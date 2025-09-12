Шпроты, бассейн и разбитые дороги: как губернатор выяснял, чем живет Светлый

Очередной вояж губернатор Алексей Беспрозванных решил совершить в Светловский городской округ, где ему рассказали, как делаются шпроты, показали новый ФОК с бассейном, пожаловались на отсутствие дорог в маленьких посёлках и поинтересовались, почему в Калининградской области зарплаты ниже, чем в среднем по стране, а цены — выше.

Погода в минувший четверг 11 сентября, словно решив подыграть организаторам мероприятия, добавила немного морской романтики в виде дождя и пронизывающего ветра. Самое то для визита в овеянный рыбацкой славой Светлый. Но романтика романтикой, а мокнуть под дождем никому не хотелось, поэтому визит прошел по несколько сокращенной схеме, практически без прогулок на свежем воздухе — в режиме коротких марш-бросков от объекта к объекту.

Первый пункт назначения — рыбзавод «За Родину», который в области по старинке привыкли называть рыбколхозом. Главу области встретил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич и провел его по самым, скажем так, «смотрибельным» производственным помещениям. «Здесь у нас самый современный цех, — сообщил он, особо обратив внимание на аппарат, который закладывает в банку рыбу и прочие ингредиенты. На предприятии его называют «мультиголова». Как выяснилось, этот хитроумный механизм заменяет 62 рабочих. «Только два таких в мире, один у нас, другой — у китайцев», — похвастался Лютаревич.

Губернатор выглядел заинтересованным, задавал уточняющие вопросы. В частности, спросил, насколько велик риск ботулизма? «Никакого ботулизма не может быть! — заверил руководитель предприятия. — Да и консервантов не требуется. Все ведь варится в автоклаве и стерилизуется. Только рыба, соль и масло!»

Не без гордости Лютаревич сообщил, что каждая четвертая банка кильки в томате и каждая вторая банка шпрот в России изготовлены на возглавляемом им предприятии. При этом он уточнил, что на рыбзаводе стараются учитывать специфику регионов. Для Урала соусы делаются, например, послаще, а для Кавказа — поострее. О шпротах Лютаревич рассказывал особо поэтично. «Рыба заходит на линию серебром, а выходит золотом», — несколько раз подчеркнул он.

А потом всех пригласили в дегустационный зал, где на большом крутящемся столе были представлены образцы выпускаемой продукции. Беспрозванных, как показалось, угощение понравилось. Сразу о нескольких консервах — в частности, о кильке в томате, о скумбрии и сардинах он сказал, что это «вкус детства». Пришлись по душе ему и шпроты. «Чем отличаются шпроты в стеклянной и железной банке?» — спросил он. «Это чистый маркетинг, — честно признался Лютаревич. — Люди, покупая консервы, хотят чувствовать, что приобретают не дешевый продукт. В стекле же он как бы элитный». Помимо этого, шпроты в стекле хорошо видны покупателю, ну и банку потом можно использовать в хозяйстве.

Лютаревич много и увлечённо рассказывал о паштетах, к которым «приучается российский рынок», и о консервированной скумбрии, из которой можно варить хорошие супы.

Членам правительства, которые приехали с губернатором на предприятие, дегустация, похоже, тоже понравилась. Министр сельского хозяйства Артем Иванов признался, что является давним поклонником продукции предприятия, покупает её, например, в командировках, чтобы быстро перекусить.

Стоит отметить, что рыбзавод губернатор посетил не просто так — по приглашению Лютаревича. «Есть программа поддержки рыбопромышленного комплекса субъекта Федерации, и мы в ней принимаем участие, — рассказал руководитель предприятия корреспонденту „Нового Калининграда“. — Но есть еще и федеральные программы Минсельхоза, попасть в которые при поддержке губернатора гораздо легче. Сейчас как раз рассматривается возможность выделения нам субсидий — на поддержку экспорта продукции сельского хозяйства. И я думаю, что губернатор будет нашим сторонником. Он и так был нашим сторонником. Но увидев сегодня наше производство, надеюсь, будет еще больше стараться, чтобы Калининградской области, в том числе рыбоперерабатывающему комплексу, Минсельхоз помогал». Лютаревич отметил, что без этой субсидии предприятие, конечно, сможет работать, но вряд ли у него появятся перспективы для развития.

В ходе визита в Светловский городской округ губернатор побывал на еще одном крупном предприятии — ГК «Содружество». Однако журналистам ознакомиться с производством было не суждено. Глава региона вместе с сопровождающими сделал это без них. Зато представители СМИ смогли поприсутствовать на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном на ул. Харьковской, 2А.

