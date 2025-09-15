Глава Союза архитекторов РФ: «Главный хранитель вечности — архитектура»

18 сентября в Светлогорске стартует XIV Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег», который много лет совместно проводят Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России. Перед фестивалем «Новый Калининград» задал несколько вопросов об архитектуре, застройке побережья и Доме Советов президенту Союза архитекторов РФ Николаю Шумакову.



Досье «Нового Калининграда»: народный архитектор Российской Федерации Николай Шумаков — академик Российской академии архитектуры и строительных наук, академик Российской академии художеств, обладатель множества престижных наград. Шумаков — первый и пока единственный российский зодчий, удостоенный престижной профессиональной премии Огюста Перре. Она вручается персонально — за выдающийся вклад в применение современных технологий в архитектуре. С 2012 года руководит Союзом московских архитекторов, а с 2016 является президентом Союза архитекторов России.

— Николай Иванович, 18 сентября в Светлогорске открывается XIV Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег», который много лет совместно проводят Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России. В чём суть фестиваля, что он может дать профессиональному сообществу и простым жителям?

— Хороший вопрос. Он даёт возможность рассказать об истории «ЭкоБерега» и о замечательном архитекторе Викторе Николаевиче Логвинове. Именно ему принадлежала идея основать фестиваль, который бы объединил усилия профессиональных архитекторов и градостроителей, властных структур и общественных организаций в решении проблем развития прибрежных территорий. Каждый год фестиваль меняет локацию, мы с огромным воодушевлением откликаемся на приглашения регионов, где вместе с представителями власти, нашим профессиональным сообществом обсуждаем вопросы, касающиеся конкретных проектов обустройства берегового пространства. За время своего существования фестиваль состоялся в разных городах страны, его география расширяется с каждым годом: Сочи, Ильичёвск, Москва, Баку, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и вот теперь — Светлогорск.

Влюблённый в водные просторы, увлечённый идеями развития «зелёной» архитектуры, талантливый архитектор Виктор Логвинов сумел сплотить вокруг себя коллег-единомышленников, которые продолжают начатое им дело. Он придумал этот фестиваль, наполнил смыслом, создал атмосферу творческого поиска, в которой вот уже много лет существует и развивается «ЭкоБерег». Виктор Логвинов ушёл из жизни 1 января 2021 года, и с 2023 года фестиваль носит его имя.

Суть фестиваля выражена в самом названии. Собираясь вместе, организаторы, конкурсанты, спикеры, участвующие в деловой программе, ищут, находят, презентуют всё новые и максимально щадящие для природного окружения экологически оправданные варианты использования береговых территорий. Вода — это великое благо для города: транспортные артерии, видовые рекреационные пространства, жилые кварталы, образовательные и научные кластеры, — все эти объекты многократно выигрывают от размещения вблизи рек и водоёмов. Но только в случае разумного проектирования, основанного на бережном отношении к воде и береговым территориям как бесценному природному ресурсу. Как это сделать — главный вопрос каждого фестиваля «ЭкоБерег». Именно поэтому мы приглашаем лучших специалистов, имеющих опыт работы в прибрежных зонах. Ради этого каждый год проводим не просто конкурс на проектирование, а выбираем особо значимые береговые территории того города, где проходит фестиваль. В результате горожане, которые с неизменным энтузиазмом посещают наши мероприятия, первыми узнают о новых набережных, предложенных конкурсантами, или о создании арт-пространств в прибрежных зонах. Они могут увидеть конкурсные проекты, познакомиться с их авторами-архитекторами, задать интересующие вопросы в ходе открытых дискуссий.

— Вы бывали в Светлогорске до этого? Как оцениваете его с точки зрения архитектора? И что думаете о застройке первой линии многоэтажными домами?

— Знаете, я очень осторожен в оценке любых городских территорий, где бываю как гость или участник каких-то событий. Нельзя вот так, с первого и даже со второго взгляда, оценить новое пространство, в котором есть своя душа, своя судьба... Светлогорск — очень самобытный город. Его архитектура отражает исторический путь небольшого поселения, которое спустя столетия превратилось в курорт федерального значения. Город давно признан деловым, культурным, туристическим центром Балтийского побережья России. Этот статус предполагает и определённый градостроительный алгоритм, по которому развивается современный Светлогорск. И с точки зрения архитектора, я считаю главной стратегической задачей градостроителей и местной власти совмещение этих функций с приоритетом комфортной жизни, которую необходимо обеспечить горожанам, жителям Светлогорска.

Вопрос о многоэтажной застройке, особенно на первой береговой линии, я бы назвал если не провокационным, то, по меньшей мере, риторическим. Ну, какой архитектор в здравом уме будет приветствовать строительство, перекрывающее свободный выход на береговую территорию? Или ратовать за высотные жилые комплексы, не учитывающие природное окружение и законы сомасштабности строений исторически сложившемуся укладу городской жизни? Вот для этого и существуют конкурсы, архитектурные фестивали, чтобы совокупный опыт, мастерство лучших зодчих стало достоянием не только профессионалов. В первую очередь сами горожане должны проявить интерес к развитию своей малой родины.

