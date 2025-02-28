В Светлом завершается строительство бассейна (фото)

Строительство нового бассейна в Светлом, который обещали сдать в конце декабря 2024 года, выходит на завершающий этап. Информация о том, что объект будет готов принять первых посетителей «совсем скоро», разместила администрация округа в своём телеграм-канале.

Чаша бассейна полностью готова. Сейчас ведутся работы по мойке и чистке помещений, а также по завершению обустройства тренажёрного зала. В нём установлено современное и долговечное спортивное оборудование. Уточняется, что на объекте также установлен лифт для маломобильных групп.

«Этот бассейн — важный объект для города. Он обеспечит жителям возможность заниматься плаванием, укреплять здоровье и вести активный образ жизни. Мы следим за финальными работами, чтобы совсем скоро открыть двери для первых посетителей», — рассказал глава администрации округа Сергей Бевз.

Отметим, что предыдущий глава администрации Александр Блинов в апреле 2023 года обещал, что бассейн откроется в конце 2024 года. На момент обещаний проект получил положительное заключение экспертизы и подрядчика, который собирался выйти на строительную площадку в июне.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом на улице Харьковской планируют приступить во втором полугодии 2023 года. Для ФОКа был разработан типовой проект, аналогичный спорткомплекс был построен в Забайкальском крае — перед проектировщиком стояла задача «привязать» имеющуюся документацию к местности в Светлом.