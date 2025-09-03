Камень Гофмана, «мир капитализма» и чудо-гриб: о чём писали газеты в 1990 году

Продолжаем листать страницы газет «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец» и «Маяк» за 1990 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область.



Сегодня многим доставляют неудобства сложности с доставкой разного рода грузов в «большую Россию» и из неё. Существовала такая проблема и 35 лет назад. Свидетельством тому небольшая заметка в «Калининградской правде» под названием «Посылку? Нельзя!» Корреспондент К. Юрков встретил у почтамта знакомого с посылкой подмышкой. Выяснилось, что тот пытался отправить знакомым немного калининградских рыбных деликатесов, но не получилось.

Журналист обратился за комментариями к заместителю начальника областного управления связи И. Нечипоренко. Ответ был такой: «Мы получили распоряжение Минсвязи СССР до 10 октября не принимать посылки, адресованные в Москву. Посылки в Ленинград принимать только „авиа“. Совсем не принимать посылок в Кировскую область, Красноярский край (за исключением Красноярска), в Сахалинскую область, в Мурманскую, Марыйскую, Тюменскую, Иркутскую, Бухарскую области, в Туркмению и Якутию, в Каракалпакию, Хорезмскую, Ташаузскую области. Мотивировка — нехватка рабочих рук, скопление неразгруженных составов в пунктах назначения, перегруженность паромов, дефицит горючего и прочие транспортные неувязки. Ограничения эти временные».

Возможно, самое важное событие тех дней произошло в культурной сфере. «Калининградский комсомолец» опубликовал статью краеведа Алексея Губина под названием «Возвращение к Гофману». Она о том, что в Калининграде наконец появился объект, связанный со всемирно известным уроженцем Кенигсберга.

«Сей знак представляет из себя розовый валун средних размеров, — писал Алексей Губин. — К валуну прикреплена табличка, извещающая, что здесь стоял дом, в котором в 1776 году родился знаменитый земляк». Речь идет о камне, который стоит у Нижнего озера, рядом с городскими часами «Древо времени», больше известными как просто Мировые часы на улице Шевченко. Алексей Губин уточняет, что открытие знака состоялось 12 сентября при, увы, немногочисленном стечении народа. Интересно, что валун этот, по данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), ранее служил закладным камнем под памятник Ленину на Центральной площади.

«Отрадно, что Эрнст Гофман не забыт в нашем городе, — продолжил Алексей Губин. — Приятно, что общество охраны памятников проявило инициативу в установке знака памяти Гофману [...] Теперь надо бы сделать следующий шаг: присвоить безымянному пространству перед зданием Радиотелецентра название „Площадь Эрнста Гофмана“. И украсить скверы на площади скульптурами персонажей из его бессмертных произведений. Согласитесь, что даже название остановки „Площадь Эрнста Гофмана“ звучит гораздо лучше, чем нынешнее мрачноватое: „Улица Клиническая“...».

Прошло 35 лет, но ничего из вышеперечисленного не случилось. В Калининграде по-прежнему нет памятника Гофману, хотя планов на сей счет, насколько можно судить, было много. В Калининградском областном историко-художественном музее стоит бюст Гофмана, изготовленный художником из Санкт-Петербурга Дмитрием Новаковым. По большому счету, этот объект предназначен, скажем так, для открытого пространства, но места в городе ему пока не находится.

Газета «Маяк» сообщила о том, что после длительного ремонта вновь открылся ресторан при гостинице «Турист» на улице Невского. «Значительно улучшен его интерьер, — говорится в заметке. — Для отделки помещений использована древесина твердых пород — бука, дуба, ясеня. Красочные витражи выполнены художником А.П. Федоровым». Также сообщается: «Отныне в „Туристе“ кухня европейского типа. Посетители смогут оценить мясные и грибные блюда, приготовленные отличными поварами. Большинство из них выдержали серьезный отборочный конкурс. К примеру, повар шестого разряда В. И. Александрова дважды завоевывала звание „Лучший повар России“».

В этом же номере «Маяк» порадовал статьей, написанной в порядком уже подзабытым жанре фельетона. Однако получился он не очень смешным. Ситуации в материале Г. Правиленко под названием «Авто из загранки» описаны по большей части грустные. «Автомобильным зудом заболели целые экипажи, — пишет он, имея в виду модное поветрие среди моряков покупать бэушные машины в иностранных портах. — Теперь они не желают заходить в Дакар или даже на благостные Канарские острова. Сегодня подавай им ближнюю Европу, где по пути домой обилием подержанных авто привлекают Амстердам и Роттердам, Гамбург и Бремен, Антверпен и Киль. До них ведь рукой подать. Зашел туда на десяток часов, и, глядишь, заветный мотор уже значится в твоей декларации».

Но не всегда всё выходило гладко. Многие, купив машину, не умеют её водить, поэтому, сразу же попадают в аварии, выплачивая потом серьезные штрафы. Причем, в инвалюте. Иногда рыбакам втюхивали краденые машины, это тоже заканчивалось серьезными неприятностями. Автор оговаривается, что он вовсе не против того, чтобы моряки покупали машины за рубежом. «Пусть по нашему городу бегают фольксвагены, ауди, мерседесы, форды и авто иностранных марок, — считает он. — Но при этом надо же сохранять достоинство, не бросаться на дешевку, позоря не только себя, но и нашу страну».