— Что в целом думаете о застройке приморских городов области — возможно, вы бывали в Зеленоградске, Пионерском...

— Скажу прямо: думать о застройке городов, в которых не бывал никогда или провёл в них день-два, — занятие бессмысленное и непрофессиональное. С таким же успехом вы могли бы спросить меня о будущем марсианских поселений... Но я всё-таки отвечу. Нет такой проблемы, как застройка приморских городов. Но есть глобальная и пока ещё нерешённая проблема грамотного долгосрочного градостроительного планирования с учётом социально-экономического, геополитического, гендерного развития территорий. И вопрос о том, какие здания, какой этажности и на какой береговой линии будут построены, — далеко не самый важный. Главное — долгосрочная перспектива развития данной территории, её история и потенциал, возможности роста, обеспеченность жителей данной местности не только жильём или торгово-развлекательными комплексами, но в первую очередь местами приложения труда, социальной и транспортной инфраструктурой. И если всё перечисленное в последней фразе становится главным требованием к проекту, тогда можно обсуждать конкретную застройку конкретной местности. И уже сам предпроектный анализ, если он сделан профессионально и честно, даст ответ на вопрос: что строить, для кого или ради чего, в каком объёме и какой этажности...





— Нерешённая проблема Калининграда — Королевская гора. Как вы относитесь к сносу Дома Советов? И что, на ваш взгляд, может быть на его месте?

— Не хочется говорить избитые фразы про то, что история не признаёт сослагательного наклонения. Но что ещё важнее — история не прощает забвения. И главный хранитель вечности — архитектура. В данном случае с интервалом почти в 50 лет в историческом центре Калининграда уничтожены два объекта: средневековый замок, который называют Королевским, и заложенный на его месте Дом Советов. Какая-то двойная историческая потеря... Поэтому комментировать уже случившийся снос здания можно только с позиции исторической памяти. И я уже высказывал свою точку зрения, могу повторить. Дом Советов даже в недостроенном виде представлял собой архитектуру советского модернизма, был характерной приметой своего времени. Конечно, стоило его сохранить, такие здания — как черты эпохи, по которым определяется история. Но случилось то, что случилось... А уж что будет на месте сноса, да ещё в историческом центре, должны решать сами жители.

— Как вам кажется, появилась ли в Калининграде и области достойная архитектура с 2000 года?

— Безусловно, в городе есть культурные объекты, где архитектура осмысленно отвечает современным запросам. Филиал Третьяковской галереи с его гибкими пространствами возрождает в новом ключе функционал советских домов культуры. «Планета Океан» Музея Мирового океана становится эмоциональным проводником, погружая посетителя в мощную водную стихию. А будущий филиал Большого театра проектируется как крупный кластер с балетной школой и производственными мастерскими. Эти проекты доказывают, что современная архитектура может быть многофункциональной, эмоциональной, современной и при этом сохранять преемственность традиций и дух места.

— Калининградские архитекторы рассказывают, что их «отодвинули» от градостроительной политики, решения принимают чиновники-юристы. Есть ли примеры, где решающим является слово архитектора?

— Отвечу своей любимой цитатой Конфуция: «Если очевидно, что цели не могут быть достигнуты, не корректируйте цели, корректируйте действия». Проблема, о которой говорят калининградские архитекторы, есть. И она существует во многих российских регионах. Союз архитекторов России много лет занимается вопросами, связанными со случаями некомпетентности чиновников, назначаемых на должности главных архитекторов территорий.

В данном вопросе надо именно корректировать действия профессионального сообщества, но непременно в содружестве с представителями власти. Только в таком тандеме можно добиваться результата. Так, мы долго и кропотливо работали с Минстроем России, готовили в Градостроительный кодекс поправки, касающиеся необходимых компетенций, которыми должен обладать кандидат на место главного архитектора той или иной территории.

Хочу заметить, что эта проблема «выросла» не на пустом месте. Много лет мы не придавали значения тому, что в стране как грибы растут всевозможные частные образовательные учреждения, где за несколько месяцев можно получить диплом архитектора. В определённой степени это спровоцировало порочную практику, когда на должности главного архитектора города, области стали приходить люди совершенно других специальностей, но — с дипломом о дополнительном архитектурном образовании. Поэтому Союз архитекторов, Российская академия архитектуры и строительных наук, Московский архитектурный институт объединились для решения этой проблемы. Это дело очень важное, долгосрочное, но необходимое. Только качественное профильное образование позволит нам получить нужное количество высококлассных специалистов, которые придут на госслужбу с полным пониманием своей роли в этом процессе. И поверьте, инициативного, думающего, компетентного архитектора не так легко «отодвинуть» от решения градостроительных вопросов, особенно если его деятельность профессиональна и прозрачна, если он набирает в свою команду людей ещё более одарённых и талантливых, нежели он сам, не боясь конкуренции и воспитывая достойных преемников. Тогда и решающее слово будет за архитектором.

Фото: Союз архитекторов России и Юлия Власова / «Новый Калининград»