Напомним, что строительство ФОКа планировали начать в 2023 году, а завершить — к концу 2024-го. Для комплекса был разработан типовой проект. Ранее аналогичный построили в Забайкальском крае, перед проектировщиком стояла задача «привязать» имеющуюся документацию к местности в Светлом. Разрешение на строительство было получено в августе 2023 года. К январю 2025-го власти сообщили , что объект находится на завершающей стадии строительства. В феврале была готова чаша бассейна, завершалось обустройство тренажёрного зала.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, строительством объекта занималась международная компания, резидент специального административного района на Октябрьском острове ООО «Хлодвиг Энтерпрайзес». Генеральный подрядчик стройки — ООО «СК «Чистоград». Стоимость реализации проекта составила 563 млн рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс передан в собственность муниципального образования.

«Все слабо верили, что мы откроем его вовремя, в те сроки, в которые запланировали, — напомнил в своей речи Алексей Беспрозванных. — Но сегодня мы находимся здесь, открываем этот замечательный комплекс, как было обещано».

На открытии звучали песни, танцевали дети. Было весело. Комплекс довольной милый. Особенно впечатлил бассейн. Главным образом тем, что его огромные окна выходят фактически на сосновый лес. Смотрится очень красиво.

Чего не скажешь о Светловской центральной городской больнице. Выглядит это советское здание весьма обшарпанно. Как внутри, так и снаружи. Это не мог не заметить губернатор. Едва переступив порог медучреждения, губернатор обратил внимание на обшитые потрескавшимся кожзамом скамейки, что стоят вдоль коридоров, и попросил подумать над тем, как их заменить. Впрочем, заменой сидений ситуацию не исправить. Беспрозванных, по всей видимости, это понимает. На встрече с жителями, которая состоялась в тот же день в местном Культурно-молодежном центре, он признал, что медучреждение «находится в неудовлетворительном состоянии».





Исполняющая обязанности главврача Елена Виноградова в короткой беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» отметила, что «с кадрами ситуация неплохая». Правда, не хватает кардиолога, травматолога-ортопеда, психиатра и двух стоматологов. Один стоматолог, детский, впрочем, по словам и.о. главврача, уже устраивается на работу.

С оборудованием, по ее словам, тоже все неплохо. В октябре планируется установка рентген-аппарата, нужно успеть подготовить для него помещение. Сейчас в здании идет активный ремонт. В частности, латается крыша, которая прохудилась настолько, что во время дождей залило третий и четвертый этажи. Теперь их тоже надо приводить в порядок.

Во время встречи с жителями Беспрозванных сказал, что «с подрядчиком провели конструктивную беседу, четвертый этаж он закончит и сразу перейдет на третий», и заверил, что к 2026 году планируется привести медицинское учреждение в порядок полностью — вместе с прилегающей территорией.

Губернатор считает, что в этом случае у приезжающих из других регионов России в Калининградскую область врачей будет стимул делать свой выбор именно в пользу Светловской больницы.

Надо сказать, что связанные с медициной проблемы довольно часто озвучивались на встрече с жителями. Удивительную, мягко говоря, ситуацию описала светловчанка Лариса Михайловна. У ее 90-летней мамы деменция, надо оформлять инвалидность. Для этого требуется посетить психиатра в Мамоново, который принимает один раз в неделю. Довезти до него пенсионерку, у которой сломана шейка бедра, совершенно невозможно. Просто тупик....



«Какая-то непонятная ситуация с психиатром в Мамоново, — согласился губернатор. — Надеюсь, что это частный случай». Он попросил министра здравоохранения Сергея Дмитриева выяснить, почему надо везти больного и, как выяснилось, заслуженного человека — ветерана труда — в такую даль. Тот пообещал.

У Ларисы Михайловны было еще несколько вопросов. Один из них — про рентген-аппарат. «Когда уже он появится в Светлом? — поинтересовалась она. — А то приходится ездить в Балтийск». Министр здравоохранения подтвердил слова и. о. главврача Светловской больницы о том, что оборудование уже приобретено и что идет подготовка помещения для него. По его словам, до конца года аппарат должен заработать.

Еще одна серьезная проблема округа — дороги, идущие от небольших поселков и садовых обществ. Например, к губернатору обратились жители бывшего поселка Неплейкино, давно ликвидированного и вошедшего в состав Светлого. Но городской статус не принес селянам радости. Сейчас нет сообщения с центром, к бывшему поселку не ходит автобус, поэтому, как отметила одна из выступающих, «наши дети ходят в школу через лес в любое время года и в любую погоду».

Бывший поселок при этом немаленький, там, как рассказали жители, около двухсот дворов. Людям нужна нормальная дорога. Губернатор пообещал разобраться и дал поручение обеспечить школьный автобус.

Председатель садового общества «Балтика-1» Игорь Фургачев тоже попросил дорогу. По его словам, в обществе на 250 участках живет больше пятисот человек, которые вынуждены ходить по просеке, «нарушая экологию». Также, по словам Фургачева, к жителям не может проехать ни пожарная машина, ни скорая помощь. «Если у кого-то случается инфаркт или инсульт, мы берем садовую тачку, сажаем в неё человека и катим к тому месту, где может остановиться скорая», — добавил он.

