объектов культурного наследия Мария Страхова, в минувшие выходные приняли первый фестиваль, на котором выступили хор храма мученицы Лидии, ансамбль Piccoli Band и квартет старинной музыки. Сама Мария Страхова назвала мероприятие официальным открытием пространства «эталонной эстетики руин» и сообщила «Новому Калининграду», что большую часть запланированных на объекте работ волонтёры уже выполнили.



«Стены мы поднимать не планировали, нашей задачей была консервация, — пояснила она. — Северная и восточная стены у нас готовы, на южной мы сделали половину, а на колокольне закрыт контур: там заменена крыша и восстановлены проёмы. Программу минимум мы практически выполнили. План максимум — заменить перекрытия на башне (этим мы хотим заняться в следующем сезоне), все три уровня, чтобы можно было подниматься по лестнице наверх, а также поставить двери и окна».

Мария отмечает, что на руинах удалось разбить сад из гортензий (растения неплохо прижились), и в целом объект уже сегодня выглядит так, как было запланировано два года назад.

Фото: Алексей Филиппов (предоставлено Марией Страховой)

За всё время, пока шли работы по консервации и благоустройсту, волонтёры фиксировали несколько актов вандализма: однажды были разбиты фонари подсветки, а также неизвестные выкопали пару кустов.

«В последние полгода, вроде бы, ничего такого не происходит, однако жители в наших работах, к сожалению, участвуют не очень активно — помогают всего две семьи из посёлка, а также несколько детей (они, например, цветы поливают), — рассказывает Мария. — Дети, которые старше десяти лет, шугаются и смотрят искоса на нас, а большая часть взрослых в своих делах. В целом в Ярославском около 120 человек живёт, это совсем немного. Но некоторые из них даже из домов не вышли в день фестиваля».

В целом, несмотря на слабые отзывы местных жителей, Мария Страхова довольна выполненными работами и тем, как прошло открытие пространства.

«Сегодня кирха готова к туристическим группам и очень ждёт вовлечения местных жителей. Красота на заброшенном месте создана, теперь очень важно её поддерживать, — заключила Страхова. — В посёлке появилось единственное место, где дети могут поиграть в мяч, а взрослые прогуляться. Всё остальное — это частные дома и дороги. Очень хочется, чтобы люди это ценили и относились аккуратно».

Доволен своей сотрудницей и руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов. Он рассказал «Новому Калининграду», что просто не мог не поехать на открытие кирхи.

Фото: Алексей Филиппов (предоставлено Марией Страховой)

«Это, считай, наш родной для всех проект, — сообщил Маслов. — Прекрасно всё сделано! Там как-то все подобрались друг для друга: и «Хранители руин», и другие волонтёры. Создали просто притягательное место. Это эталон, к которому нужно стремиться. И стену укрепили, и колокольню восстановили, а вокруг сделали шикарное благоустройство. А главное — ни копейки бюджетных денег не потрачено, всё на голой инициативе.

Кирха Шёнвальде (довоенное название поселка Ярославское — прим. «Нового Калининграда») построена в XIV веке. Последняя ее реставрация, по данным портала Prussia39, проводилась в 1864 году. Два нижних этажа башни строения сложены из валунов и сохранились с орденских времен. С востока была пристроена ризница, с северной стороны — притвор. На сегодняшний день объект уцелел частично. 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Летом 2023 года главный государственный инспектор Службы охраны памятников Калининградской области Мария Страхова оформила с РПЦ договорные отношения о безвозмездном пользовании кирхой Шенвальде в поселке Ярославское.

Текст: Иван Марков, фото предоставлены Марией Страховой