Тема «наших людей за границей» была продолжена в «Калининградской правде», на страницах которой специальный корреспондент Юрий Кочкуров поделился впечатлениями о командировке в Данию. Путевые заметки под названием «Пять дней в Копенгагене» публиковались в двух номерах газеты — за 28-е и за 29-е сентября. В самом начале Кочкуров сразу оговорился: «До сих пор судьба не приводила меня в „мир капитализма“ и потому, впервые вступая на „ихнюю“ землю, немного волновался».

Как позже выяснилось, не зря. «Витрины всех магазинов, а особенно копенгагенского „Арбата“ — закрытой для транспорта главной торговой улицы — человека неподготовленного запросто могут, что называется, сбить с ног, — признался журналист. — Я, например, никогда не предполагал, что на свете может быть столько разнообразных моделей изящной обуви, одежды, мебельных гарнитуров, фарфора, курительных трубок — всего... Я никогда не видел таких груд овощей и фруктов, на которых каждый — как образец с ВДНХ».

Поначалу Кочкуров подумал, что все, что на витринах, могут себе позволить только «акулы империализма», но проведя небольшое журналистское расследование, изменил свое мнение. Оказалось, что и для простых рабочих всё это изобилие более чем доступно. «Я разговаривал с автомехаником Чарли Енсоном, который, по его словам, зарабатывает за год 250 тысяч крон. А лисья шуба в шикарном магазине стоит 16 тысяч крон, а подержанная автомашина, из тех, что покупают наши моряки, — 800-1000 крон», — сообщил в качестве примера корреспондент «Калининградской правды».

Он рассказал, что придумал игру: мысленно выбирал что-то дефицитное и смотрел, есть ли эта вещь в датских магазинах. И она всегда находилась. «Да не заподозрит меня читатель в слепом поклонении перед Западом, но у меня сложилось впечатление, что здесь все для людей, — поделился Кочкуров. — Желания их как бы предупреждают. Захотел попить — ради бога, всюду прохладительные напитки и пиво. Захотел, извините, в туалет — он перед тобой. Причем, бесплатный. Причем, не только для лиц обоего пола, но еще и для инвалидов».

Но и в Калининграде жизнь потихоньку менялась. Раньше его жители могли смотреть по телевизору всего пару каналов со стандартным набором передач. Но постепенно в обиход стало входить невиданная прежде вещь — кабельное телевидение. Об этом статья в «Калининградской правде» под названием «Продолжение следует». «В Калининграде создана ассоциация кабельного телевидения — добровольная, независимая общественная организация, — сообщает корреспондент Жанна Азарова. — Среди учредителей — ПО „Экран“, а его директор М. Самсонов стал председателем оргкомитета ассоциации». В статье рассказывается, что с весны 1990 года новоселы высотных домом на улице Генерала Ефремова смотрят по телевизору «свое кино» — фильмы, видеоклипы, диснеевские мультики.

«Это передачи кабельного телевидения по каналу созданной же здесь же молодежной студии, — поясняет Жанна Азарова. — Инициатива проявлена МЖК (Молодёжный жилой комплекс, — прим. «Нового Калининграда») хозяином домов, он же стал заказчиком на монтаж системы кабельного телевидения (СКТВ), заключив договор с объединением «Экран». Домашние сеансы, понятно, не бесплатные, но, как подсчитано, они во много раз дешевле просмотров в видеосалонах. И, конечно, комфортнее, в постоянном кругу друзей — многие заглядывают теперь на «голубой огонек».

По словам главного инженера объединения «Экран» В. Рядчикова, у кабельного телевидения большое будущее. «Последние два года мы многое сделали для этого, прокладывая ему дорогу, — приводит его слова журналист. — Это, наверное, заметили калининградцы — хотя бы по новому облику крыш: исчезают частоколы несуразных, кто во что горазд, антенн. Вместо них стоят обеспечивающие надежное качество комплексы — КСКПТ, иначе — крупные системы коллективного приема телевидения. Берем эфирные передачи, транслируем их по кабельным сетям, прибавив таким образом для наших телезрителей к трем имеющимся программам еще две программы польского ТВ».

Впрочем, далеко не все предпочитали смотреть дома телевизор. Многих тянуло в лес, где случались, порой, необычные находки. «Калининградская правда» в номере за 23 сентября сочла возможным рассказать об удаче, которая улыбнулась читателю И. В. Шичкову. Заключалась она в том, что он нашел огромный гриб-подосиновик со шляпкой диаметром 30 сантиметров. И не поленился принести его в редакцию. В результате вышла небольшая заметка под названием «Хоть в книгу Гиннесса...». Найден этот чудо-гриб был в Багратионовском районе, в угодьях колхоза «Чехово». «Я оттуда каждый раз по две корзины привожу», — добавил удачливый грибник.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области