Региональный министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова пояснила, что дорога, вернее просека, относится к Государственному лесному фонду, поэтому муниципалитет не может официально проводить там какие-то работы. Однако рассматривается вариант прокладки другой дороги, «чуть выше».

Жительница поселка Люблино рассказала о дороге, которая ведет (вернее, должна вести) с Люблинского шоссе в микрорайон имени Александра Космодемьянского. Долгие годы люблинцы мечтают об этой дороге, способной сократить их путь в Центральный район Калининграда более чем на 20 километров. «У меня дети-двойняшки пошли в первый класс в микрорайоне Космодемьянского — в 53-ю школу, — рассказала выступающая. — Уже тогда, пять лет назад, я начала биться за эту дорогу — ходить по разным кабинетам. И вот у меня дети уже окончили начальную школу, а дороги как не было, так и нет».

Алексей Беспрозванных ответил, что проблема здесь в том, что бывший собственник птицефабрики не выполнил обещания по обустройству этой дороги. Сейчас собственник уже другой. Путь из Люблино в Калининград, по мнению Беспрозванных, сокращать действительно надо, работа в этом направлении ведется, и ситуация, как водится, «на контроле».

Пожилая женщина с улицы Советской пожаловалось на большое количество антенн на крыше дома и на оборудование, обеспечивающее работу этих антенн, что находится подвале. «Шум стоит очень большой, — сообщила пенсионерка. — Жить просто невозможно. Люди на нижних этаж не могут спать». По словам жительницы города, она и ее соседи обращались во всевозможные инстанции, написали огромное количество жалоб. Толку пока нет. Глава администрации Светловского округа Сергей Бевз, сказал, что проблема ему известна, специалисты выезжали на место, делали замеры. Ищется выход из сложившейся ситуации.

Мама юного спортсмена посетовала, что из Дома спорта выгнали секцию по спортивной акробатике, которую посещает ее сын. «Нам обещали выделить зал, — продолжила она. — Его выделили. Но здание в аварийном состоянии. Разбиты окна, течет потолок. Родители красят его, но наутро все отваливается. Окна выбиты». В итоге родители на свои деньги снимают в Калининграде приспособленный для занятий зал.

Сергей Бевз ответил, что всё не совсем так — для занятий членам секции выделен зал в спорткомплексе «Атлант». Однако, по словам мамы маленького акробата, в этом помещении нельзя «повесить страховку». «Страховка — это очень важно, — поспешил заверить Беспрозванных. — У меня ребенок занимался акробатикой, поэтому я знаю, что это такое».

«Я не очень хорошо разбираюсь в спортивной акробатике, — признался Бевз. — Не понимаю, почему там нельзя сделать страховку. Потолки там высокие». Беспрозванных поручил министру спорта Наталье Ищенко «взять контакты, разобраться и доложить, что можно сделать».

Прозвучал вопрос: «Почему в Калининградской области нет льгот для пенсионеров по транспортному налогу?» Взявший микрофон министр финансов регионального правительства Виктор Порембский сообщил, что область тратит на содержание дорог более двух миллиардов рублей, а транспортного налога собирает всего миллиард семьсот миллионов: «У нас в регионе уже многие годы самый низкий налог на малолитражные автомобили до 100 лошадиных сил. Поэтому либо мы освобождаем вас от налогов, либо содержим в нормальном состоянии наше дорожное хозяйство».

Одна женщина обратила внимание главы региона на очень большую стоимость центрального отопления в Светлом.

«Я плачу шесть тысяч в месяц», — сказала она.

«Многовато», — согласился губернатор.

В зале среди присутствующих тема дороговизны центрального отопления нашла большой отклик.

«Мы в Светлом больше всех платим в области!» — выкрикнул кто-то. «Только в Балтийске дороже!» — поправили его с другой стороны зала.

Ближе к концу встречи, которая, как и планировалось, длилась ровно два часа, светловчанин задал губернатору вопрос, не связанный с муниципалитетом, но живо заинтересовавший всех присутствующих.

«Почему зарплаты в Калининградской области ниже, чем в среднем по стране, а цены — выше?» Губернатор решительно не согласился с первым тезисом. «Средние зарплаты у нас не ниже, — заверил он. — 80, 3 тысячи она у нас, по-моему, по последней статистике».

Высокие же цены он предсказуемо объяснил особенностью географического положения области, куда очень сложно доставить товары. В этой ситуации, по его словам, ведется работа с торговыми сетями, чтобы они предоставляли разного рода скидки, выдаются субсидии местным производителям в надежде, что это отразится на стоимости товаров и так далее.

Сложилось впечатление, что встреча в целом жителей удовлетворила. Вопросы иссякли, и пришедшие послушать губернатора дружно потянулись к выходу.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»