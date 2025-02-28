В Светлом завершается строительство бассейна (фото)

Все новости по теме: Муниципалитеты

Строительство нового бассейна в Светлом, который обещали сдать в конце декабря 2024 года, выходит на завершающий этап. Информация о том, что объект будет готов принять первых посетителей «совсем скоро», разместила администрация округа в своём телеграм-канале.

Чаша бассейна полностью готова. Сейчас ведутся работы по мойке и чистке помещений, а также по завершению обустройства тренажёрного зала. В нём установлено современное и долговечное спортивное оборудование. Уточняется, что на объекте также установлен лифт для маломобильных групп.

«Этот бассейн — важный объект для города. Он обеспечит жителям возможность заниматься плаванием, укреплять здоровье и вести активный образ жизни. Мы следим за финальными работами, чтобы совсем скоро открыть двери для первых посетителей», — рассказал глава администрации округа Сергей Бевз.

Отметим, что предыдущий глава администрации Александр Блинов в апреле 2023 года обещал, что бассейн откроется в конце 2024 года. На момент обещаний проект получил положительное заключение экспертизы и подрядчика, который собирался выйти на строительную площадку в июне.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом на улице Харьковской планируют приступить во втором полугодии 2023 года. Для ФОКа был разработан типовой проект, аналогичный спорткомплекс был построен в Забайкальском крае — перед проектировщиком стояла задача «привязать» имеющуюся документацию к местности в Светлом.

Фото: телеграм-канал администрации Светловского городского округа


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter